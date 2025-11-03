TőzsdeDEX+
A(z) élő Haystack ár ma 0.03202342 USD. Kövesd nyomon a(z) HAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Haystack Ár (HAY)

$0.03199985
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:32:39 (UTC+8)

Haystack (HAY) árinformáció (USD)

$ 0.03198895
$ 0.03384415
$ 0.03198895
$ 0.03384415
$ 0.056328
$ 0.02587991
Haystack (HAY) valós idejű ár: $0.03202342. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAY legalacsonyabb ára $ 0.03198895, legmagasabb ára pedig $ 0.03384415 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.056328, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02587991 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAY változása a következő volt: -0.21% az elmúlt órában, -2.66% az elmúlt 24 órában, és -13.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haystack (HAY) piaci információk

$ 876.16K
--
$ 3.20M
27.38M
100,000,000.0
A(z) Haystack jelenlegi piaci plafonja $ 876.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAY keringésben lévő tokenszáma 27.38M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.20M.

Haystack (HAY) árelőzmények USD

A(z) HaystackUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00087720797762505.
A(z) Haystack USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0021065293.
A(z) Haystack USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Haystack USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00087720797762505-2.66%
30 nap$ -0.0021065293-6.57%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Haystack árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Haystack (HAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Haystack (HAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Haystack rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Haystack árelőrejelzését most!

HAY helyi valutákra

Haystack (HAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Haystack (HAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HAY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Haystack (HAY)

Mennyit ér ma a(z) Haystack (HAY)?
A(z) élő HAY ár a(z) USD esetében 0.03202342 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HAY ára a(z) USD esetében?
A(z) HAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03202342. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Haystack piaci plafonja?
A(z) HAY piaci plafonja $ 876.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HAY keringésben lévő tokenszáma 27.38M USD.
Mi volt a(z) HAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HAY mindenkori legmagasabb ára 0.056328 USD.
Mi volt a(z) HAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HAY mindenkori legalacsonyabb ára 0.02587991 USD.
Mekkora a(z) HAY kereskedési volumene?
A(z) HAY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HAY ára emelkedni fog idén?
A(z) HAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:32:39 (UTC+8)

Haystack (HAY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

