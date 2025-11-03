Haystack (HAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03198895 $ 0.03198895 $ 0.03198895 24h alacsony $ 0.03384415 $ 0.03384415 $ 0.03384415 24h magas 24h alacsony $ 0.03198895$ 0.03198895 $ 0.03198895 24h magas $ 0.03384415$ 0.03384415 $ 0.03384415 Minden idők csúcspontja $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Legalacsonyabb ár $ 0.02587991$ 0.02587991 $ 0.02587991 Árváltozás (1H) -0.21% Árváltozás (1D) -2.66% Árváltozás (7D) -13.75% Árváltozás (7D) -13.75%

Haystack (HAY) valós idejű ár: $0.03202342. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAY legalacsonyabb ára $ 0.03198895, legmagasabb ára pedig $ 0.03384415 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.056328, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02587991 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAY változása a következő volt: -0.21% az elmúlt órában, -2.66% az elmúlt 24 órában, és -13.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haystack (HAY) piaci információk

Piaci érték $ 876.16K$ 876.16K $ 876.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Forgalomban lévő készlet 27.38M 27.38M 27.38M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Haystack jelenlegi piaci plafonja $ 876.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAY keringésben lévő tokenszáma 27.38M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.20M.