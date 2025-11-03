Hat (HAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00365829 $ 0.00365829 $ 0.00365829 24h alacsony $ 0.00386533 $ 0.00386533 $ 0.00386533 24h magas 24h alacsony $ 0.00365829$ 0.00365829 $ 0.00365829 24h magas $ 0.00386533$ 0.00386533 $ 0.00386533 Minden idők csúcspontja $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Legalacsonyabb ár $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Árváltozás (1H) -2.28% Árváltozás (1D) -5.03% Árváltozás (7D) -6.02% Árváltozás (7D) -6.02%

Hat (HAT) valós idejű ár: $0.00365829. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAT legalacsonyabb ára $ 0.00365829, legmagasabb ára pedig $ 0.00386533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.0469251, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00192629 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAT változása a következő volt: -2.28% az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -6.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hat (HAT) piaci információk

Piaci érték $ 52.76K$ 52.76K $ 52.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 226.65K$ 226.65K $ 226.65K Forgalomban lévő készlet 14.42M 14.42M 14.42M Teljes tokenszám 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

A(z) Hat jelenlegi piaci plafonja $ 52.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAT keringésben lévő tokenszáma 14.42M, és a teljes tokenszám 61955726.73853378. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 226.65K.