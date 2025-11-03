Hat (HAT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Hat árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HAT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Hat árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:27:11 (UTC+8)

Hat árelőrejelzése 2025-2050 USD

Hat (HAT) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hat ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003586.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hat ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003765.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HAT 2027-re jelzett ára $ 0.003954 10.25% növekedési aránnyal.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HAT 2028-ra jelzett ára $ 0.004151 15.76% növekedési aránnyal.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HAT 2029-es célára $ 0.004359 21.55% növekedési aránnyal.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HAT 2030-as célára $ 0.004577 27.63% növekedési aránnyal.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Hat ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007455.

Hat (HAT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Hat ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012144.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003586
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003765
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003954
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004151
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004359
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004577
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004806
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005046
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.005298
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005563
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005841
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006134
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006440
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006762
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007100
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007455
    107.89%
A(z) Hat rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003586
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003586
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003589
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003601
    0.41%
Hat (HAT) árelőrejelzése ma

A(z) HAT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003586. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Hat (HAT) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) HAT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003586. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Hat (HAT) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) HAT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003589. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Hat (HAT) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HAT előrejelzett ára $0.003601. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hat árstatisztikák

--

$ 51.72K
$ 51.72K$ 51.72K

14.42M
14.42M 14.42M

A legfrissebb HAT ár. A(z) 24 órás változása, 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) HAT 14.42M keringésben lévő tokenszámmal és $ 51.72K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Hat Korábbi ár

A(z) Hat élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hat jelenlegi ára 0.003586USD. A(z) Hat (HAT) forgalomban lévő kínálata 14.42M HAT, így piaci kapitalizációja $51,723.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -5.77%
    $ -0.000219
    $ 0.003846
    $ 0.003575
  • 7 nap
    -11.95%
    $ -0.000428
    $ 0.004825
    $ 0.003586
  • 30 nap
    -25.23%
    $ -0.000904
    $ 0.004825
    $ 0.003586
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Hat árfolyama $-0.000219 értékben változott, ami -5.77%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Hat legmagasabb kereskedési értéke $0.004825, míg a legalacsonyabb $0.003586 volt. Az árváltozás mértéke -11.95% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HAT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Hat -25.23%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000904 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HAT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Hat (HAT) árelőrejelzési modul?

A(z) Hat árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HAT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hat következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HAT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hat árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HAT jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HAT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hat jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HAT árelőrejelzés?

HAT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: HAT?
Az előrejelzéseid szerint a(z) HAT -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) HAT árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Hat (HAT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett HAT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 HAT 2026-ban?
1 Hat (HAT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HAT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) HAT előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Hat (HAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HAT 2027-ig.
Mi a(z) HAT becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hat (HAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) HAT becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hat (HAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 HAT 2030-ban?
1 Hat (HAT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HAT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) HAT árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Hat (HAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HAT 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:27:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.