GPUAI (GPUAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00666894 $ 0.00666894 $ 0.00666894 24h alacsony $ 0.0095573 $ 0.0095573 $ 0.0095573 24h magas 24h alacsony $ 0.00666894$ 0.00666894 $ 0.00666894 24h magas $ 0.0095573$ 0.0095573 $ 0.0095573 Minden idők csúcspontja $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Legalacsonyabb ár $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Árváltozás (1H) -2.57% Árváltozás (1D) -22.63% Árváltozás (7D) +0.46% Árváltozás (7D) +0.46%

GPUAI (GPUAI) valós idejű ár: $0.00655994. Az elmúlt 24 órában, a(z)GPUAI legalacsonyabb ára $ 0.00666894, legmagasabb ára pedig $ 0.0095573 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GPUAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.6198, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00437792 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GPUAI változása a következő volt: -2.57% az elmúlt órában, -22.63% az elmúlt 24 órában, és +0.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GPUAI (GPUAI) piaci információk

Piaci érték $ 432.95K$ 432.95K $ 432.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 703.99K$ 703.99K $ 703.99K Forgalomban lévő készlet 61.50M 61.50M 61.50M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) GPUAI jelenlegi piaci plafonja $ 432.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GPUAI keringésben lévő tokenszáma 61.50M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 703.99K.