A(z) élő GPUAI ár ma 0.00655994 USD. Kövesd nyomon a(z) GPUAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GPUAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GPUAI

GPUAI árinformációk

Mi a(z) GPUAI

GPUAI hivatalos webhely

GPUAI tokenomikai adatai

GPUAI árelőrejelzés

GPUAI Logó

GPUAI Ár (GPUAI)

Nem listázott

1 GPUAI-USD élő ár:

$0.00674404
$0.00674404
-20.40%1D
USD
GPUAI (GPUAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:06 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00666894
$ 0.00666894
24h alacsony
$ 0.0095573
$ 0.0095573
24h magas

$ 0.00666894
$ 0.00666894

$ 0.0095573
$ 0.0095573

$ 0.6198
$ 0.6198

$ 0.00437792
$ 0.00437792

-2.57%

-22.63%

+0.46%

+0.46%

GPUAI (GPUAI) valós idejű ár: $0.00655994. Az elmúlt 24 órában, a(z)GPUAI legalacsonyabb ára $ 0.00666894, legmagasabb ára pedig $ 0.0095573 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GPUAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.6198, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00437792 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GPUAI változása a következő volt: -2.57% az elmúlt órában, -22.63% az elmúlt 24 órában, és +0.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GPUAI (GPUAI) piaci információk

$ 432.95K
$ 432.95K

--
--

$ 703.99K
$ 703.99K

61.50M
61.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) GPUAI jelenlegi piaci plafonja $ 432.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GPUAI keringésben lévő tokenszáma 61.50M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 703.99K.

GPUAI (GPUAI) árelőzmények USD

A(z) GPUAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001919765156857775.
A(z) GPUAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0029717538.
A(z) GPUAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0013925309.
A(z) GPUAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000900762492983155.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001919765156857775-22.63%
30 nap$ -0.0029717538-45.30%
60 nap$ -0.0013925309-21.22%
90 nap$ -0.000900762492983155-12.07%

Mi a(z) GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GPUAI (GPUAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

GPUAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GPUAI (GPUAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GPUAI (GPUAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GPUAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GPUAI árelőrejelzését most!

GPUAI helyi valutákra

GPUAI (GPUAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GPUAI (GPUAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GPUAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GPUAI (GPUAI)

Mennyit ér ma a(z) GPUAI (GPUAI)?
A(z) élő GPUAI ár a(z) USD esetében 0.00655994 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GPUAI ára a(z) USD esetében?
A(z) GPUAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00655994. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GPUAI piaci plafonja?
A(z) GPUAI piaci plafonja $ 432.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GPUAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GPUAI keringésben lévő tokenszáma 61.50M USD.
Mi volt a(z) GPUAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GPUAI mindenkori legmagasabb ára 0.6198 USD.
Mi volt a(z) GPUAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GPUAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00437792 USD.
Mekkora a(z) GPUAI kereskedési volumene?
A(z) GPUAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GPUAI ára emelkedni fog idén?
A(z) GPUAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GPUAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:06 (UTC+8)

GPUAI (GPUAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

