Freya Protocol (FREYA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01096428 $ 0.01096428 $ 0.01096428 24h alacsony $ 0.01150572 $ 0.01150572 $ 0.01150572 24h magas 24h alacsony $ 0.01096428$ 0.01096428 $ 0.01096428 24h magas $ 0.01150572$ 0.01150572 $ 0.01150572 Minden idők csúcspontja $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) +0.14% Árváltozás (7D) -24.77% Árváltozás (7D) -24.77%

Freya Protocol (FREYA) valós idejű ár: $0.01103649. Az elmúlt 24 órában, a(z)FREYA legalacsonyabb ára $ 0.01096428, legmagasabb ára pedig $ 0.01150572 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FREYA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04563979, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FREYA változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és -24.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Freya Protocol (FREYA) piaci információk

Piaci érték $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Forgalomban lévő készlet 500.31M 500.31M 500.31M Teljes tokenszám 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

A(z) Freya Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 5.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FREYA keringésben lévő tokenszáma 500.31M, és a teljes tokenszám 548599973.8588991. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.05M.