A(z) élő Freya Protocol ár ma 0.01103649 USD. Kövesd nyomon a(z) FREYA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FREYA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FREYA

FREYA árinformációk

Mi a(z) FREYA

FREYA fehér könyv

FREYA hivatalos webhely

FREYA tokenomikai adatai

FREYA árelőrejelzés

Freya Protocol Logó

Freya Protocol Ár (FREYA)

Nem listázott

1 FREYA-USD élő ár:

$0.01101731
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Freya Protocol (FREYA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:42 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01096428
24h alacsony
$ 0.01150572
24h magas

$ 0.01096428
$ 0.01150572
$ 0.04563979
$ 0
-1.48%

+0.14%

-24.77%

-24.77%

Freya Protocol (FREYA) valós idejű ár: $0.01103649. Az elmúlt 24 órában, a(z)FREYA legalacsonyabb ára $ 0.01096428, legmagasabb ára pedig $ 0.01150572 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FREYA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04563979, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FREYA változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és -24.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Freya Protocol (FREYA) piaci információk

$ 5.51M
--
$ 6.05M
500.31M
548,599,973.8588991
A(z) Freya Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 5.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FREYA keringésben lévő tokenszáma 500.31M, és a teljes tokenszám 548599973.8588991. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.05M.

Freya Protocol (FREYA) árelőzmények USD

A(z) Freya ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Freya Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0029103014.
A(z) Freya Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0019801008.
A(z) Freya Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000914760730821148.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.14%
30 nap$ -0.0029103014-26.36%
60 nap$ -0.0019801008-17.94%
90 nap$ +0.000914760730821148+9.04%

Mi a(z) Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Freya Protocol (FREYA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Freya Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Freya Protocol (FREYA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Freya Protocol (FREYA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Freya Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Freya Protocol árelőrejelzését most!

FREYA helyi valutákra

Freya Protocol (FREYA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Freya Protocol (FREYA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FREYA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Freya Protocol (FREYA)

Mennyit ér ma a(z) Freya Protocol (FREYA)?
A(z) élő FREYA ár a(z) USD esetében 0.01103649 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FREYA ára a(z) USD esetében?
A(z) FREYA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01103649. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Freya Protocol piaci plafonja?
A(z) FREYA piaci plafonja $ 5.51M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FREYA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FREYA keringésben lévő tokenszáma 500.31M USD.
Mi volt a(z) FREYA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FREYA mindenkori legmagasabb ára 0.04563979 USD.
Mi volt a(z) FREYA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FREYA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FREYA kereskedési volumene?
A(z) FREYA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FREYA ára emelkedni fog idén?
A(z) FREYA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FREYA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:42 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

