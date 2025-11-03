Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Freya Protocol árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) FREYA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Freya Protocol árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Freya Protocol árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:39:01 (UTC+8)

Freya Protocol árelőrejelzése 2025-2050 USD

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Freya Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.010786.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Freya Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011325.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FREYA 2027-re jelzett ára $ 0.011892 10.25% növekedési aránnyal.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FREYA 2028-ra jelzett ára $ 0.012486 15.76% növekedési aránnyal.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FREYA 2029-es célára $ 0.013110 21.55% növekedési aránnyal.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FREYA 2030-as célára $ 0.013766 27.63% növekedési aránnyal.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Freya Protocol ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.022424.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Freya Protocol ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.036526.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.010786
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011325
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011892
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012486
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013110
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013766
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014454
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015177
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.015936
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016733
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017569
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018448
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019370
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020339
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021356
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022424
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Freya Protocol rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.010786
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.010787
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.010796
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.010830
    0.41%
Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzése ma

A(z) FREYA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.010786. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) FREYA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.010787. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) FREYA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.010796. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Freya Protocol (FREYA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) FREYA előrejelzett ára $0.010830. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Freya Protocol árstatisztikák

--
----

--

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

500.31M
500.31M 500.31M

--
----

--

A legfrissebb FREYA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) FREYA 500.31M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.40M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Freya Protocol Korábbi ár

A(z) Freya Protocol élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Freya Protocol jelenlegi ára 0.010786USD. A(z) Freya Protocol (FREYA) forgalomban lévő kínálata 500.31M FREYA, így piaci kapitalizációja $5,403,452.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -5.97%
    $ -0.000685
    $ 0.011471
    $ 0.010800
  • 7 nap
    -18.43%
    $ -0.001988
    $ 0.014105
    $ 0.009259
  • 30 nap
    -22.73%
    $ -0.002452
    $ 0.014105
    $ 0.009259
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Freya Protocol árfolyama $-0.000685 értékben változott, ami -5.97%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Freya Protocol legmagasabb kereskedési értéke $0.014105, míg a legalacsonyabb $0.009259 volt. Az árváltozás mértéke -18.43% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) FREYA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Freya Protocol -22.73%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002452 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) FREYA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzési modul?

A(z) Freya Protocol árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) FREYA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Freya Protocol következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) FREYA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Freya Protocol árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) FREYA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) FREYA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Freya Protocol jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) FREYA árelőrejelzés?

FREYA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: FREYA?
Az előrejelzéseid szerint a(z) FREYA -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) FREYA árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Freya Protocol (FREYA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett FREYA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 FREYA 2026-ban?
1 Freya Protocol (FREYA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FREYA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) FREYA előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Freya Protocol (FREYA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FREYA 2027-ig.
Mi a(z) FREYA becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Freya Protocol (FREYA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) FREYA becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Freya Protocol (FREYA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 FREYA 2030-ban?
1 Freya Protocol (FREYA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FREYA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) FREYA árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Freya Protocol (FREYA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FREYA 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:39:01 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.