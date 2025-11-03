Flo (FLO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01449692 $ 0.01449692 $ 0.01449692 24h alacsony $ 0.01496531 $ 0.01496531 $ 0.01496531 24h magas 24h alacsony $ 0.01449692$ 0.01449692 $ 0.01449692 24h magas $ 0.01496531$ 0.01496531 $ 0.01496531 Minden idők csúcspontja $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 Legalacsonyabb ár $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) -2.37% Árváltozás (7D) -12.50% Árváltozás (7D) -12.50%

Flo (FLO) valós idejű ár: $0.01438956. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLO legalacsonyabb ára $ 0.01449692, legmagasabb ára pedig $ 0.01496531 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLO valaha volt legmagasabb ára $ 0.232678, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01261021 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLO változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, -2.37% az elmúlt 24 órában, és -12.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flo (FLO) piaci információk

Piaci érték $ 129.53K$ 129.53K $ 129.53K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 143.93K$ 143.93K $ 143.93K Forgalomban lévő készlet 9.00M 9.00M 9.00M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Flo jelenlegi piaci plafonja $ 129.53K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLO keringésben lévő tokenszáma 9.00M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 143.93K.