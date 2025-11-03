TőzsdeDEX+
A(z) élő Evolve PRO ár ma 0.0416539 USD. Kövesd nyomon a(z) EVOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EVOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Evolve PRO Ár (EVOP)

1 EVOP-USD élő ár:

$0.0415379
-2.80%1D
-2.80%1D
Evolve PRO (EVOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:16:36 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) árinformáció (USD)

Evolve PRO (EVOP) valós idejű ár: $0.0416539. Az elmúlt 24 órában, a(z)EVOP legalacsonyabb ára $ 0.04145584, legmagasabb ára pedig $ 0.04283092 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EVOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.074445, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0031876 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EVOP változása a következő volt: -0.77% az elmúlt órában, -2.61% az elmúlt 24 órában, és -7.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Evolve PRO (EVOP) piaci információk

A(z) Evolve PRO jelenlegi piaci plafonja $ 2.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EVOP keringésben lévő tokenszáma 50.00M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.08M.

Evolve PRO (EVOP) árelőzmények USD

A(z) Evolve PROUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00112016657386509.
A(z) Evolve PRO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0033283965.
A(z) Evolve PRO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0233387468.
A(z) Evolve PRO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00583132956174573.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00112016657386509-2.61%
30 nap$ -0.0033283965-7.99%
60 nap$ +0.0233387468+56.03%
90 nap$ +0.00583132956174573+16.28%

Mi a(z) Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Evolve PRO (EVOP) Erőforrás

Evolve PRO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Evolve PRO (EVOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Evolve PRO (EVOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Evolve PRO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Evolve PRO árelőrejelzését most!

Evolve PRO (EVOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Evolve PRO (EVOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EVOP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Evolve PRO (EVOP)

Mennyit ér ma a(z) Evolve PRO (EVOP)?
A(z) élő EVOP ár a(z) USD esetében 0.0416539 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EVOP ára a(z) USD esetében?
A(z) EVOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0416539. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Evolve PRO piaci plafonja?
A(z) EVOP piaci plafonja $ 2.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EVOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EVOP keringésben lévő tokenszáma 50.00M USD.
Mi volt a(z) EVOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EVOP mindenkori legmagasabb ára 0.074445 USD.
Mi volt a(z) EVOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EVOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.0031876 USD.
Mekkora a(z) EVOP kereskedési volumene?
A(z) EVOP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) EVOP ára emelkedni fog idén?
A(z) EVOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EVOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:16:36 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

