Evolve PRO (EVOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04145584 24h alacsony $ 0.04283092 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.074445 Legalacsonyabb ár $ 0.0031876 Árváltozás (1H) -0.77% Árváltozás (1D) -2.61% Árváltozás (7D) -7.92%

Evolve PRO (EVOP) valós idejű ár: $0.0416539. Az elmúlt 24 órában, a(z)EVOP legalacsonyabb ára $ 0.04145584, legmagasabb ára pedig $ 0.04283092 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EVOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.074445, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0031876 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EVOP változása a következő volt: -0.77% az elmúlt órában, -2.61% az elmúlt 24 órában, és -7.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Evolve PRO (EVOP) piaci információk

Piaci érték $ 2.08M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.08M Forgalomban lévő készlet 50.00M Teljes tokenszám 50,000,000.0

A(z) Evolve PRO jelenlegi piaci plafonja $ 2.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EVOP keringésben lévő tokenszáma 50.00M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.08M.