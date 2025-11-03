TőzsdeDEX+
A(z) élő Dreamsync ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DREAM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DREAM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Dreamsync Ár (DREAM)

$0.00072766
-8.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Dreamsync (DREAM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:41 (UTC+8)

Dreamsync (DREAM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00437362
$ 0
-1.27%

-8.91%

-42.16%

-42.16%

Dreamsync (DREAM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DREAM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DREAM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00437362, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DREAM változása a következő volt: -1.27% az elmúlt órában, -8.91% az elmúlt 24 órában, és -42.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dreamsync (DREAM) piaci információk

$ 732.31K
--
$ 732.31K
999.99M
999,992,998.692206
A(z) Dreamsync jelenlegi piaci plafonja $ 732.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DREAM keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999992998.692206. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 732.31K.

Dreamsync (DREAM) árelőzmények USD

A(z) DreamsyncUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dreamsync USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dreamsync USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dreamsync USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.91%
30 nap$ 0-63.14%
60 nap$ 0-66.47%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dreamsync árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dreamsync (DREAM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dreamsync (DREAM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dreamsync rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dreamsync árelőrejelzését most!

Dreamsync (DREAM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dreamsync (DREAM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DREAM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dreamsync (DREAM)

Mennyit ér ma a(z) Dreamsync (DREAM)?
A(z) élő DREAM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DREAM ára a(z) USD esetében?
A(z) DREAM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dreamsync piaci plafonja?
A(z) DREAM piaci plafonja $ 732.31K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DREAM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DREAM keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) DREAM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DREAM mindenkori legmagasabb ára 0.00437362 USD.
Mi volt a(z) DREAM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DREAM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DREAM kereskedési volumene?
A(z) DREAM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DREAM ára emelkedni fog idén?
A(z) DREAM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DREAM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Dreamsync (DREAM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

