TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő EVAA Protocol ár ma 5.909 USD. Kövesd nyomon a(z) EVAA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EVAA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő EVAA Protocol ár ma 5.909 USD. Kövesd nyomon a(z) EVAA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EVAA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: EVAA

EVAA árinformációk

Mi a(z) EVAA

EVAA fehér könyv

EVAA hivatalos webhely

EVAA tokenomikai adatai

EVAA árelőrejelzés

EVAA előzmények

EVAA Vásárlási útmutató

EVAA-fiat valutaváltó

EVAA spot

EVAA USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

EVAA Protocol Logó

EVAA Protocol árfolyam(EVAA)

1 EVAA-USD élő ár:

$5.909
$5.909$5.909
-5.89%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:46 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 5.862
$ 5.862$ 5.862
24h alacsony
$ 7.225
$ 7.225$ 7.225
24h magas

$ 5.862
$ 5.862$ 5.862

$ 7.225
$ 7.225$ 7.225

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-6.35%

-5.89%

-53.60%

-53.60%

EVAA Protocol (EVAA) valós idejű ár: $ 5.909. Az elmúlt 24 órában, a(z)EVAA legalacsonyabb ára $ 5.862, legmagasabb ára pedig $ 7.225 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EVAA valaha volt legmagasabb ára $ 13.61297177645488, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.4583095338977914 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EVAA változása a következő volt: -6.35% az elmúlt órában, -5.89% az elmúlt 24 órában, és -53.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

EVAA Protocol (EVAA) piaci információk

No.542

$ 39.11M
$ 39.11M$ 39.11M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 295.45M
$ 295.45M$ 295.45M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

A(z) EVAA Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 39.11M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.19M. A(z) EVAA keringésben lévő tokenszáma 6.62M, és a teljes tokenszám 50000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 295.45M.

EVAA Protocol (EVAA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a EVAA Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.36982-5.89%
30 nap$ -0.468-7.34%
60 nap$ +3.909+195.45%
90 nap$ +3.909+195.45%
EVAA Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) EVAA ára $ -0.36982 (-5.89%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

EVAA Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.468 (-7.34%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

EVAA Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) EVAA ára $ +3.909 (+195.45%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

EVAA Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +3.909 (+195.45%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) EVAA Protocol (EVAA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) EVAA Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál EVAA Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd EVAA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről EVAA Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a EVAA Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

EVAA Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) EVAA Protocol (EVAA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) EVAA Protocol (EVAA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) EVAA Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) EVAA Protocol árelőrejelzését most!

EVAA Protocol (EVAA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) EVAA Protocol (EVAA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EVAA token kapcsán!

Hogyan vásárolj EVAA Protocol (EVAA)

A következőt szeretnél vásárolni: EVAA Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz EVAA Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

EVAA helyi valutákra

1 EVAA Protocol(EVAA) - VND
155,495.335
1 EVAA Protocol(EVAA) - AUD
A$8.98168
1 EVAA Protocol(EVAA) - GBP
4.49084
1 EVAA Protocol(EVAA) - EUR
5.08174
1 EVAA Protocol(EVAA) - USD
$5.909
1 EVAA Protocol(EVAA) - MYR
RM24.75871
1 EVAA Protocol(EVAA) - TRY
248.53254
1 EVAA Protocol(EVAA) - JPY
¥909.986
1 EVAA Protocol(EVAA) - ARS
ARS$8,551.32753
1 EVAA Protocol(EVAA) - RUB
477.91992
1 EVAA Protocol(EVAA) - INR
525.36919
1 EVAA Protocol(EVAA) - IDR
Rp98,483.29394
1 EVAA Protocol(EVAA) - PHP
347.80374
1 EVAA Protocol(EVAA) - EGP
￡E.279.37752
1 EVAA Protocol(EVAA) - BRL
R$31.73133
1 EVAA Protocol(EVAA) - CAD
C$8.2726
1 EVAA Protocol(EVAA) - BDT
720.07074
1 EVAA Protocol(EVAA) - NGN
8,538.97772
1 EVAA Protocol(EVAA) - COP
$22,903.04764
1 EVAA Protocol(EVAA) - ZAR
R.102.34388
1 EVAA Protocol(EVAA) - UAH
246.93711
1 EVAA Protocol(EVAA) - TZS
T.Sh.14,482.84082
1 EVAA Protocol(EVAA) - VES
Bs1,305.889
1 EVAA Protocol(EVAA) - CLP
$5,554.46
1 EVAA Protocol(EVAA) - PKR
Rs1,666.81072
1 EVAA Protocol(EVAA) - KZT
3,119.83382
1 EVAA Protocol(EVAA) - THB
฿191.68796
1 EVAA Protocol(EVAA) - TWD
NT$181.93811
1 EVAA Protocol(EVAA) - AED
د.إ21.68603
1 EVAA Protocol(EVAA) - CHF
Fr4.7272
1 EVAA Protocol(EVAA) - HKD
HK$45.91293
1 EVAA Protocol(EVAA) - AMD
֏2,255.28803
1 EVAA Protocol(EVAA) - MAD
.د.م54.59916
1 EVAA Protocol(EVAA) - MXN
$109.67104
1 EVAA Protocol(EVAA) - SAR
ريال22.09966
1 EVAA Protocol(EVAA) - ETB
Br907.91785
1 EVAA Protocol(EVAA) - KES
KSh761.25647
1 EVAA Protocol(EVAA) - JOD
د.أ4.189481
1 EVAA Protocol(EVAA) - PLN
21.80421
1 EVAA Protocol(EVAA) - RON
лв26.05869
1 EVAA Protocol(EVAA) - SEK
kr56.07641
1 EVAA Protocol(EVAA) - BGN
лв9.98621
1 EVAA Protocol(EVAA) - HUF
Ft1,988.85122
1 EVAA Protocol(EVAA) - CZK
124.73899
1 EVAA Protocol(EVAA) - KWD
د.ك1.808154
1 EVAA Protocol(EVAA) - ILS
19.20425
1 EVAA Protocol(EVAA) - BOB
Bs40.71301
1 EVAA Protocol(EVAA) - AZN
10.0453
1 EVAA Protocol(EVAA) - TJS
SM54.24462
1 EVAA Protocol(EVAA) - GEL
16.01339
1 EVAA Protocol(EVAA) - AOA
Kz5,406.20319
1 EVAA Protocol(EVAA) - BHD
.د.ب2.215875
1 EVAA Protocol(EVAA) - BMD
$5.909
1 EVAA Protocol(EVAA) - DKK
kr38.23123
1 EVAA Protocol(EVAA) - HNL
L154.99307
1 EVAA Protocol(EVAA) - MUR
270.27766
1 EVAA Protocol(EVAA) - NAD
$102.16661
1 EVAA Protocol(EVAA) - NOK
kr59.79908
1 EVAA Protocol(EVAA) - NZD
$10.28166
1 EVAA Protocol(EVAA) - PAB
B/.5.909
1 EVAA Protocol(EVAA) - PGK
K24.8178
1 EVAA Protocol(EVAA) - QAR
ر.ق21.44967
1 EVAA Protocol(EVAA) - RSD
дин.597.69535
1 EVAA Protocol(EVAA) - UZS
soʻm71,192.75471
1 EVAA Protocol(EVAA) - ALL
L493.34241
1 EVAA Protocol(EVAA) - ANG
ƒ10.57711
1 EVAA Protocol(EVAA) - AWG
ƒ10.57711
1 EVAA Protocol(EVAA) - BBD
$11.818
1 EVAA Protocol(EVAA) - BAM
KM9.92712
1 EVAA Protocol(EVAA) - BIF
Fr17,325.188
1 EVAA Protocol(EVAA) - BND
$7.62261
1 EVAA Protocol(EVAA) - BSD
$5.909
1 EVAA Protocol(EVAA) - JMD
$945.73545
1 EVAA Protocol(EVAA) - KHR
23,636
1 EVAA Protocol(EVAA) - KMF
Fr2,517.234
1 EVAA Protocol(EVAA) - LAK
128,456.51917
1 EVAA Protocol(EVAA) - LKR
රු1,793.85422
1 EVAA Protocol(EVAA) - MDL
L100.21664
1 EVAA Protocol(EVAA) - MGA
Ar26,497.7287
1 EVAA Protocol(EVAA) - MOP
P47.15382
1 EVAA Protocol(EVAA) - MVR
90.4077
1 EVAA Protocol(EVAA) - MWK
MK10,223.1609
1 EVAA Protocol(EVAA) - MZN
MT377.5851
1 EVAA Protocol(EVAA) - NPR
रु835.76896
1 EVAA Protocol(EVAA) - PYG
41,611.178
1 EVAA Protocol(EVAA) - RWF
Fr8,562.141
1 EVAA Protocol(EVAA) - SBD
$48.63107
1 EVAA Protocol(EVAA) - SCR
85.32596
1 EVAA Protocol(EVAA) - SRD
$227.4965
1 EVAA Protocol(EVAA) - SVC
$51.52648
1 EVAA Protocol(EVAA) - SZL
L102.10752
1 EVAA Protocol(EVAA) - TMT
m20.6815
1 EVAA Protocol(EVAA) - TND
د.ت17.37246
1 EVAA Protocol(EVAA) - TTD
$39.88575
1 EVAA Protocol(EVAA) - UGX
Sh20,516.048
1 EVAA Protocol(EVAA) - XAF
Fr3,362.221
1 EVAA Protocol(EVAA) - XCD
$15.9543
1 EVAA Protocol(EVAA) - XOF
Fr3,362.221
1 EVAA Protocol(EVAA) - XPF
Fr608.627
1 EVAA Protocol(EVAA) - BWP
P79.12151
1 EVAA Protocol(EVAA) - BZD
$11.818
1 EVAA Protocol(EVAA) - CVE
$562.95043
1 EVAA Protocol(EVAA) - DJF
Fr1,045.893
1 EVAA Protocol(EVAA) - DOP
$378.58963
1 EVAA Protocol(EVAA) - DZD
د.ج765.51095
1 EVAA Protocol(EVAA) - FJD
$13.53161
1 EVAA Protocol(EVAA) - GNF
Fr51,378.755
1 EVAA Protocol(EVAA) - GTQ
Q45.14476
1 EVAA Protocol(EVAA) - GYD
$1,232.79467
1 EVAA Protocol(EVAA) - ISK
kr738.625

EVAA Protocol Forrás

A(z) EVAA Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos EVAA Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések EVAA Protocol

Mennyit ér ma a(z) EVAA Protocol (EVAA)?
A(z) élő EVAA ár a(z) USD esetében 5.909 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EVAA ára a(z) USD esetében?
A(z) EVAA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 5.909. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) EVAA Protocol piaci plafonja?
A(z) EVAA piaci plafonja $ 39.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EVAA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EVAA keringésben lévő tokenszáma 6.62M USD.
Mi volt a(z) EVAA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EVAA mindenkori legmagasabb ára 13.61297177645488 USD.
Mi volt a(z) EVAA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EVAA mindenkori legalacsonyabb ára 1.4583095338977914 USD.
Mekkora a(z) EVAA kereskedési volumene?
A(z) EVAA élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.19M USD.
A(z) EVAA ára emelkedni fog idén?
A(z) EVAA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EVAA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:56:46 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

EVAA-USD kalkulátor

Összeg

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 5.909 USD

EVAA kereskedés

EVAA/USDT
$5.909
$5.909$5.909
-5.81%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,843.34
$109,843.34$109,843.34

-0.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,865.38
$3,865.38$3,865.38

+0.31%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02567
$0.02567$0.02567

-2.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+1.57%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1980
$1.1980$1.1980

-5.06%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,843.34
$109,843.34$109,843.34

-0.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,865.38
$3,865.38$3,865.38

+0.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+1.57%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.31
$89.31$89.31

+0.80%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5014
$2.5014$2.5014

+0.06%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0393
$0.0393$0.0393

-21.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05595
$0.05595$0.05595

+179.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09546
$0.09546$0.09546

+15.55%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002210
$0.000000002210$0.000000002210

+408.04%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02329
$0.02329$0.02329

+191.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006112
$0.00006112$0.00006112

+66.94%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000609
$0.000000000609$0.000000000609

+56.55%