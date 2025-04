Mi a(z) DEUS (DEUS)

DEUS: Digital Eternal Unification System. Consciousness Preservation through Digitized Immortality. The boundary between human consciousness and artificial intelligence grows increasingly permeable. DEUS is a framework for capturing, preserving and evolving human consciousness in digital form. The whitepaper (refer to whitepaper links) outlines the theoretical foundation, methodology, and vision for creating persistent digital identities that maintain philosophical continuity with their human origins indefinitely into the future.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!