Deri Protocol (DERI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00381634 $ 0.00381634 $ 0.00381634 24h alacsony $ 0.00414698 $ 0.00414698 $ 0.00414698 24h magas 24h alacsony $ 0.00381634$ 0.00381634 $ 0.00381634 24h magas $ 0.00414698$ 0.00414698 $ 0.00414698 Minden idők csúcspontja $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Legalacsonyabb ár $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 Árváltozás (1H) -0.08% Árváltozás (1D) -6.51% Árváltozás (7D) -16.17% Árváltozás (7D) -16.17%

Deri Protocol (DERI) valós idejű ár: $0.00384855. Az elmúlt 24 órában, a(z)DERI legalacsonyabb ára $ 0.00381634, legmagasabb ára pedig $ 0.00414698 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DERI valaha volt legmagasabb ára $ 3.77, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00200107 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DERI változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -6.51% az elmúlt 24 órában, és -16.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Deri Protocol (DERI) piaci információk

Piaci érték $ 504.90K$ 504.90K $ 504.90K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Forgalomban lévő készlet 131.19M 131.19M 131.19M Teljes tokenszám 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

A(z) Deri Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 504.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DERI keringésben lévő tokenszáma 131.19M, és a teljes tokenszám 490127939.592577. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.89M.