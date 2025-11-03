TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Deri Protocol ár ma 0.00384855 USD. Kövesd nyomon a(z) DERI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DERI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Deri Protocol ár ma 0.00384855 USD. Kövesd nyomon a(z) DERI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DERI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DERI

DERI árinformációk

Mi a(z) DERI

DERI hivatalos webhely

DERI tokenomikai adatai

DERI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Deri Protocol Logó

Deri Protocol Ár (DERI)

Nem listázott

1 DERI-USD élő ár:

$0.00384855
$0.00384855$0.00384855
-6.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Deri Protocol (DERI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:33 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00381634
$ 0.00381634$ 0.00381634
24h alacsony
$ 0.00414698
$ 0.00414698$ 0.00414698
24h magas

$ 0.00381634
$ 0.00381634$ 0.00381634

$ 0.00414698
$ 0.00414698$ 0.00414698

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

-0.08%

-6.51%

-16.17%

-16.17%

Deri Protocol (DERI) valós idejű ár: $0.00384855. Az elmúlt 24 órában, a(z)DERI legalacsonyabb ára $ 0.00381634, legmagasabb ára pedig $ 0.00414698 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DERI valaha volt legmagasabb ára $ 3.77, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00200107 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DERI változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -6.51% az elmúlt 24 órában, és -16.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Deri Protocol (DERI) piaci információk

$ 504.90K
$ 504.90K$ 504.90K

--
----

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

131.19M
131.19M 131.19M

490,127,939.592577
490,127,939.592577 490,127,939.592577

A(z) Deri Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 504.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DERI keringésben lévő tokenszáma 131.19M, és a teljes tokenszám 490127939.592577. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.89M.

Deri Protocol (DERI) árelőzmények USD

A(z) Deri ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000268167193952066.
A(z) Deri Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0020032776.
A(z) Deri Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0014151911.
A(z) Deri Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001122507923320317.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000268167193952066-6.51%
30 nap$ -0.0020032776-52.05%
60 nap$ -0.0014151911-36.77%
90 nap$ -0.001122507923320317-22.58%

Mi a(z) Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Deri Protocol (DERI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Deri Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Deri Protocol (DERI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Deri Protocol (DERI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Deri Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Deri Protocol árelőrejelzését most!

DERI helyi valutákra

Deri Protocol (DERI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Deri Protocol (DERI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DERI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Deri Protocol (DERI)

Mennyit ér ma a(z) Deri Protocol (DERI)?
A(z) élő DERI ár a(z) USD esetében 0.00384855 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DERI ára a(z) USD esetében?
A(z) DERI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00384855. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Deri Protocol piaci plafonja?
A(z) DERI piaci plafonja $ 504.90K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DERI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DERI keringésben lévő tokenszáma 131.19M USD.
Mi volt a(z) DERI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DERI mindenkori legmagasabb ára 3.77 USD.
Mi volt a(z) DERI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DERI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00200107 USD.
Mekkora a(z) DERI kereskedési volumene?
A(z) DERI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DERI ára emelkedni fog idén?
A(z) DERI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DERI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:33 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,885.51
$108,885.51$108,885.51

-1.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.17
$3,798.17$3,798.17

-1.43%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02416
$0.02416$0.02416

-8.17%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1091
$1.1091$1.1091

-12.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.64
$182.64$182.64

-0.62%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,885.51
$108,885.51$108,885.51

-1.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,798.17
$3,798.17$3,798.17

-1.43%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.64
$182.64$182.64

-0.62%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.88
$85.88$85.88

-3.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4546
$2.4546$2.4546

-1.81%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05749
$0.05749$0.05749

+187.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09705
$0.09705$0.09705

+17.47%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002096
$0.000000002096$0.000000002096

+381.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007828
$0.00007828$0.00007828

+113.82%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%