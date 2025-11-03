Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés (USD)

A(z) Deri Protocol árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DERI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Deri Protocol árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:35:25 (UTC+8)

Deri Protocol árelőrejelzése 2025-2050 USD

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Deri Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003727.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Deri Protocol ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003913.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DERI 2027-re jelzett ára $ 0.004109 10.25% növekedési aránnyal.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DERI 2028-ra jelzett ára $ 0.004314 15.76% növekedési aránnyal.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DERI 2029-es célára $ 0.004530 21.55% növekedési aránnyal.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DERI 2030-as célára $ 0.004757 27.63% növekedési aránnyal.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Deri Protocol ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007749.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Deri Protocol ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012622.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003727
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003913
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004109
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004314
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004530
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004757
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004995
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005244
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.005507
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005782
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006071
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006375
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006693
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007028
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007380
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007749
    107.89%
A(z) Deri Protocol rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003727
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003727
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003731
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003742
    0.41%
Deri Protocol (DERI) árelőrejelzése ma

A(z) DERI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003727. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DERI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003727. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Deri Protocol (DERI) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DERI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003731. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Deri Protocol (DERI) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DERI előrejelzett ára $0.003742. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Deri Protocol árstatisztikák

--
----

--

$ 489.01K
$ 489.01K

131.19M
131.19M 131.19M

--
----

--

A legfrissebb DERI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DERI 131.19M keringésben lévő tokenszámmal és $ 489.01K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Deri Protocol Korábbi ár

A(z) Deri Protocol élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Deri Protocol jelenlegi ára 0.003727USD. A(z) Deri Protocol (DERI) forgalomban lévő kínálata 131.19M DERI, így piaci kapitalizációja $489,013.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -9.25%
    $ -0.000380
    $ 0.004108
    $ 0.003712
  • 7 nap
    -18.53%
    $ -0.000690
    $ 0.007623
    $ 0.003664
  • 30 nap
    -51.16%
    $ -0.001907
    $ 0.007623
    $ 0.003664
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Deri Protocol árfolyama $-0.000380 értékben változott, ami -9.25%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Deri Protocol legmagasabb kereskedési értéke $0.007623, míg a legalacsonyabb $0.003664 volt. Az árváltozás mértéke -18.53% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DERI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Deri Protocol -51.16%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001907 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DERI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Deri Protocol (DERI) árelőrejelzési modul?

A(z) Deri Protocol árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DERI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Deri Protocol következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DERI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Deri Protocol árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DERI jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DERI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Deri Protocol jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DERI árelőrejelzés?

DERI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DERI?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DERI -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DERI árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Deri Protocol (DERI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DERI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DERI 2026-ban?
1 Deri Protocol (DERI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DERI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DERI előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Deri Protocol (DERI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DERI 2027-ig.
Mi a(z) DERI becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Deri Protocol (DERI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DERI becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Deri Protocol (DERI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DERI 2030-ban?
1 Deri Protocol (DERI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DERI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DERI árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Deri Protocol (DERI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DERI 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.