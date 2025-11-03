Dechat (DECHAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00336827 $ 0.00336827 $ 0.00336827 24h alacsony $ 0.00365248 $ 0.00365248 $ 0.00365248 24h magas 24h alacsony $ 0.00336827$ 0.00336827 $ 0.00336827 24h magas $ 0.00365248$ 0.00365248 $ 0.00365248 Minden idők csúcspontja $ 8.15$ 8.15 $ 8.15 Legalacsonyabb ár $ 0.00150656$ 0.00150656 $ 0.00150656 Árváltozás (1H) -1.12% Árváltozás (1D) +5.48% Árváltozás (7D) +16.08% Árváltozás (7D) +16.08%

Dechat (DECHAT) valós idejű ár: $0.00361104. Az elmúlt 24 órában, a(z)DECHAT legalacsonyabb ára $ 0.00336827, legmagasabb ára pedig $ 0.00365248 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DECHAT valaha volt legmagasabb ára $ 8.15, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00150656 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DECHAT változása a következő volt: -1.12% az elmúlt órában, +5.48% az elmúlt 24 órában, és +16.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dechat (DECHAT) piaci információk

Piaci érték $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 90.28K$ 90.28K $ 90.28K Forgalomban lévő készlet 3.70M 3.70M 3.70M Teljes tokenszám 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

A(z) Dechat jelenlegi piaci plafonja $ 13.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DECHAT keringésben lévő tokenszáma 3.70M, és a teljes tokenszám 25000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 90.28K.