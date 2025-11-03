Dechat (DECHAT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Dechat árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DECHAT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Dechat árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Dechat árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:10:17 (UTC+8)

Dechat árelőrejelzése 2025-2050 USD

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dechat ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.003608.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Dechat ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.003788.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 2027-re jelzett ára $ 0.003978 10.25% növekedési aránnyal.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 2028-ra jelzett ára $ 0.004177 15.76% növekedési aránnyal.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 2029-es célára $ 0.004386 21.55% növekedési aránnyal.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 2030-as célára $ 0.004605 27.63% növekedési aránnyal.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Dechat ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007501.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Dechat ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012219.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.003608
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003788
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003978
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004177
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004386
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004605
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004835
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005077
    40.71%
  • 2033
    $ 0.005331
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005597
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005877
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006171
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006480
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006804
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007144
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007501
    107.89%
A(z) Dechat rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.003608
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.003608
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.003611
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.003623
    0.41%
Dechat (DECHAT) árelőrejelzése ma

A(z) DECHAT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.003608. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DECHAT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.003608. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Dechat (DECHAT) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DECHAT árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.003611. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Dechat (DECHAT) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DECHAT előrejelzett ára $0.003623. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Dechat árstatisztikák

--
----

--

$ 13.37K
$ 13.37K$ 13.37K

3.70M
3.70M 3.70M

--
----

--

A legfrissebb DECHAT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) DECHAT 3.70M keringésben lévő tokenszámmal és $ 13.37K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Dechat Korábbi ár

A(z) Dechat élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Dechat jelenlegi ára 0.003608USD. A(z) Dechat (DECHAT) forgalomban lévő kínálata 3.70M DECHAT, így piaci kapitalizációja $13,368.41.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    5.38%
    $ 0.000184
    $ 0.003652
    $ 0.003368
  • 7 nap
    9.43%
    $ 0.000340
    $ 0.004242
    $ 0.002813
  • 30 nap
    44.20%
    $ 0.001595
    $ 0.004242
    $ 0.002813
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Dechat árfolyama $0.000184 értékben változott, ami 5.38%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Dechat legmagasabb kereskedési értéke $0.004242, míg a legalacsonyabb $0.002813 volt. Az árváltozás mértéke 9.43% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DECHAT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Dechat 44.20%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.001595 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DECHAT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Dechat (DECHAT) árelőrejelzési modul?

A(z) Dechat árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DECHAT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Dechat következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DECHAT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Dechat árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DECHAT jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DECHAT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Dechat jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DECHAT árelőrejelzés?

DECHAT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: DECHAT?
Az előrejelzéseid szerint a(z) DECHAT -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) DECHAT árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Dechat (DECHAT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett DECHAT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 DECHAT 2026-ban?
1 Dechat (DECHAT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) DECHAT előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Dechat (DECHAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DECHAT 2027-ig.
Mi a(z) DECHAT becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dechat (DECHAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) DECHAT becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Dechat (DECHAT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 DECHAT 2030-ban?
1 Dechat (DECHAT) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) DECHAT 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) DECHAT árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Dechat (DECHAT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 DECHAT 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:10:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.