Craft Engine (CRAFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0011486 $ 0.0011486 $ 0.0011486 24h alacsony $ 0.00121012 $ 0.00121012 $ 0.00121012 24h magas 24h alacsony $ 0.0011486$ 0.0011486 $ 0.0011486 24h magas $ 0.00121012$ 0.00121012 $ 0.00121012 Minden idők csúcspontja $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -4.01% Árváltozás (7D) -11.70% Árváltozás (7D) -11.70%

Craft Engine (CRAFT) valós idejű ár: $0.00115139. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRAFT legalacsonyabb ára $ 0.0011486, legmagasabb ára pedig $ 0.00121012 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRAFT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00321117, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRAFT változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -4.01% az elmúlt 24 órában, és -11.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Craft Engine (CRAFT) piaci információk

Piaci érték $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 114.86K$ 114.86K $ 114.86K Forgalomban lévő készlet 74.00M 74.00M 74.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Craft Engine jelenlegi piaci plafonja $ 85.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRAFT keringésben lévő tokenszáma 74.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 114.86K.