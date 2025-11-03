TőzsdeDEX+
A(z) élő Craft Engine ár ma 0.00115139 USD. Kövesd nyomon a(z) CRAFT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRAFT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRAFT

CRAFT árinformációk

Mi a(z) CRAFT

CRAFT fehér könyv

CRAFT hivatalos webhely

CRAFT tokenomikai adatai

CRAFT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Craft Engine Logó

Craft Engine Ár (CRAFT)

Nem listázott

1 CRAFT-USD élő ár:

$0.00115139
$0.00115139
-4.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Craft Engine (CRAFT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:25 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0011486
$ 0.0011486
24h alacsony
$ 0.00121012
$ 0.00121012
24h magas

$ 0.0011486
$ 0.0011486

$ 0.00121012
$ 0.00121012

$ 0.00321117
$ 0.00321117

$ 0
$ 0

-0.96%

-4.01%

-11.70%

-11.70%

Craft Engine (CRAFT) valós idejű ár: $0.00115139. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRAFT legalacsonyabb ára $ 0.0011486, legmagasabb ára pedig $ 0.00121012 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRAFT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00321117, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRAFT változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -4.01% az elmúlt 24 órában, és -11.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Craft Engine (CRAFT) piaci információk

$ 85.00K
$ 85.00K

--
--

$ 114.86K
$ 114.86K

74.00M
74.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) Craft Engine jelenlegi piaci plafonja $ 85.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRAFT keringésben lévő tokenszáma 74.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 114.86K.

Craft Engine (CRAFT) árelőzmények USD

A(z) Craft EngineUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Craft Engine USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003108626.
A(z) Craft Engine USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003675455.
A(z) Craft Engine USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0000644046515563446.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.01%
30 nap$ -0.0003108626-26.99%
60 nap$ -0.0003675455-31.92%
90 nap$ +0.0000644046515563446+5.93%

Mi a(z) Craft Engine (CRAFT)

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Craft Engine (CRAFT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Craft Engine árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Craft Engine (CRAFT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Craft Engine (CRAFT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Craft Engine rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Craft Engine árelőrejelzését most!

CRAFT helyi valutákra

Craft Engine (CRAFT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Craft Engine (CRAFT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRAFT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Craft Engine (CRAFT)

Mennyit ér ma a(z) Craft Engine (CRAFT)?
A(z) élő CRAFT ár a(z) USD esetében 0.00115139 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRAFT ára a(z) USD esetében?
A(z) CRAFT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00115139. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Craft Engine piaci plafonja?
A(z) CRAFT piaci plafonja $ 85.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRAFT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRAFT keringésben lévő tokenszáma 74.00M USD.
Mi volt a(z) CRAFT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRAFT mindenkori legmagasabb ára 0.00321117 USD.
Mi volt a(z) CRAFT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRAFT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CRAFT kereskedési volumene?
A(z) CRAFT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRAFT ára emelkedni fog idén?
A(z) CRAFT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRAFT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:02:25 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,137.78

$3,804.57

$0.02432

$1.1230

$183.45

$109,137.78

$3,804.57

$183.45

$88.40

$2.4643

$0.00000

$0.00000

$0.0362

$0.05612

$0.10026

$0.000000002060

$0.02160

$0.00007590

$0.0000451

$0.000000000496

