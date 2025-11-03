Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés (USD)

A(z) Craft Engine árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) CRAFT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Craft Engine árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Craft Engine árelőrejelzése 2025-2050 USD Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Craft Engine ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001096. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Craft Engine ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001151. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 2027-re jelzett ára $ 0.001209 10.25% növekedési aránnyal. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 2028-ra jelzett ára $ 0.001269 15.76% növekedési aránnyal. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 2029-es célára $ 0.001333 21.55% növekedési aránnyal. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 2030-as célára $ 0.001400 27.63% növekedési aránnyal. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Craft Engine ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002280. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Craft Engine ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003714. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001096 0.00%

2026 $ 0.001151 5.00%

2027 $ 0.001209 10.25%

2028 $ 0.001269 15.76%

2029 $ 0.001333 21.55%

2030 $ 0.001400 27.63%

2031 $ 0.001470 34.01%

2032 $ 0.001543 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.001620 47.75%

2034 $ 0.001701 55.13%

2035 $ 0.001786 62.89%

2036 $ 0.001876 71.03%

2037 $ 0.001970 79.59%

2038 $ 0.002068 88.56%

2039 $ 0.002171 97.99%

2040 $ 0.002280 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Craft Engine rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001096 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001097 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001098 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001101 0.41% Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzése ma A(z) CRAFT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001096 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) CRAFT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001097 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) CRAFT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001098 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Craft Engine (CRAFT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) CRAFT előrejelzett ára $0.001101 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Craft Engine árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 81.38K$ 81.38K $ 81.38K Forgalomban lévő készlet 74.00M 74.00M 74.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb CRAFT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) CRAFT 74.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 81.38K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő CRAFT ár megtekintése

Craft Engine Korábbi ár A(z) Craft Engine élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Craft Engine jelenlegi ára 0.001096USD. A(z) Craft Engine (CRAFT) forgalomban lévő kínálata 74.00M CRAFT , így piaci kapitalizációja $81,380 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -7.49% $ 0 $ 0.001186 $ 0.001088

7 nap -14.91% $ -0.000163 $ 0.001579 $ 0.001090

30 nap -30.74% $ -0.000337 $ 0.001579 $ 0.001090 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Craft Engine árfolyama $0 értékben változott, ami -7.49% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Craft Engine legmagasabb kereskedési értéke $0.001579 , míg a legalacsonyabb $0.001090 volt. Az árváltozás mértéke -14.91% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) CRAFT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Craft Engine -30.74% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000337 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) CRAFT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzési modul? A(z) Craft Engine árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) CRAFT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Craft Engine következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) CRAFT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Craft Engine árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) CRAFT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) CRAFT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Craft Engine jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) CRAFT árelőrejelzés?

CRAFT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: CRAFT? Az előrejelzéseid szerint a(z) CRAFT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) CRAFT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Craft Engine (CRAFT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett CRAFT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 CRAFT 2026-ban? 1 Craft Engine (CRAFT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) CRAFT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Craft Engine (CRAFT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRAFT 2027-ig. Mi a(z) CRAFT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Craft Engine (CRAFT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) CRAFT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Craft Engine (CRAFT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 CRAFT 2030-ban? 1 Craft Engine (CRAFT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) CRAFT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) CRAFT árelőrejelzése 2040-re? A(z) Craft Engine (CRAFT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 CRAFT 2040-ig.