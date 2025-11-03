ColdPL (COLDPL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0021093$ 0.0021093 $ 0.0021093 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -0.79% Árváltozás (7D) -0.79%

ColdPL (COLDPL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COLDPL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COLDPL valaha volt legmagasabb ára $ 0.0021093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COLDPL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ColdPL (COLDPL) piaci információk

Piaci érték $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 314.91K$ 314.91K $ 314.91K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,995,724.646193 999,995,724.646193 999,995,724.646193

A(z) ColdPL jelenlegi piaci plafonja $ 314.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COLDPL keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999995724.646193. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 314.91K.