CheckDot (CDT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.059657 24h alacsony $ 0.061842 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.33 Legalacsonyabb ár $ 0.00930431 Árváltozás (1H) -1.41% Árváltozás (1D) -2.97% Árváltozás (7D) -16.32%

CheckDot (CDT) valós idejű ár: $0.059609. Az elmúlt 24 órában, a(z)CDT legalacsonyabb ára $ 0.059657, legmagasabb ára pedig $ 0.061842 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00930431 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CDT változása a következő volt: -1.41% az elmúlt órában, -2.97% az elmúlt 24 órában, és -16.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CheckDot (CDT) piaci információk

Piaci érték $ 440.52K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 596.05K Forgalomban lévő készlet 7.39M Teljes tokenszám 9,999,250.0

A(z) CheckDot jelenlegi piaci plafonja $ 440.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CDT keringésben lévő tokenszáma 7.39M, és a teljes tokenszám 9,999,250.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 596.05K.