A(z) élő CheckDot ár ma 0.059609 USD. Kövesd nyomon a(z) CDT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CDT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

CheckDot Logó

CheckDot Ár (CDT)

Nem listázott

$0.059609
-2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
CheckDot (CDT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:25 (UTC+8)

CheckDot (CDT) árinformáció (USD)

$ 0.059657
24h alacsony
$ 0.061842$ 0.061842
24h magas

-1.41%

-2.97%

-16.32%

-16.32%

CheckDot (CDT) valós idejű ár: $0.059609. Az elmúlt 24 órában, a(z)CDT legalacsonyabb ára $ 0.059657, legmagasabb ára pedig $ 0.061842 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CDT valaha volt legmagasabb ára $ 1.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00930431 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CDT változása a következő volt: -1.41% az elmúlt órában, -2.97% az elmúlt 24 órában, és -16.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CheckDot (CDT) piaci információk

A(z) CheckDot jelenlegi piaci plafonja $ 440.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CDT keringésben lévő tokenszáma 7.39M, és a teljes tokenszám 9999250.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 596.05K.

CheckDot (CDT) árelőzmények USD

A(z) CheckDotUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00183007434510909.
A(z) CheckDot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0149129200.
A(z) CheckDot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0223884608.
A(z) CheckDot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.03757727025204632.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00183007434510909-2.97%
30 nap$ -0.0149129200-25.01%
60 nap$ -0.0223884608-37.55%
90 nap$ -0.03757727025204632-38.66%

Mi a(z) CheckDot (CDT)

The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more.

We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CheckDot (CDT) Erőforrás

Hivatalos webhely

CheckDot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CheckDot (CDT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CheckDot (CDT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CheckDot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CheckDot árelőrejelzését most!

CDT helyi valutákra

CheckDot (CDT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CheckDot (CDT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CDT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CheckDot (CDT)

Mennyit ér ma a(z) CheckDot (CDT)?
A(z) élő CDT ár a(z) USD esetében 0.059609 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CDT ára a(z) USD esetében?
A(z) CDT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.059609. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CheckDot piaci plafonja?
A(z) CDT piaci plafonja $ 440.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CDT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CDT keringésben lévő tokenszáma 7.39M USD.
Mi volt a(z) CDT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CDT mindenkori legmagasabb ára 1.33 USD.
Mi volt a(z) CDT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CDT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00930431 USD.
Mekkora a(z) CDT kereskedési volumene?
A(z) CDT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CDT ára emelkedni fog idén?
A(z) CDT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CDT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:58:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

