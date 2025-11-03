BONGO CAT (BONGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00011037 24h alacsony $ 0.00011547 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.142768 Legalacsonyabb ár $ 0.00002101 Árváltozás (1H) -0.98% Árváltozás (1D) -3.29% Árváltozás (7D) -10.09%

BONGO CAT (BONGO) valós idejű ár: $0.00011044. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONGO legalacsonyabb ára $ 0.00011037, legmagasabb ára pedig $ 0.00011547 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONGO valaha volt legmagasabb ára $ 0.142768, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002101 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONGO változása a következő volt: -0.98% az elmúlt órában, -3.29% az elmúlt 24 órában, és -10.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BONGO CAT (BONGO) piaci információk

Piaci érték $ 110.46K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 110.46K Forgalomban lévő készlet 999.68M Teljes tokenszám 999,683,979.4223264

A(z) BONGO CAT jelenlegi piaci plafonja $ 110.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONGO keringésben lévő tokenszáma 999.68M, és a teljes tokenszám 999,683,979.4223264. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 110.46K.