A(z) élő BONGO CAT ár ma 0.00011044 USD. Kövesd nyomon a(z) BONGO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BONGO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BONGO

BONGO árinformációk

Mi a(z) BONGO

BONGO hivatalos webhely

BONGO tokenomikai adatai

BONGO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BONGO CAT Logó

BONGO CAT Ár (BONGO)

Nem listázott

1 BONGO-USD élő ár:

$0.00011038
$0.00011038
-3.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
BONGO CAT (BONGO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:50 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00011037
$ 0.00011037
24h alacsony
$ 0.00011547
$ 0.00011547
24h magas

$ 0.00011037
$ 0.00011037

$ 0.00011547
$ 0.00011547

$ 0.142768
$ 0.142768

$ 0.00002101
$ 0.00002101

-0.98%

-3.29%

-10.09%

-10.09%

BONGO CAT (BONGO) valós idejű ár: $0.00011044. Az elmúlt 24 órában, a(z)BONGO legalacsonyabb ára $ 0.00011037, legmagasabb ára pedig $ 0.00011547 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BONGO valaha volt legmagasabb ára $ 0.142768, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002101 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BONGO változása a következő volt: -0.98% az elmúlt órában, -3.29% az elmúlt 24 órában, és -10.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BONGO CAT (BONGO) piaci információk

$ 110.46K
$ 110.46K

--
--

$ 110.46K
$ 110.46K

999.68M
999.68M

999,683,979.4223264
999,683,979.4223264

A(z) BONGO CAT jelenlegi piaci plafonja $ 110.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BONGO keringésben lévő tokenszáma 999.68M, és a teljes tokenszám 999683979.4223264. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 110.46K.

BONGO CAT (BONGO) árelőzmények USD

A(z) BONGO CATUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) BONGO CAT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001086761.
A(z) BONGO CAT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001086949.
A(z) BONGO CAT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0072285860523407145.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.29%
30 nap$ -0.0001086761-98.40%
60 nap$ -0.0001086949-98.41%
90 nap$ -0.0072285860523407145-98.49%

Mi a(z) BONGO CAT (BONGO)

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

BONGO CAT (BONGO) Erőforrás

Hivatalos webhely

BONGO CAT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BONGO CAT (BONGO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BONGO CAT (BONGO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BONGO CAT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BONGO CAT árelőrejelzését most!

BONGO helyi valutákra

BONGO CAT (BONGO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BONGO CAT (BONGO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BONGO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: BONGO CAT (BONGO)

Mennyit ér ma a(z) BONGO CAT (BONGO)?
A(z) élő BONGO ár a(z) USD esetében 0.00011044 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BONGO ára a(z) USD esetében?
A(z) BONGO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00011044. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BONGO CAT piaci plafonja?
A(z) BONGO piaci plafonja $ 110.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BONGO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BONGO keringésben lévő tokenszáma 999.68M USD.
Mi volt a(z) BONGO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BONGO mindenkori legmagasabb ára 0.142768 USD.
Mi volt a(z) BONGO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BONGO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002101 USD.
Mekkora a(z) BONGO kereskedési volumene?
A(z) BONGO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BONGO ára emelkedni fog idén?
A(z) BONGO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BONGO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:51:50 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,940.36

$3,801.12

$0.02432

$1.1205

$183.62

$108,940.36

$3,801.12

$183.62

$87.93

$2.4680

$0.00000

$0.00000

$0.0379

$0.05793

$0.09392

$0.000000002110

$0.02065

$0.00007747

$0.0000451

$0.000000000492

