AnonymousCodingCult (ACC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.091176 $ 0.091176 $ 0.091176 24h alacsony $ 0.094515 $ 0.094515 $ 0.094515 24h magas 24h alacsony $ 0.091176$ 0.091176 $ 0.091176 24h magas $ 0.094515$ 0.094515 $ 0.094515 Minden idők csúcspontja $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Legalacsonyabb ár $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Árváltozás (1H) -0.87% Árváltozás (1D) +0.05% Árváltozás (7D) -7.49% Árváltozás (7D) -7.49%

AnonymousCodingCult (ACC) valós idejű ár: $0.092584. Az elmúlt 24 órában, a(z)ACC legalacsonyabb ára $ 0.091176, legmagasabb ára pedig $ 0.094515 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ACC valaha volt legmagasabb ára $ 0.188123, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02861669 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ACC változása a következő volt: -0.87% az elmúlt órában, +0.05% az elmúlt 24 órában, és -7.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AnonymousCodingCult (ACC) piaci információk

Piaci érték $ 629.78K$ 629.78K $ 629.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 629.78K$ 629.78K $ 629.78K Forgalomban lévő készlet 6.80M 6.80M 6.80M Teljes tokenszám 6,802,234.452596 6,802,234.452596 6,802,234.452596

A(z) AnonymousCodingCult jelenlegi piaci plafonja $ 629.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ACC keringésben lévő tokenszáma 6.80M, és a teljes tokenszám 6802234.452596. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 629.78K.