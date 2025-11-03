AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés (USD)

A(z) AnonymousCodingCult árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ACC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) AnonymousCodingCult árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

AnonymousCodingCult árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:20:33 (UTC+8)

AnonymousCodingCult árelőrejelzése 2025-2050 USD

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) AnonymousCodingCult ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.08797.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) AnonymousCodingCult ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.092368.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ACC 2027-re jelzett ára $ 0.096986 10.25% növekedési aránnyal.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ACC 2028-ra jelzett ára $ 0.101836 15.76% növekedési aránnyal.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ACC 2029-es célára $ 0.106928 21.55% növekedési aránnyal.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ACC 2030-as célára $ 0.112274 27.63% növekedési aránnyal.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) AnonymousCodingCult ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.182883.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) AnonymousCodingCult ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.297897.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.08797
    0.00%
  • 2026
    $ 0.092368
    5.00%
  • 2027
    $ 0.096986
    10.25%
  • 2028
    $ 0.101836
    15.76%
  • 2029
    $ 0.106928
    21.55%
  • 2030
    $ 0.112274
    27.63%
  • 2031
    $ 0.117888
    34.01%
  • 2032
    $ 0.123782
    40.71%
  • 2033
    $ 0.129971
    47.75%
  • 2034
    $ 0.136470
    55.13%
  • 2035
    $ 0.143293
    62.89%
  • 2036
    $ 0.150458
    71.03%
  • 2037
    $ 0.157981
    79.59%
  • 2038
    $ 0.165880
    88.56%
  • 2039
    $ 0.174174
    97.99%
  • 2040
    $ 0.182883
    107.89%
A(z) AnonymousCodingCult rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.08797
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.087982
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.088054
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.088331
    0.41%
AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzése ma

A(z) ACC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.08797. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ACC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.087982. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ACC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.088054. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

AnonymousCodingCult (ACC) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ACC előrejelzett ára $0.088331. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális AnonymousCodingCult árstatisztikák

Továbbá a(z) ACC 6.80M keringésben lévő tokenszámmal és $ 600.98K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

AnonymousCodingCult Korábbi ár

A(z) AnonymousCodingCult élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) AnonymousCodingCult jelenlegi ára 0.08797USD. A(z) AnonymousCodingCult (ACC) forgalomban lévő kínálata 6.80M ACC, így piaci kapitalizációja $600,984.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -4.59%
    $ -0.004234
    $ 0.094515
    $ 0.087042
  • 7 nap
    -9.94%
    $ -0.008749
    $ 0.112544
    $ 0.086589
  • 30 nap
    -21.51%
    $ -0.018926
    $ 0.112544
    $ 0.086589
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) AnonymousCodingCult árfolyama $-0.004234 értékben változott, ami -4.59%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) AnonymousCodingCult legmagasabb kereskedési értéke $0.112544, míg a legalacsonyabb $0.086589 volt. Az árváltozás mértéke -9.94% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ACC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) AnonymousCodingCult -21.51%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.018926 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ACC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) AnonymousCodingCult (ACC) árelőrejelzési modul?

A(z) AnonymousCodingCult árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ACC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) AnonymousCodingCult következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ACC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) AnonymousCodingCult árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ACC jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ACC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) AnonymousCodingCult jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ACC árelőrejelzés?

ACC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:20:33 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.