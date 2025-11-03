Affyn (FYN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00106697 $ 0.00106697 $ 0.00106697 24h alacsony $ 0.00112824 $ 0.00112824 $ 0.00112824 24h magas 24h alacsony $ 0.00106697$ 0.00106697 $ 0.00106697 24h magas $ 0.00112824$ 0.00112824 $ 0.00112824 Minden idők csúcspontja $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.02% Árváltozás (1D) -1.00% Árváltozás (7D) -1.36% Árváltozás (7D) -1.36%

Affyn (FYN) valós idejű ár: $0.00110393. Az elmúlt 24 órában, a(z)FYN legalacsonyabb ára $ 0.00106697, legmagasabb ára pedig $ 0.00112824 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FYN valaha volt legmagasabb ára $ 1.84, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FYN változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -1.00% az elmúlt 24 órában, és -1.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Affyn (FYN) piaci információk

Piaci érték $ 423.82K$ 423.82K $ 423.82K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Forgalomban lévő készlet 383.92M 383.92M 383.92M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Affyn jelenlegi piaci plafonja $ 423.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FYN keringésben lévő tokenszáma 383.92M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.10M.