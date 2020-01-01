dogwifhat sol (WIF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) dogwifhat sol (WIF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

A(z) dogwifhat sol (WIF) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) WIF tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data. Issuance Mechanism Token Standard: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.

All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation. Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint. Allocation Mechanism Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.

The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors. Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.

The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds. No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.

WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes. Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF. Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).

WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca). No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF. Locking Mechanism No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.

There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch. No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem. Unlocking Time Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled. Token Economics Table Aspect Details Token Standard SPL (Solana) Total Supply 1,000,000,000 WIF (fixed) Issuance All tokens minted at launch (Nov 2023) Mint Authority None (irreversible, no further minting possible) Allocation No public/private sale; distributed from initial wallet Team Allocation Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens Utility Meme token; no protocol utility or planned product Incentives None (no staking, rewards, or dividends) Locking/Vesting None; all tokens liquid at launch Unlocking 100% unlocked at launch; no future unlocks Additional Notes Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.

The token contract has been audited, and the code is open-source. Community: The project is driven by community engagement and social media presence.

The project is driven by community engagement and social media presence. Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration. Summary Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.

dogwifhat sol (WIF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) dogwifhat sol (WIF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WIF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WIF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WIF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WIF token élő árfolyamát!

