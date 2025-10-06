Mi a(z) Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance. Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Falcon Finance (USDF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Falcon Finance (USDF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Falcon Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Falcon Finance (USDF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Falcon Finance (USDF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDF token kapcsán!

Hogyan vásárolj Falcon Finance (USDF)

A következőt szeretnél vásárolni: Falcon Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Falcon Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Falcon Finance Mennyit ér ma a(z) Falcon Finance (USDF)? A(z) élő USDF ár a(z) USD esetében 0.9961 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) USDF ára a(z) USD esetében? $ 0.9961 . Keresd fel a A(z) USDF jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Falcon Finance piaci plafonja? A(z) USDF piaci plafonja $ 2.01B USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) USDF keringésben lévő tokenszáma? A(z) USDF keringésben lévő tokenszáma 2.02B USD . Mi volt a(z) USDF mindenkori legmagasabb ára? A(z) USDF mindenkori legmagasabb ára 1.0243014891348232 USD . Mi volt a(z) USDF mindenkori legmagasabb ár? A(z) USDF mindenkori legalacsonyabb ára 0.909369011278203 USD . Mekkora a(z) USDF kereskedési volumene? A(z) USDF élő 24 órás kereskedési volumene $ 81.74K USD . A(z) USDF ára emelkedni fog idén? A(z) USDF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Falcon Finance (USDF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

