TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Falcon Finance ár ma 0.9961 USD. Kövesd nyomon a(z) USDF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Falcon Finance ár ma 0.9961 USD. Kövesd nyomon a(z) USDF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDF

USDF árinformációk

Mi a(z) USDF

USDF fehér könyv

USDF hivatalos webhely

USDF tokenomikai adatai

USDF árelőrejelzés

USDF előzmények

USDF Vásárlási útmutató

USDF-fiat valutaváltó

USDF spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Falcon Finance Logó

Falcon Finance árfolyam(USDF)

1 USDF-USD élő ár:

$0.9961
$0.9961$0.9961
-0.18%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:15 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.9935
$ 0.9935$ 0.9935
24h alacsony
$ 0.998
$ 0.998$ 0.998
24h magas

$ 0.9935
$ 0.9935$ 0.9935

$ 0.998
$ 0.998$ 0.998

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

-0.08%

-0.18%

-0.14%

-0.14%

Falcon Finance (USDF) valós idejű ár: $ 0.9961. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDF legalacsonyabb ára $ 0.9935, legmagasabb ára pedig $ 0.998 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDF valaha volt legmagasabb ára $ 1.0243014891348232, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.909369011278203 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDF változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -0.18% az elmúlt 24 órában, és -0.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Falcon Finance (USDF) piaci információk

No.202

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 81.74K
$ 81.74K$ 81.74K

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

2.02B
2.02B 2.02B

2,016,751,172.8228667
2,016,751,172.8228667 2,016,751,172.8228667

ETH

A(z) Falcon Finance jelenlegi piaci plafonja $ 2.01B, és a 24 órás kereskedési volumene $ 81.74K. A(z) USDF keringésben lévő tokenszáma 2.02B, és a teljes tokenszám 2016751172.8228667. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.01B.

Falcon Finance (USDF) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Falcon Finance mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001796-0.18%
30 nap$ -0.0088-0.88%
60 nap$ +0.0078+0.78%
90 nap$ +0.0097+0.98%
Falcon Finance árváltozása ma

A mai napon a(z) USDF ára $ -0.001796 (-0.18%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Falcon Finance 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0088 (-0.88%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Falcon Finance 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) USDF ára $ +0.0078 (+0.78%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Falcon Finance 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0097 (+0.98%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Falcon Finance (USDF) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Falcon Finance árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Falcon Finance befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd USDF a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Falcon Finance a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Falcon Finance vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Falcon Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Falcon Finance (USDF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Falcon Finance (USDF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Falcon Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Falcon Finance árelőrejelzését most!

Falcon Finance (USDF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Falcon Finance (USDF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDF token kapcsán!

Hogyan vásárolj Falcon Finance (USDF)

A következőt szeretnél vásárolni: Falcon Finance? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Falcon Finance eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

USDF helyi valutákra

1 Falcon Finance(USDF) - VND
26,212.3715
1 Falcon Finance(USDF) - AUD
A$1.514072
1 Falcon Finance(USDF) - GBP
0.757036
1 Falcon Finance(USDF) - EUR
0.856646
1 Falcon Finance(USDF) - USD
$0.9961
1 Falcon Finance(USDF) - MYR
RM4.173659
1 Falcon Finance(USDF) - TRY
41.895966
1 Falcon Finance(USDF) - JPY
¥153.3994
1 Falcon Finance(USDF) - ARS
ARS$1,441.526037
1 Falcon Finance(USDF) - RUB
80.564568
1 Falcon Finance(USDF) - INR
88.563251
1 Falcon Finance(USDF) - IDR
Rp16,601.660026
1 Falcon Finance(USDF) - PHP
58.530836
1 Falcon Finance(USDF) - EGP
￡E.47.105569
1 Falcon Finance(USDF) - BRL
R$5.349057
1 Falcon Finance(USDF) - CAD
C$1.39454
1 Falcon Finance(USDF) - BDT
121.384746
1 Falcon Finance(USDF) - NGN
1,439.444188
1 Falcon Finance(USDF) - COP
$3,860.843756
1 Falcon Finance(USDF) - ZAR
R.17.262413
1 Falcon Finance(USDF) - UAH
41.627019
1 Falcon Finance(USDF) - TZS
T.Sh.2,441.421178
1 Falcon Finance(USDF) - VES
Bs220.1381
1 Falcon Finance(USDF) - CLP
$936.334
1 Falcon Finance(USDF) - PKR
Rs280.979888
1 Falcon Finance(USDF) - KZT
525.920878
1 Falcon Finance(USDF) - THB
฿32.293562
1 Falcon Finance(USDF) - TWD
NT$30.669919
1 Falcon Finance(USDF) - AED
د.إ3.655687
1 Falcon Finance(USDF) - CHF
Fr0.79688
1 Falcon Finance(USDF) - HKD
HK$7.739697
1 Falcon Finance(USDF) - AMD
֏380.181487
1 Falcon Finance(USDF) - MAD
.د.م9.203964
1 Falcon Finance(USDF) - MXN
$18.487616
1 Falcon Finance(USDF) - SAR
ريال3.725414
1 Falcon Finance(USDF) - ETB
Br153.050765
1 Falcon Finance(USDF) - KES
KSh128.327563
1 Falcon Finance(USDF) - JOD
د.أ0.7062349
1 Falcon Finance(USDF) - PLN
3.675609
1 Falcon Finance(USDF) - RON
лв4.392801
1 Falcon Finance(USDF) - SEK
kr9.46295
1 Falcon Finance(USDF) - BGN
лв1.683409
1 Falcon Finance(USDF) - HUF
Ft335.048196
1 Falcon Finance(USDF) - CZK
21.027671
1 Falcon Finance(USDF) - KWD
د.ك0.3048066
1 Falcon Finance(USDF) - ILS
3.237325
1 Falcon Finance(USDF) - BOB
Bs6.863129
1 Falcon Finance(USDF) - AZN
1.69337
1 Falcon Finance(USDF) - TJS
SM9.144198
1 Falcon Finance(USDF) - GEL
2.699431
1 Falcon Finance(USDF) - AOA
Kz911.341851
1 Falcon Finance(USDF) - BHD
.د.ب0.3735375
1 Falcon Finance(USDF) - BMD
$0.9961
1 Falcon Finance(USDF) - DKK
kr6.444767
1 Falcon Finance(USDF) - HNL
L26.127703
1 Falcon Finance(USDF) - MUR
45.561614
1 Falcon Finance(USDF) - NAD
$17.222569
1 Falcon Finance(USDF) - NOK
kr10.080532
1 Falcon Finance(USDF) - NZD
$1.733214
1 Falcon Finance(USDF) - PAB
B/.0.9961
1 Falcon Finance(USDF) - PGK
K4.18362
1 Falcon Finance(USDF) - QAR
ر.ق3.615843
1 Falcon Finance(USDF) - RSD
дин.100.755515
1 Falcon Finance(USDF) - UZS
soʻm12,001.202059
1 Falcon Finance(USDF) - ALL
L83.164389
1 Falcon Finance(USDF) - ANG
ƒ1.783019
1 Falcon Finance(USDF) - AWG
ƒ1.783019
1 Falcon Finance(USDF) - BBD
$1.9922
1 Falcon Finance(USDF) - BAM
KM1.673448
1 Falcon Finance(USDF) - BIF
Fr2,920.5652
1 Falcon Finance(USDF) - BND
$1.284969
1 Falcon Finance(USDF) - BSD
$0.9961
1 Falcon Finance(USDF) - JMD
$159.425805
1 Falcon Finance(USDF) - KHR
3,984.4
1 Falcon Finance(USDF) - KMF
Fr424.3386
1 Falcon Finance(USDF) - LAK
21,654.347393
1 Falcon Finance(USDF) - LKR
රු302.396038
1 Falcon Finance(USDF) - MDL
L16.893856
1 Falcon Finance(USDF) - MGA
Ar4,466.81123
1 Falcon Finance(USDF) - MOP
P7.948878
1 Falcon Finance(USDF) - MVR
15.24033
1 Falcon Finance(USDF) - MWK
MK1,723.35261
1 Falcon Finance(USDF) - MZN
MT63.65079
1 Falcon Finance(USDF) - NPR
रु140.888384
1 Falcon Finance(USDF) - PYG
7,014.5362
1 Falcon Finance(USDF) - RWF
Fr1,443.3489
1 Falcon Finance(USDF) - SBD
$8.197903
1 Falcon Finance(USDF) - SCR
14.383684
1 Falcon Finance(USDF) - SRD
$38.34985
1 Falcon Finance(USDF) - SVC
$8.685992
1 Falcon Finance(USDF) - SZL
L17.212608
1 Falcon Finance(USDF) - TMT
m3.48635
1 Falcon Finance(USDF) - TND
د.ت2.928534
1 Falcon Finance(USDF) - TTD
$6.723675
1 Falcon Finance(USDF) - UGX
Sh3,458.4592
1 Falcon Finance(USDF) - XAF
Fr566.7809
1 Falcon Finance(USDF) - XCD
$2.68947
1 Falcon Finance(USDF) - XOF
Fr566.7809
1 Falcon Finance(USDF) - XPF
Fr102.5983
1 Falcon Finance(USDF) - BWP
P13.337779
1 Falcon Finance(USDF) - BZD
$1.9922
1 Falcon Finance(USDF) - CVE
$94.898447
1 Falcon Finance(USDF) - DJF
Fr176.3097
1 Falcon Finance(USDF) - DOP
$63.820127
1 Falcon Finance(USDF) - DZD
د.ج129.044755
1 Falcon Finance(USDF) - FJD
$2.281069
1 Falcon Finance(USDF) - GNF
Fr8,661.0895
1 Falcon Finance(USDF) - GTQ
Q7.610204
1 Falcon Finance(USDF) - GYD
$207.816343
1 Falcon Finance(USDF) - ISK
kr124.5125

Falcon Finance Forrás

A(z) Falcon Finance alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Falcon Finance Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Falcon Finance

Mennyit ér ma a(z) Falcon Finance (USDF)?
A(z) élő USDF ár a(z) USD esetében 0.9961 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDF ára a(z) USD esetében?
A(z) USDF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.9961. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Falcon Finance piaci plafonja?
A(z) USDF piaci plafonja $ 2.01B USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDF keringésben lévő tokenszáma 2.02B USD.
Mi volt a(z) USDF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDF mindenkori legmagasabb ára 1.0243014891348232 USD.
Mi volt a(z) USDF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDF mindenkori legalacsonyabb ára 0.909369011278203 USD.
Mekkora a(z) USDF kereskedési volumene?
A(z) USDF élő 24 órás kereskedési volumene $ 81.74K USD.
A(z) USDF ára emelkedni fog idén?
A(z) USDF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:15 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

USDF-USD kalkulátor

Összeg

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9961 USD

USDF kereskedés

USDF/USDT
$0.9961
$0.9961$0.9961
-0.18%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,734.57
$109,734.57$109,734.57

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.82
$3,851.82$3,851.82

-0.03%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02540
$0.02540$0.02540

-3.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1996
$1.1996$1.1996

-4.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.81
$186.81$186.81

+1.64%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,734.57
$109,734.57$109,734.57

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.82
$3,851.82$3,851.82

-0.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.81
$186.81$186.81

+1.64%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.08
$91.08$91.08

+2.79%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4963
$2.4963$2.4963

-0.14%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0323
$0.0323$0.0323

-35.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05626
$0.05626$0.05626

+181.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09291
$0.09291$0.09291

+12.46%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002199
$0.000000002199$0.000000002199

+405.51%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02400
$0.02400$0.02400

+200.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007180
$0.00007180$0.00007180

+96.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000621
$0.000000000621$0.000000000621

+59.64%