A(z) élő Timeworx.io ár ma 0.004081 USD. Kövesd nyomon a(z) TIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Timeworx.io árfolyam(TIX)

1 TIX-USD élő ár:

$0.004081
+0.84%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:28:05 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00403
24h alacsony
$ 0.004113
24h magas

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
-0.13%

+0.84%

-0.83%

-0.83%

Timeworx.io (TIX) valós idejű ár: $ 0.004081. Az elmúlt 24 órában, a(z)TIX legalacsonyabb ára $ 0.00403, legmagasabb ára pedig $ 0.004113 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TIX valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TIX változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, +0.84% az elmúlt 24 órában, és -0.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Timeworx.io (TIX) piaci információk

--
$ 22.96K
$ 2.04M
--
500,000,000
BSC

A(z) Timeworx.io jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 22.96K. A(z) TIX keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.04M.

Timeworx.io (TIX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Timeworx.io mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00003399+0.84%
30 nap$ -0.00038-8.52%
60 nap$ +0.000018+0.44%
90 nap$ -0.00405-49.81%
Timeworx.io árváltozása ma

A mai napon a(z) TIX ára $ +0.00003399 (+0.84%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Timeworx.io 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00038 (-8.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Timeworx.io 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TIX ára $ +0.000018 (+0.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Timeworx.io 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00405 (-49.81%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Timeworx.io (TIX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Timeworx.io árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Timeworx.io befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TIX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Timeworx.io a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Timeworx.io vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Timeworx.io árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Timeworx.io (TIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Timeworx.io (TIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Timeworx.io rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Timeworx.io árelőrejelzését most!

Timeworx.io (TIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Timeworx.io (TIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TIX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Timeworx.io (TIX)

A következőt szeretnél vásárolni: Timeworx.io? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Timeworx.io eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TIX helyi valutákra

1 Timeworx.io(TIX) - VND
107.391515
1 Timeworx.io(TIX) - AUD
A$0.00616231
1 Timeworx.io(TIX) - GBP
0.00297913
1 Timeworx.io(TIX) - EUR
0.00346885
1 Timeworx.io(TIX) - USD
$0.004081
1 Timeworx.io(TIX) - MYR
RM0.0171402
1 Timeworx.io(TIX) - TRY
0.16899421
1 Timeworx.io(TIX) - JPY
¥0.599907
1 Timeworx.io(TIX) - ARS
ARS$5.8133845
1 Timeworx.io(TIX) - RUB
0.33549901
1 Timeworx.io(TIX) - INR
0.36210713
1 Timeworx.io(TIX) - IDR
Rp68.01663946
1 Timeworx.io(TIX) - KRW
5.74788445
1 Timeworx.io(TIX) - PHP
0.2362899
1 Timeworx.io(TIX) - EGP
￡E.0.19478613
1 Timeworx.io(TIX) - BRL
R$0.02175173
1 Timeworx.io(TIX) - CAD
C$0.00567259
1 Timeworx.io(TIX) - BDT
0.49645365
1 Timeworx.io(TIX) - NGN
5.97507372
1 Timeworx.io(TIX) - COP
$15.87937505
1 Timeworx.io(TIX) - ZAR
R.0.07027482
1 Timeworx.io(TIX) - UAH
0.16830044
1 Timeworx.io(TIX) - TZS
T.Sh.10.027017
1 Timeworx.io(TIX) - VES
Bs0.754985
1 Timeworx.io(TIX) - CLP
$3.913679
1 Timeworx.io(TIX) - PKR
Rs1.14794449
1 Timeworx.io(TIX) - KZT
2.23369454
1 Timeworx.io(TIX) - THB
฿0.13218359
1 Timeworx.io(TIX) - TWD
NT$0.12422564
1 Timeworx.io(TIX) - AED
د.إ0.01497727
1 Timeworx.io(TIX) - CHF
Fr0.00322399
1 Timeworx.io(TIX) - HKD
HK$0.03170937
1 Timeworx.io(TIX) - AMD
֏1.56359434
1 Timeworx.io(TIX) - MAD
.د.م0.03709629
1 Timeworx.io(TIX) - MXN
$0.07504959
1 Timeworx.io(TIX) - SAR
ريال0.01526294
1 Timeworx.io(TIX) - ETB
Br0.59211229
1 Timeworx.io(TIX) - KES
KSh0.52702034
1 Timeworx.io(TIX) - JOD
د.أ0.002893429
1 Timeworx.io(TIX) - PLN
0.01477322
1 Timeworx.io(TIX) - RON
лв0.01767073
1 Timeworx.io(TIX) - SEK
kr0.03823897
1 Timeworx.io(TIX) - BGN
лв0.00677446
1 Timeworx.io(TIX) - HUF
Ft1.35130072
1 Timeworx.io(TIX) - CZK
0.08431346
1 Timeworx.io(TIX) - KWD
د.ك0.001248786
1 Timeworx.io(TIX) - ILS
0.0134673
1 Timeworx.io(TIX) - BOB
Bs0.0281589
1 Timeworx.io(TIX) - AZN
0.0069377
1 Timeworx.io(TIX) - TJS
SM0.03799411
1 Timeworx.io(TIX) - GEL
0.01110032
1 Timeworx.io(TIX) - AOA
Kz3.74060379
1 Timeworx.io(TIX) - BHD
.د.ب0.001534456
1 Timeworx.io(TIX) - BMD
$0.004081
1 Timeworx.io(TIX) - DKK
kr0.02595516
1 Timeworx.io(TIX) - HNL
L0.10671815
1 Timeworx.io(TIX) - MUR
0.18491011
1 Timeworx.io(TIX) - NAD
$0.07031563
1 Timeworx.io(TIX) - NOK
kr0.04064676
1 Timeworx.io(TIX) - NZD
$0.00697851
1 Timeworx.io(TIX) - PAB
B/.0.004081
1 Timeworx.io(TIX) - PGK
K0.01734425
1 Timeworx.io(TIX) - QAR
ر.ق0.01485484
1 Timeworx.io(TIX) - RSD
дин.0.4072838
1 Timeworx.io(TIX) - UZS
soʻm49.16866339
1 Timeworx.io(TIX) - ALL
L0.33623359
1 Timeworx.io(TIX) - ANG
ƒ0.00730499
1 Timeworx.io(TIX) - AWG
ƒ0.0073458
1 Timeworx.io(TIX) - BBD
$0.008162
1 Timeworx.io(TIX) - BAM
KM0.00677446
1 Timeworx.io(TIX) - BIF
Fr12.002221
1 Timeworx.io(TIX) - BND
$0.00522368
1 Timeworx.io(TIX) - BSD
$0.004081
1 Timeworx.io(TIX) - JMD
$0.65524536
1 Timeworx.io(TIX) - KHR
16.38954086
1 Timeworx.io(TIX) - KMF
Fr1.709939
1 Timeworx.io(TIX) - LAK
88.71738953
1 Timeworx.io(TIX) - LKR
Rs1.23401278
1 Timeworx.io(TIX) - MDL
L0.06831594
1 Timeworx.io(TIX) - MGA
Ar18.21872668
1 Timeworx.io(TIX) - MOP
P0.03268881
1 Timeworx.io(TIX) - MVR
0.0624393
1 Timeworx.io(TIX) - MWK
MK7.08506491
1 Timeworx.io(TIX) - MZN
MT0.2607759
1 Timeworx.io(TIX) - NPR
Rs0.5803182
1 Timeworx.io(TIX) - PYG
28.738402
1 Timeworx.io(TIX) - RWF
Fr5.905207
1 Timeworx.io(TIX) - SBD
$0.03358663
1 Timeworx.io(TIX) - SCR
0.05966422
1 Timeworx.io(TIX) - SRD
$0.1554861
1 Timeworx.io(TIX) - SVC
$0.03566794
1 Timeworx.io(TIX) - SZL
L0.07027482
1 Timeworx.io(TIX) - TMT
m0.0142835
1 Timeworx.io(TIX) - TND
د.ت0.011883872
1 Timeworx.io(TIX) - TTD
$0.02762837
1 Timeworx.io(TIX) - UGX
Sh14.12026
1 Timeworx.io(TIX) - XAF
Fr2.277198
1 Timeworx.io(TIX) - XCD
$0.0110187
1 Timeworx.io(TIX) - XOF
Fr2.277198
1 Timeworx.io(TIX) - XPF
Fr0.412181
1 Timeworx.io(TIX) - BWP
P0.05419568
1 Timeworx.io(TIX) - BZD
$0.00820281
1 Timeworx.io(TIX) - CVE
$0.38324671
1 Timeworx.io(TIX) - DJF
Fr0.726418
1 Timeworx.io(TIX) - DOP
$0.2554706
1 Timeworx.io(TIX) - DZD
د.ج0.52840788
1 Timeworx.io(TIX) - FJD
$0.00918225
1 Timeworx.io(TIX) - GNF
Fr35.484295
1 Timeworx.io(TIX) - GTQ
Q0.03126046
1 Timeworx.io(TIX) - GYD
$0.85337791
1 Timeworx.io(TIX) - ISK
kr0.493801

Timeworx.io Forrás

A(z) Timeworx.io alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Timeworx.io Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Timeworx.io

Mennyit ér ma a(z) Timeworx.io (TIX)?
A(z) élő TIX ár a(z) USD esetében 0.004081 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TIX ára a(z) USD esetében?
A(z) TIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.004081. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Timeworx.io piaci plafonja?
A(z) TIX piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TIX keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TIX mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TIX mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TIX kereskedési volumene?
A(z) TIX élő 24 órás kereskedési volumene $ 22.96K USD.
A(z) TIX ára emelkedni fog idén?
A(z) TIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:28:05 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

