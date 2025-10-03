A(z) élő TICS ár ma 0.0278 USD. Kövesd nyomon a(z) TICS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TICS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TICS ár ma 0.0278 USD. Kövesd nyomon a(z) TICS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TICS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

TICS árfolyam(TICS)

$0.02778
-1.38%1D
TICS (TICS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:35:59 (UTC+8)

TICS (TICS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0255
24h alacsony
$ 0.02894
24h magas

$ 0.0255
$ 0.02894
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
+5.14%

-1.38%

-5.35%

-5.35%

TICS (TICS) valós idejű ár: $ 0.0278. Az elmúlt 24 órában, a(z)TICS legalacsonyabb ára $ 0.0255, legmagasabb ára pedig $ 0.02894 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TICS valaha volt legmagasabb ára $ 2.5719853250516347, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.030720054210987374 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TICS változása a következő volt: +5.14% az elmúlt órában, -1.38% az elmúlt 24 órában, és -5.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TICS (TICS) piaci információk

No.3921

$ 2.29M
$ 118.31K
$ 37.86M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

A(z) TICS jelenlegi piaci plafonja $ 2.29M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 118.31K. A(z) TICS keringésben lévő tokenszáma 82.26M, és a teljes tokenszám 1361867964. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 37.86M.

TICS (TICS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TICS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0003887-1.38%
30 nap$ -0.0085-23.42%
60 nap$ -0.0336-54.73%
90 nap$ -1.6778-98.38%
TICS árváltozása ma

A mai napon a(z) TICS ára $ -0.0003887 (-1.38%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TICS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0085 (-23.42%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TICS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TICS ára $ -0.0336 (-54.73%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TICS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -1.6778 (-98.38%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TICS (TICS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) TICS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TICS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TICS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TICS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TICS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TICS (TICS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TICS (TICS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TICS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

TICS (TICS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TICS (TICS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TICS token kapcsán!

Hogyan vásárolj TICS (TICS)

A következőt szeretnél vásárolni: TICS? A folyamat egyszerű és problémamentes!

TICS helyi valutákra

1 TICS(TICS) - VND
731.557
1 TICS(TICS) - AUD
A$0.041978
1 TICS(TICS) - GBP
0.020294
1 TICS(TICS) - EUR
0.02363
1 TICS(TICS) - USD
$0.0278
1 TICS(TICS) - MYR
RM0.11676
1 TICS(TICS) - TRY
1.151198
1 TICS(TICS) - JPY
¥4.0866
1 TICS(TICS) - ARS
ARS$39.6011
1 TICS(TICS) - RUB
2.285438
1 TICS(TICS) - INR
2.466694
1 TICS(TICS) - IDR
Rp463.333148
1 TICS(TICS) - KRW
39.15491
1 TICS(TICS) - PHP
1.60962
1 TICS(TICS) - EGP
￡E.1.326894
1 TICS(TICS) - BRL
R$0.148174
1 TICS(TICS) - CAD
C$0.038642
1 TICS(TICS) - BDT
3.38187
1 TICS(TICS) - NGN
40.702536
1 TICS(TICS) - COP
$108.17119
1 TICS(TICS) - ZAR
R.0.478716
1 TICS(TICS) - UAH
1.146472
1 TICS(TICS) - TZS
T.Sh.68.3046
1 TICS(TICS) - VES
Bs5.143
1 TICS(TICS) - CLP
$26.6602
1 TICS(TICS) - PKR
Rs7.819862
1 TICS(TICS) - KZT
15.216052
1 TICS(TICS) - THB
฿0.899886
1 TICS(TICS) - TWD
NT$0.846232
1 TICS(TICS) - AED
د.إ0.102026
1 TICS(TICS) - CHF
Fr0.021962
1 TICS(TICS) - HKD
HK$0.216006
1 TICS(TICS) - AMD
֏10.651292
1 TICS(TICS) - MAD
.د.م0.252702
1 TICS(TICS) - MXN
$0.511242
1 TICS(TICS) - SAR
ريال0.103972
1 TICS(TICS) - ETB
Br4.033502
1 TICS(TICS) - KES
KSh3.590092
1 TICS(TICS) - JOD
د.أ0.0197102
1 TICS(TICS) - PLN
0.100636
1 TICS(TICS) - RON
лв0.120374
1 TICS(TICS) - SEK
kr0.260486
1 TICS(TICS) - BGN
лв0.046148
1 TICS(TICS) - HUF
Ft9.205136
1 TICS(TICS) - CZK
0.574348
1 TICS(TICS) - KWD
د.ك0.0085068
1 TICS(TICS) - ILS
0.09174
1 TICS(TICS) - BOB
Bs0.19182
1 TICS(TICS) - AZN
0.04726
1 TICS(TICS) - TJS
SM0.258818
1 TICS(TICS) - GEL
0.075616
1 TICS(TICS) - AOA
Kz25.481202
1 TICS(TICS) - BHD
.د.ب0.0104528
1 TICS(TICS) - BMD
$0.0278
1 TICS(TICS) - DKK
kr0.176808
1 TICS(TICS) - HNL
L0.72697
1 TICS(TICS) - MUR
1.259618
1 TICS(TICS) - NAD
$0.478994
1 TICS(TICS) - NOK
kr0.276888
1 TICS(TICS) - NZD
$0.047538
1 TICS(TICS) - PAB
B/.0.0278
1 TICS(TICS) - PGK
K0.11815
1 TICS(TICS) - QAR
ر.ق0.101192
1 TICS(TICS) - RSD
дин.2.77444
1 TICS(TICS) - UZS
soʻm334.939682
1 TICS(TICS) - ALL
L2.290442
1 TICS(TICS) - ANG
ƒ0.049762
1 TICS(TICS) - AWG
ƒ0.05004
1 TICS(TICS) - BBD
$0.0556
1 TICS(TICS) - BAM
KM0.046148
1 TICS(TICS) - BIF
Fr81.7598
1 TICS(TICS) - BND
$0.035584
1 TICS(TICS) - BSD
$0.0278
1 TICS(TICS) - JMD
$4.463568
1 TICS(TICS) - KHR
111.646468
1 TICS(TICS) - KMF
Fr11.6482
1 TICS(TICS) - LAK
604.347814
1 TICS(TICS) - LKR
Rs8.406164
1 TICS(TICS) - MDL
L0.465372
1 TICS(TICS) - MGA
Ar124.106984
1 TICS(TICS) - MOP
P0.222678
1 TICS(TICS) - MVR
0.42534
1 TICS(TICS) - MWK
MK48.263858
1 TICS(TICS) - MZN
MT1.77642
1 TICS(TICS) - NPR
Rs3.95316
1 TICS(TICS) - PYG
195.7676
1 TICS(TICS) - RWF
Fr40.2266
1 TICS(TICS) - SBD
$0.228794
1 TICS(TICS) - SCR
0.406436
1 TICS(TICS) - SRD
$1.05918
1 TICS(TICS) - SVC
$0.242972
1 TICS(TICS) - SZL
L0.478716
1 TICS(TICS) - TMT
m0.0973
1 TICS(TICS) - TND
د.ت0.0809536
1 TICS(TICS) - TTD
$0.188206
1 TICS(TICS) - UGX
Sh96.188
1 TICS(TICS) - XAF
Fr15.5124
1 TICS(TICS) - XCD
$0.07506
1 TICS(TICS) - XOF
Fr15.5124
1 TICS(TICS) - XPF
Fr2.8078
1 TICS(TICS) - BWP
P0.369184
1 TICS(TICS) - BZD
$0.055878
1 TICS(TICS) - CVE
$2.610698
1 TICS(TICS) - DJF
Fr4.9484
1 TICS(TICS) - DOP
$1.74028
1 TICS(TICS) - DZD
د.ج3.599544
1 TICS(TICS) - FJD
$0.06255
1 TICS(TICS) - GNF
Fr241.721
1 TICS(TICS) - GTQ
Q0.212948
1 TICS(TICS) - GYD
$5.813258
1 TICS(TICS) - ISK
kr3.3638

A(z) TICS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos TICS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TICS

Mennyit ér ma a(z) TICS (TICS)?
A(z) élő TICS ár a(z) USD esetében 0.0278 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TICS ára a(z) USD esetében?
A(z) TICS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0278. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TICS piaci plafonja?
A(z) TICS piaci plafonja $ 2.29M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TICS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TICS keringésben lévő tokenszáma 82.26M USD.
Mi volt a(z) TICS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TICS mindenkori legmagasabb ára 2.5719853250516347 USD.
Mi volt a(z) TICS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TICS mindenkori legalacsonyabb ára 0.030720054210987374 USD.
Mekkora a(z) TICS kereskedési volumene?
A(z) TICS élő 24 órás kereskedési volumene $ 118.31K USD.
A(z) TICS ára emelkedni fog idén?
A(z) TICS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TICS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
TICS (TICS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

