Mi a(z) Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications. Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Switchboard (SWTCH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Switchboard (SWTCH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Switchboard rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Switchboard árelőrejelzését most!

Switchboard (SWTCH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Switchboard (SWTCH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWTCH token kapcsán!

Switchboard Forrás

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Switchboard Mennyit ér ma a(z) Switchboard (SWTCH)? A(z) élő SWTCH ár a(z) USD esetében 0.07975 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) SWTCH ára a(z) USD esetében? $ 0.07975 . Keresd fel a A(z) SWTCH jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Switchboard piaci plafonja? A(z) SWTCH piaci plafonja $ 13.69M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) SWTCH keringésben lévő tokenszáma? A(z) SWTCH keringésben lévő tokenszáma 171.61M USD . Mi volt a(z) SWTCH mindenkori legmagasabb ára? A(z) SWTCH mindenkori legmagasabb ára 0.20357481128794683 USD . Mi volt a(z) SWTCH mindenkori legmagasabb ár? A(z) SWTCH mindenkori legalacsonyabb ára 0.051817999385382896 USD . Mekkora a(z) SWTCH kereskedési volumene? A(z) SWTCH élő 24 órás kereskedési volumene $ 71.26K USD . A(z) SWTCH ára emelkedni fog idén? A(z) SWTCH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWTCH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Switchboard (SWTCH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

