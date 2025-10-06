TőzsdeDEX+
A(z) élő LETSTOP ár ma 0.04456 USD. Kövesd nyomon a(z) STOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STOP

STOP árinformációk

Mi a(z) STOP

STOP fehér könyv

STOP hivatalos webhely

STOP tokenomikai adatai

STOP árelőrejelzés

STOP előzmények

STOP Vásárlási útmutató

STOP-fiat valutaváltó

STOP spot

LETSTOP Logó

LETSTOP árfolyam(STOP)

1 STOP-USD élő ár:

$0.04459
$0.04459$0.04459
-1.52%1D
USD
LETSTOP (STOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:25:07 (UTC+8)

LETSTOP (STOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04393
$ 0.04393$ 0.04393
24h alacsony
$ 0.04622
$ 0.04622$ 0.04622
24h magas

$ 0.04393
$ 0.04393$ 0.04393

$ 0.04622
$ 0.04622$ 0.04622

$ 1
$ 1$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271

+0.33%

-1.52%

-4.77%

-4.77%

LETSTOP (STOP) valós idejű ár: $ 0.04456. Az elmúlt 24 órában, a(z)STOP legalacsonyabb ára $ 0.04393, legmagasabb ára pedig $ 0.04622 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STOP valaha volt legmagasabb ára $ 1, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02770163701207271 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STOP változása a következő volt: +0.33% az elmúlt órában, -1.52% az elmúlt 24 órában, és -4.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LETSTOP (STOP) piaci információk

No.1668

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 93.53K
$ 93.53K$ 93.53K

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

64.50M
64.50M 64.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,250.8198591
99,999,250.8198591 99,999,250.8198591

64.50%

SOL

A(z) LETSTOP jelenlegi piaci plafonja $ 2.87M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 93.53K. A(z) STOP keringésben lévő tokenszáma 64.50M, és a teljes tokenszám 99999250.8198591. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.46M.

LETSTOP (STOP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a LETSTOP mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0006882-1.52%
30 nap$ -0.02946-39.81%
60 nap$ -0.1082-70.84%
90 nap$ -0.18842-80.88%
LETSTOP árváltozása ma

A mai napon a(z) STOP ára $ -0.0006882 (-1.52%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

LETSTOP 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02946 (-39.81%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

LETSTOP 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) STOP ára $ -0.1082 (-70.84%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

LETSTOP 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.18842 (-80.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) LETSTOP (STOP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) LETSTOP árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál LETSTOP befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd STOP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről LETSTOP a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a LETSTOP vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

LETSTOP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LETSTOP (STOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LETSTOP (STOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LETSTOP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LETSTOP árelőrejelzését most!

LETSTOP (STOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LETSTOP (STOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STOP token kapcsán!

Hogyan vásárolj LETSTOP (STOP)

A következőt szeretnél vásárolni: LETSTOP? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz LETSTOP eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

STOP helyi valutákra

LETSTOP Forrás

A(z) LETSTOP alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos LETSTOP Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések LETSTOP

Mennyit ér ma a(z) LETSTOP (STOP)?
A(z) élő STOP ár a(z) USD esetében 0.04456 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STOP ára a(z) USD esetében?
A(z) STOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04456. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LETSTOP piaci plafonja?
A(z) STOP piaci plafonja $ 2.87M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STOP keringésben lévő tokenszáma 64.50M USD.
Mi volt a(z) STOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STOP mindenkori legmagasabb ára 1 USD.
Mi volt a(z) STOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.02770163701207271 USD.
Mekkora a(z) STOP kereskedési volumene?
A(z) STOP élő 24 órás kereskedési volumene $ 93.53K USD.
A(z) STOP ára emelkedni fog idén?
A(z) STOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:25:07 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

