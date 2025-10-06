Mi a(z) STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth. STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál STBL befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd STBL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről STBL a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a STBL vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

STBL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) STBL (STBL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) STBL (STBL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) STBL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) STBL árelőrejelzését most!

STBL (STBL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) STBL (STBL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STBL token kapcsán!

Hogyan vásárolj STBL (STBL)

A következőt szeretnél vásárolni: STBL? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz STBL eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

STBL helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

STBL Forrás

A(z) STBL alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések STBL Mennyit ér ma a(z) STBL (STBL)? A(z) élő STBL ár a(z) USD esetében 0.08756 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) STBL ára a(z) USD esetében? $ 0.08756 . Keresd fel a A(z) STBL jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) STBL piaci plafonja? A(z) STBL piaci plafonja $ 43.78M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) STBL keringésben lévő tokenszáma? A(z) STBL keringésben lévő tokenszáma 500.00M USD . Mi volt a(z) STBL mindenkori legmagasabb ára? A(z) STBL mindenkori legmagasabb ára 0.6107798696411226 USD . Mi volt a(z) STBL mindenkori legmagasabb ár? A(z) STBL mindenkori legalacsonyabb ára 0.05027366108223707 USD . Mekkora a(z) STBL kereskedési volumene? A(z) STBL élő 24 órás kereskedési volumene $ 765.62K USD . A(z) STBL ára emelkedni fog idén? A(z) STBL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STBL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

STBL (STBL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik