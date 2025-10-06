TőzsdeDEX+
STBL (STBL) valós idejű ár: $ 0.08756. Az elmúlt 24 órában, a(z)STBL legalacsonyabb ára $ 0.08387, legmagasabb ára pedig $ 0.09653 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STBL valaha volt legmagasabb ára $ 0.6107798696411226, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05027366108223707 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STBL változása a következő volt: -2.93% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -19.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

STBL (STBL) piaci információk

No.525

$ 43.78M
$ 43.78M$ 43.78M

$ 765.62K
$ 765.62K$ 765.62K

$ 875.60M
$ 875.60M$ 875.60M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

A(z) STBL jelenlegi piaci plafonja $ 43.78M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 765.62K. A(z) STBL keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 875.60M.

STBL (STBL) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a STBL mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000088+0.01%
30 nap$ -0.17286-66.38%
60 nap$ +0.08256+1,651.20%
90 nap$ +0.08256+1,651.20%
STBL árváltozása ma

A mai napon a(z) STBL ára $ +0.0000088 (+0.01%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

STBL 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.17286 (-66.38%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

STBL 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) STBL ára $ +0.08256 (+1,651.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

STBL 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.08256 (+1,651.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) STBL (STBL) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) STBL árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál STBL befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd STBL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről STBL a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a STBL vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

STBL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) STBL (STBL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) STBL (STBL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) STBL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) STBL árelőrejelzését most!

STBL (STBL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) STBL (STBL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STBL token kapcsán!

Hogyan vásárolj STBL (STBL)

A következőt szeretnél vásárolni: STBL? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz STBL eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

STBL helyi valutákra

STBL Forrás

A(z) STBL alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos STBL Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések STBL

Mennyit ér ma a(z) STBL (STBL)?
A(z) élő STBL ár a(z) USD esetében 0.08756 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STBL ára a(z) USD esetében?
A(z) STBL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.08756. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) STBL piaci plafonja?
A(z) STBL piaci plafonja $ 43.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STBL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STBL keringésben lévő tokenszáma 500.00M USD.
Mi volt a(z) STBL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STBL mindenkori legmagasabb ára 0.6107798696411226 USD.
Mi volt a(z) STBL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STBL mindenkori legalacsonyabb ára 0.05027366108223707 USD.
Mekkora a(z) STBL kereskedési volumene?
A(z) STBL élő 24 órás kereskedési volumene $ 765.62K USD.
A(z) STBL ára emelkedni fog idén?
A(z) STBL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STBL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:25:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

STBL-USD kalkulátor

Összeg

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.08756 USD

STBL kereskedés

STBL/USDT
$0.08765
$0.08765$0.08765
+0.21%

