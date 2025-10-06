TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Spheron Network ár ma 0.0147 USD. Kövesd nyomon a(z) SPON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Spheron Network ár ma 0.0147 USD. Kövesd nyomon a(z) SPON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPON

SPON árinformációk

Mi a(z) SPON

SPON hivatalos webhely

SPON tokenomikai adatai

SPON árelőrejelzés

SPON előzmények

SPON Vásárlási útmutató

SPON-fiat valutaváltó

SPON spot

SPON USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Spheron Network Logó

Spheron Network árfolyam(SPON)

1 SPON-USD élő ár:

$0.0147
$0.0147$0.0147
-4.60%1D
USD
Spheron Network (SPON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:22 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449
24h alacsony
$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598
24h magas

$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449

$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598

--
----

--
----

-0.61%

-4.60%

-12.30%

-12.30%

Spheron Network (SPON) valós idejű ár: $ 0.0147. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPON legalacsonyabb ára $ 0.01449, legmagasabb ára pedig $ 0.01598 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPON valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPON változása a következő volt: -0.61% az elmúlt órában, -4.60% az elmúlt 24 órában, és -12.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Spheron Network (SPON) piaci információk

--
----

$ 105.69K
$ 105.69K$ 105.69K

$ 14.70M
$ 14.70M$ 14.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) Spheron Network jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 105.69K. A(z) SPON keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.70M.

Spheron Network (SPON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Spheron Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0007088-4.60%
30 nap$ -0.02492-62.90%
60 nap$ -0.06229-80.91%
90 nap$ -0.01056-41.81%
Spheron Network árváltozása ma

A mai napon a(z) SPON ára $ -0.0007088 (-4.60%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Spheron Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02492 (-62.90%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Spheron Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SPON ára $ -0.06229 (-80.91%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Spheron Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.01056 (-41.81%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Spheron Network (SPON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Spheron Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Spheron Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SPON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Spheron Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Spheron Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Spheron Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Spheron Network (SPON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Spheron Network (SPON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Spheron Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Spheron Network árelőrejelzését most!

Spheron Network (SPON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Spheron Network (SPON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Spheron Network (SPON)

A következőt szeretnél vásárolni: Spheron Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Spheron Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SPON helyi valutákra

1 Spheron Network(SPON) - VND
386.8305
1 Spheron Network(SPON) - AUD
A$0.022344
1 Spheron Network(SPON) - GBP
0.011172
1 Spheron Network(SPON) - EUR
0.012642
1 Spheron Network(SPON) - USD
$0.0147
1 Spheron Network(SPON) - MYR
RM0.061593
1 Spheron Network(SPON) - TRY
0.618282
1 Spheron Network(SPON) - JPY
¥2.2638
1 Spheron Network(SPON) - ARS
ARS$21.304269
1 Spheron Network(SPON) - RUB
1.189377
1 Spheron Network(SPON) - INR
1.306977
1 Spheron Network(SPON) - IDR
Rp244.999902
1 Spheron Network(SPON) - PHP
0.865242
1 Spheron Network(SPON) - EGP
￡E.0.695457
1 Spheron Network(SPON) - BRL
R$0.078939
1 Spheron Network(SPON) - CAD
C$0.02058
1 Spheron Network(SPON) - BDT
1.791342
1 Spheron Network(SPON) - NGN
21.242676
1 Spheron Network(SPON) - COP
$56.976612
1 Spheron Network(SPON) - ZAR
R.0.254898
1 Spheron Network(SPON) - UAH
0.614313
1 Spheron Network(SPON) - TZS
T.Sh.36.029406
1 Spheron Network(SPON) - VES
Bs3.2487
1 Spheron Network(SPON) - CLP
$13.818
1 Spheron Network(SPON) - PKR
Rs4.146576
1 Spheron Network(SPON) - KZT
7.761306
1 Spheron Network(SPON) - THB
฿0.477162
1 Spheron Network(SPON) - TWD
NT$0.452466
1 Spheron Network(SPON) - AED
د.إ0.053949
1 Spheron Network(SPON) - CHF
Fr0.01176
1 Spheron Network(SPON) - HKD
HK$0.114219
1 Spheron Network(SPON) - AMD
֏5.610549
1 Spheron Network(SPON) - MAD
.د.م0.135828
1 Spheron Network(SPON) - MXN
$0.272832
1 Spheron Network(SPON) - SAR
ريال0.054978
1 Spheron Network(SPON) - ETB
Br2.258655
1 Spheron Network(SPON) - KES
KSh1.893801
1 Spheron Network(SPON) - JOD
د.أ0.0104223
1 Spheron Network(SPON) - PLN
0.054243
1 Spheron Network(SPON) - RON
лв0.064827
1 Spheron Network(SPON) - SEK
kr0.13965
1 Spheron Network(SPON) - BGN
лв0.024843
1 Spheron Network(SPON) - HUF
Ft4.947726
1 Spheron Network(SPON) - CZK
0.310464
1 Spheron Network(SPON) - KWD
د.ك0.0044982
1 Spheron Network(SPON) - ILS
0.047775
1 Spheron Network(SPON) - BOB
Bs0.101283
1 Spheron Network(SPON) - AZN
0.02499
1 Spheron Network(SPON) - TJS
SM0.134946
1 Spheron Network(SPON) - GEL
0.039837
1 Spheron Network(SPON) - AOA
Kz13.449177
1 Spheron Network(SPON) - BHD
.د.ب0.0055125
1 Spheron Network(SPON) - BMD
$0.0147
1 Spheron Network(SPON) - DKK
kr0.095256
1 Spheron Network(SPON) - HNL
L0.385581
1 Spheron Network(SPON) - MUR
0.672378
1 Spheron Network(SPON) - NAD
$0.254163
1 Spheron Network(SPON) - NOK
kr0.148764
1 Spheron Network(SPON) - NZD
$0.025578
1 Spheron Network(SPON) - PAB
B/.0.0147
1 Spheron Network(SPON) - PGK
K0.06174
1 Spheron Network(SPON) - QAR
ر.ق0.053361
1 Spheron Network(SPON) - RSD
дин.1.486905
1 Spheron Network(SPON) - UZS
soʻm177.108393
1 Spheron Network(SPON) - ALL
L1.227303
1 Spheron Network(SPON) - ANG
ƒ0.026313
1 Spheron Network(SPON) - AWG
ƒ0.026313
1 Spheron Network(SPON) - BBD
$0.0294
1 Spheron Network(SPON) - BAM
KM0.024696
1 Spheron Network(SPON) - BIF
Fr43.1004
1 Spheron Network(SPON) - BND
$0.018963
1 Spheron Network(SPON) - BSD
$0.0147
1 Spheron Network(SPON) - JMD
$2.352735
1 Spheron Network(SPON) - KHR
58.8
1 Spheron Network(SPON) - KMF
Fr6.2622
1 Spheron Network(SPON) - LAK
319.565211
1 Spheron Network(SPON) - LKR
රු4.462626
1 Spheron Network(SPON) - MDL
L0.249312
1 Spheron Network(SPON) - MGA
Ar65.91921
1 Spheron Network(SPON) - MOP
P0.117306
1 Spheron Network(SPON) - MVR
0.22491
1 Spheron Network(SPON) - MWK
MK25.43247
1 Spheron Network(SPON) - MZN
MT0.93933
1 Spheron Network(SPON) - NPR
रु2.079168
1 Spheron Network(SPON) - PYG
103.5174
1 Spheron Network(SPON) - RWF
Fr21.3003
1 Spheron Network(SPON) - SBD
$0.120981
1 Spheron Network(SPON) - SCR
0.212268
1 Spheron Network(SPON) - SRD
$0.56595
1 Spheron Network(SPON) - SVC
$0.128184
1 Spheron Network(SPON) - SZL
L0.254016
1 Spheron Network(SPON) - TMT
m0.05145
1 Spheron Network(SPON) - TND
د.ت0.043218
1 Spheron Network(SPON) - TTD
$0.099225
1 Spheron Network(SPON) - UGX
Sh51.0384
1 Spheron Network(SPON) - XAF
Fr8.3643
1 Spheron Network(SPON) - XCD
$0.03969
1 Spheron Network(SPON) - XOF
Fr8.3643
1 Spheron Network(SPON) - XPF
Fr1.5141
1 Spheron Network(SPON) - BWP
P0.196833
1 Spheron Network(SPON) - BZD
$0.0294
1 Spheron Network(SPON) - CVE
$1.400469
1 Spheron Network(SPON) - DJF
Fr2.6019
1 Spheron Network(SPON) - DOP
$0.941829
1 Spheron Network(SPON) - DZD
د.ج1.904385
1 Spheron Network(SPON) - FJD
$0.033663
1 Spheron Network(SPON) - GNF
Fr127.8165
1 Spheron Network(SPON) - GTQ
Q0.112308
1 Spheron Network(SPON) - GYD
$3.066861
1 Spheron Network(SPON) - ISK
kr1.8375

Spheron Network Forrás

A(z) Spheron Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Spheron Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Spheron Network

Mennyit ér ma a(z) Spheron Network (SPON)?
A(z) élő SPON ár a(z) USD esetében 0.0147 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPON ára a(z) USD esetében?
A(z) SPON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0147. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Spheron Network piaci plafonja?
A(z) SPON piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPON keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SPON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPON mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SPON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPON mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SPON kereskedési volumene?
A(z) SPON élő 24 órás kereskedési volumene $ 105.69K USD.
A(z) SPON ára emelkedni fog idén?
A(z) SPON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:22 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SPON-USD kalkulátor

Összeg

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.0147 USD

SPON kereskedés

SPON/USDT
$0.0147
$0.0147$0.0147
-4.42%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,602.20
$109,602.20$109,602.20

-0.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.36
$3,851.36$3,851.36

-0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02505
$0.02505$0.02505

-4.78%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1948
$1.1948$1.1948

-5.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

+1.44%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,602.20
$109,602.20$109,602.20

-0.46%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.36
$3,851.36$3,851.36

-0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

+1.44%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.17
$91.17$91.17

+2.90%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4940
$2.4940$2.4940

-0.23%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0369
$0.0369$0.0369

-26.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05564
$0.05564$0.05564

+178.20%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09311
$0.09311$0.09311

+12.71%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001975
$0.000000001975$0.000000001975

+354.02%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006917
$0.00006917$0.00006917

+88.93%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01495
$0.01495$0.01495

+86.87%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000612
$0.000000000612$0.000000000612

+57.32%