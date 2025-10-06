TőzsdeDEX+
A(z) élő Hyperion ár ma 0.4191 USD. Kövesd nyomon a(z) RION USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RION ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Hyperion Logó

Hyperion árfolyam(RION)

1 RION-USD élő ár:

$0.4191
$0.4191$0.4191
+0.02%1D
USD
Hyperion (RION) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:41 (UTC+8)

Hyperion (RION) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.4085
$ 0.4085$ 0.4085
24h alacsony
$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299
24h magas

$ 0.4085
$ 0.4085$ 0.4085

$ 0.4299
$ 0.4299$ 0.4299

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

-0.81%

+0.02%

-4.75%

-4.75%

Hyperion (RION) valós idejű ár: $ 0.4191. Az elmúlt 24 órában, a(z)RION legalacsonyabb ára $ 0.4085, legmagasabb ára pedig $ 0.4299 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RION valaha volt legmagasabb ára $ 1.2065187860831725, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02813140542022481 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RION változása a következő volt: -0.81% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és -4.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hyperion (RION) piaci információk

No.1232

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

$ 65.78K
$ 65.78K$ 65.78K

$ 41.91M
$ 41.91M$ 41.91M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

A(z) Hyperion jelenlegi piaci plafonja $ 7.96M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 65.78K. A(z) RION keringésben lévő tokenszáma 19.00M, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 41.91M.

Hyperion (RION) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Hyperion mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000084+0.02%
30 nap$ -0.0771-15.54%
60 nap$ +0.0264+6.72%
90 nap$ -0.1894-31.13%
Hyperion árváltozása ma

A mai napon a(z) RION ára $ +0.000084 (+0.02%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Hyperion 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0771 (-15.54%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Hyperion 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RION ára $ +0.0264 (+6.72%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Hyperion 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.1894 (-31.13%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Hyperion (RION) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Hyperion árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Hyperion befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RION a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Hyperion a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Hyperion vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Hyperion árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hyperion (RION) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hyperion (RION) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hyperion rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hyperion árelőrejelzését most!

Hyperion (RION) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hyperion (RION) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RION token kapcsán!

Hogyan vásárolj Hyperion (RION)

A következőt szeretnél vásárolni: Hyperion? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Hyperion eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

A(z) Hyperion alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Hyperion Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Hyperion

Mennyit ér ma a(z) Hyperion (RION)?
A(z) élő RION ár a(z) USD esetében 0.4191 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RION ára a(z) USD esetében?
A(z) RION jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.4191. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hyperion piaci plafonja?
A(z) RION piaci plafonja $ 7.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RION keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RION keringésben lévő tokenszáma 19.00M USD.
Mi volt a(z) RION mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RION mindenkori legmagasabb ára 1.2065187860831725 USD.
Mi volt a(z) RION mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RION mindenkori legalacsonyabb ára 0.02813140542022481 USD.
Mekkora a(z) RION kereskedési volumene?
A(z) RION élő 24 órás kereskedési volumene $ 65.78K USD.
A(z) RION ára emelkedni fog idén?
A(z) RION a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RION árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:20:41 (UTC+8)

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025

October 5, 2025
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 RION = 0.4191 USD

