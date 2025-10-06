Mi a(z) PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token. The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PUNKVISM befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd PVT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PUNKVISM a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PUNKVISM vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PUNKVISM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PUNKVISM (PVT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PUNKVISM (PVT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PUNKVISM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PUNKVISM árelőrejelzését most!

PUNKVISM (PVT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PUNKVISM (PVT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PVT token kapcsán!

Hogyan vásárolj PUNKVISM (PVT)

A következőt szeretnél vásárolni: PUNKVISM? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PUNKVISM eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PVT helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

PUNKVISM Forrás

A(z) PUNKVISM alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PUNKVISM Mennyit ér ma a(z) PUNKVISM (PVT)? A(z) élő PVT ár a(z) USD esetében 0.002639 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) PVT ára a(z) USD esetében? $ 0.002639 . Keresd fel a A(z) PVT jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) PUNKVISM piaci plafonja? A(z) PVT piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) PVT keringésben lévő tokenszáma? A(z) PVT keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) PVT mindenkori legmagasabb ára? A(z) PVT mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) PVT mindenkori legmagasabb ár? A(z) PVT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) PVT kereskedési volumene? A(z) PVT élő 24 órás kereskedési volumene $ 145.97K USD . A(z) PVT ára emelkedni fog idén? A(z) PVT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PVT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

PUNKVISM (PVT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik