A(z) élő PHT Stablecoin ár ma 0.01697 USD. Kövesd nyomon a(z) PHT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHT

PHT árinformációk

Mi a(z) PHT

PHT fehér könyv

PHT hivatalos webhely

PHT tokenomikai adatai

PHT árelőrejelzés

PHT előzmények

PHT Vásárlási útmutató

PHT-fiat valutaváltó

PHT spot

PHT Stablecoin Logó

PHT Stablecoin árfolyam(PHT)

1 PHT-USD élő ár:

$0.01697
$0.01697
0.00%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:54 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01696
$ 0.01696
24h alacsony
$ 0.0171
$ 0.0171
24h magas

$ 0.01696
$ 0.01696

$ 0.0171
$ 0.0171

--
--

--
--

0.00%

0.00%

+0.11%

+0.11%

PHT Stablecoin (PHT) valós idejű ár: $ 0.01697. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHT legalacsonyabb ára $ 0.01696, legmagasabb ára pedig $ 0.0171 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHT valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHT változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és +0.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PHT Stablecoin (PHT) piaci információk

--
--

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
--

287,850,000
287,850,000

MATIC

A(z) PHT Stablecoin jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 6.15K. A(z) PHT keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 287850000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.88M.

PHT Stablecoin (PHT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a PHT Stablecoin mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.00033-1.91%
60 nap$ -0.00057-3.25%
90 nap$ -0.00003-0.18%
PHT Stablecoin árváltozása ma

A mai napon a(z) PHT ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

PHT Stablecoin 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00033 (-1.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

PHT Stablecoin 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) PHT ára $ -0.00057 (-3.25%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

PHT Stablecoin 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00003 (-0.18%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) PHT Stablecoin (PHT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) PHT Stablecoin árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál PHT Stablecoin befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd PHT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről PHT Stablecoin a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a PHT Stablecoin vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

PHT Stablecoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PHT Stablecoin (PHT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PHT Stablecoin (PHT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PHT Stablecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PHT Stablecoin árelőrejelzését most!

PHT Stablecoin (PHT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PHT Stablecoin (PHT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHT token kapcsán!

Hogyan vásárolj PHT Stablecoin (PHT)

A következőt szeretnél vásárolni: PHT Stablecoin? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz PHT Stablecoin eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

PHT helyi valutákra

1 PHT Stablecoin(PHT) - VND
446.56555
1 PHT Stablecoin(PHT) - AUD
A$0.0257944
1 PHT Stablecoin(PHT) - GBP
0.0128972
1 PHT Stablecoin(PHT) - EUR
0.0145942
1 PHT Stablecoin(PHT) - USD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) - MYR
RM0.0711043
1 PHT Stablecoin(PHT) - TRY
0.7137582
1 PHT Stablecoin(PHT) - JPY
¥2.61338
1 PHT Stablecoin(PHT) - ARS
ARS$24.5941119
1 PHT Stablecoin(PHT) - RUB
1.3730427
1 PHT Stablecoin(PHT) - INR
1.5088027
1 PHT Stablecoin(PHT) - IDR
Rp282.8332202
1 PHT Stablecoin(PHT) - PHP
0.9988542
1 PHT Stablecoin(PHT) - EGP
￡E.0.8028507
1 PHT Stablecoin(PHT) - BRL
R$0.0911289
1 PHT Stablecoin(PHT) - CAD
C$0.023758
1 PHT Stablecoin(PHT) - BDT
2.0679642
1 PHT Stablecoin(PHT) - NGN
24.5230076
1 PHT Stablecoin(PHT) - COP
$65.7750412
1 PHT Stablecoin(PHT) - ZAR
R.0.2942598
1 PHT Stablecoin(PHT) - UAH
0.7091763
1 PHT Stablecoin(PHT) - TZS
T.Sh.41.5931306
1 PHT Stablecoin(PHT) - VES
Bs3.75037
1 PHT Stablecoin(PHT) - CLP
$15.9518
1 PHT Stablecoin(PHT) - PKR
Rs4.7868976
1 PHT Stablecoin(PHT) - KZT
8.9598206
1 PHT Stablecoin(PHT) - THB
฿0.5508462
1 PHT Stablecoin(PHT) - TWD
NT$0.5223366
1 PHT Stablecoin(PHT) - AED
د.إ0.0622799
1 PHT Stablecoin(PHT) - CHF
Fr0.013576
1 PHT Stablecoin(PHT) - HKD
HK$0.1318569
1 PHT Stablecoin(PHT) - AMD
֏6.4769399
1 PHT Stablecoin(PHT) - MAD
.د.م0.1568028
1 PHT Stablecoin(PHT) - MXN
$0.3149632
1 PHT Stablecoin(PHT) - SAR
ريال0.0634678
1 PHT Stablecoin(PHT) - ETB
Br2.6074405
1 PHT Stablecoin(PHT) - KES
KSh2.1862451
1 PHT Stablecoin(PHT) - JOD
د.أ0.01203173
1 PHT Stablecoin(PHT) - PLN
0.0626193
1 PHT Stablecoin(PHT) - RON
лв0.0748377
1 PHT Stablecoin(PHT) - SEK
kr0.161215
1 PHT Stablecoin(PHT) - BGN
лв0.0286793
1 PHT Stablecoin(PHT) - HUF
Ft5.7117626
1 PHT Stablecoin(PHT) - CZK
0.3584064
1 PHT Stablecoin(PHT) - KWD
د.ك0.00519282
1 PHT Stablecoin(PHT) - ILS
0.0551525
1 PHT Stablecoin(PHT) - BOB
Bs0.1169233
1 PHT Stablecoin(PHT) - AZN
0.028849
1 PHT Stablecoin(PHT) - TJS
SM0.1557846
1 PHT Stablecoin(PHT) - GEL
0.0459887
1 PHT Stablecoin(PHT) - AOA
Kz15.5260227
1 PHT Stablecoin(PHT) - BHD
.د.ب0.00636375
1 PHT Stablecoin(PHT) - BMD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) - DKK
kr0.1099656
1 PHT Stablecoin(PHT) - HNL
L0.4451231
1 PHT Stablecoin(PHT) - MUR
0.7762078
1 PHT Stablecoin(PHT) - NAD
$0.2934113
1 PHT Stablecoin(PHT) - NOK
kr0.1717364
1 PHT Stablecoin(PHT) - NZD
$0.0295278
1 PHT Stablecoin(PHT) - PAB
B/.0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) - PGK
K0.071274
1 PHT Stablecoin(PHT) - QAR
ر.ق0.0616011
1 PHT Stablecoin(PHT) - RSD
дин.1.7165155
1 PHT Stablecoin(PHT) - UZS
soʻm204.4577843
1 PHT Stablecoin(PHT) - ALL
L1.4168253
1 PHT Stablecoin(PHT) - ANG
ƒ0.0303763
1 PHT Stablecoin(PHT) - AWG
ƒ0.0303763
1 PHT Stablecoin(PHT) - BBD
$0.03394
1 PHT Stablecoin(PHT) - BAM
KM0.0285096
1 PHT Stablecoin(PHT) - BIF
Fr49.75604
1 PHT Stablecoin(PHT) - BND
$0.0218913
1 PHT Stablecoin(PHT) - BSD
$0.01697
1 PHT Stablecoin(PHT) - JMD
$2.7160485
1 PHT Stablecoin(PHT) - KHR
67.88
1 PHT Stablecoin(PHT) - KMF
Fr7.22922
1 PHT Stablecoin(PHT) - LAK
368.9130361
1 PHT Stablecoin(PHT) - LKR
රු5.1517526
1 PHT Stablecoin(PHT) - MDL
L0.2878112
1 PHT Stablecoin(PHT) - MGA
Ar76.098571
1 PHT Stablecoin(PHT) - MOP
P0.1354206
1 PHT Stablecoin(PHT) - MVR
0.259641
1 PHT Stablecoin(PHT) - MWK
MK29.359797
1 PHT Stablecoin(PHT) - MZN
MT1.084383
1 PHT Stablecoin(PHT) - NPR
रु2.4002368
1 PHT Stablecoin(PHT) - PYG
119.50274
1 PHT Stablecoin(PHT) - RWF
Fr24.58953
1 PHT Stablecoin(PHT) - SBD
$0.1396631
1 PHT Stablecoin(PHT) - SCR
0.2450468
1 PHT Stablecoin(PHT) - SRD
$0.653345
1 PHT Stablecoin(PHT) - SVC
$0.1479784
1 PHT Stablecoin(PHT) - SZL
L0.2932416
1 PHT Stablecoin(PHT) - TMT
m0.059395
1 PHT Stablecoin(PHT) - TND
د.ت0.0498918
1 PHT Stablecoin(PHT) - TTD
$0.1145475
1 PHT Stablecoin(PHT) - UGX
Sh58.91984
1 PHT Stablecoin(PHT) - XAF
Fr9.65593
1 PHT Stablecoin(PHT) - XCD
$0.045819
1 PHT Stablecoin(PHT) - XOF
Fr9.65593
1 PHT Stablecoin(PHT) - XPF
Fr1.74791
1 PHT Stablecoin(PHT) - BWP
P0.2272283
1 PHT Stablecoin(PHT) - BZD
$0.03394
1 PHT Stablecoin(PHT) - CVE
$1.6167319
1 PHT Stablecoin(PHT) - DJF
Fr3.00369
1 PHT Stablecoin(PHT) - DOP
$1.0872679
1 PHT Stablecoin(PHT) - DZD
د.ج2.1984635
1 PHT Stablecoin(PHT) - FJD
$0.0388613
1 PHT Stablecoin(PHT) - GNF
Fr147.55415
1 PHT Stablecoin(PHT) - GTQ
Q0.1296508
1 PHT Stablecoin(PHT) - GYD
$3.5404511
1 PHT Stablecoin(PHT) - ISK
kr2.12125

A(z) PHT Stablecoin alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos PHT Stablecoin Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések PHT Stablecoin

Mennyit ér ma a(z) PHT Stablecoin (PHT)?
A(z) élő PHT ár a(z) USD esetében 0.01697 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHT ára a(z) USD esetében?
A(z) PHT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01697. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PHT Stablecoin piaci plafonja?
A(z) PHT piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHT keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) PHT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHT mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) PHT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) PHT kereskedési volumene?
A(z) PHT élő 24 órás kereskedési volumene $ 6.15K USD.
A(z) PHT ára emelkedni fog idén?
A(z) PHT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:16:54 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.01697
