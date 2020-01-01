ORIGYN (OGY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ORIGYN (OGY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ORIGYN (OGY) tokennel kapcsolatos információk OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Hivatalos webhely: https://www.origyn.com Fehér könyv: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Block Explorer: https://dashboard.origyn.com/explorer Vásárolj most OGY tokent!

ORIGYN (OGY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ORIGYN (OGY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.31M $ 16.31M $ 16.31M Teljes tokenszám: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.70M $ 21.70M $ 21.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Minden idők mélypontja: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Jelenlegi ár: $ 0.002083 $ 0.002083 $ 0.002083 További tudnivalók a(z) ORIGYN (OGY) áráról

ORIGYN (OGY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ORIGYN (OGY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OGY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OGY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OGY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OGY token élő árfolyamát!

A(z) OGY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ORIGYN (OGY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) OGY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz OGY tokent a MEXC-n!

ORIGYN (OGY) árelőzményei A felhasználók a(z) OGY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) OGY árelőzményeivel!

OGY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OGY kapcsán? OGY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OGY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

