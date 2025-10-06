Mi a(z) NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world. NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NUMINE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd NUMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NUMINE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NUMINE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NUMINE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NUMINE (NUMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NUMINE (NUMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NUMINE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NUMINE árelőrejelzését most!

NUMINE (NUMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NUMINE (NUMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NUMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj NUMINE (NUMI)

A következőt szeretnél vásárolni: NUMINE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NUMINE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NUMI helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

NUMINE Forrás

A(z) NUMINE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NUMINE Mennyit ér ma a(z) NUMINE (NUMI)? A(z) élő NUMI ár a(z) USD esetében 0.10095 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) NUMI ára a(z) USD esetében? $ 0.10095 . Keresd fel a A(z) NUMI jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) NUMINE piaci plafonja? A(z) NUMI piaci plafonja $ 16.33M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) NUMI keringésben lévő tokenszáma? A(z) NUMI keringésben lévő tokenszáma 161.78M USD . Mi volt a(z) NUMI mindenkori legmagasabb ára? A(z) NUMI mindenkori legmagasabb ára 0.14584954023080834 USD . Mi volt a(z) NUMI mindenkori legmagasabb ár? A(z) NUMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.05706319497536665 USD . Mekkora a(z) NUMI kereskedési volumene? A(z) NUMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 65.06K USD . A(z) NUMI ára emelkedni fog idén? A(z) NUMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NUMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

NUMINE (NUMI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik