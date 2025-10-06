TőzsdeDEX+
A(z) élő NUMINE ár ma 0.10095 USD. Kövesd nyomon a(z) NUMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NUMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NUMI

NUMI árinformációk

Mi a(z) NUMI

NUMI fehér könyv

NUMI hivatalos webhely

NUMI tokenomikai adatai

NUMI árelőrejelzés

NUMI előzmények

NUMI Vásárlási útmutató

NUMI-fiat valutaváltó

NUMI spot

NUMI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

NUMINE Logó

NUMINE árfolyam(NUMI)

1 NUMI-USD élő ár:

$0.10095
$0.10095$0.10095
-0.26%1D
USD
NUMINE (NUMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:58 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.10016
$ 0.10016$ 0.10016
24h alacsony
$ 0.10382
$ 0.10382$ 0.10382
24h magas

$ 0.10016
$ 0.10016$ 0.10016

$ 0.10382
$ 0.10382$ 0.10382

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

+0.63%

-0.26%

+55.28%

+55.28%

NUMINE (NUMI) valós idejű ár: $ 0.10095. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUMI legalacsonyabb ára $ 0.10016, legmagasabb ára pedig $ 0.10382 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.14584954023080834, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05706319497536665 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUMI változása a következő volt: +0.63% az elmúlt órában, -0.26% az elmúlt 24 órában, és +55.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NUMINE (NUMI) piaci információk

No.928

$ 16.33M
$ 16.33M$ 16.33M

$ 65.06K
$ 65.06K$ 65.06K

$ 100.95M
$ 100.95M$ 100.95M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

A(z) NUMINE jelenlegi piaci plafonja $ 16.33M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 65.06K. A(z) NUMI keringésben lévő tokenszáma 161.78M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 100.95M.

NUMINE (NUMI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a NUMINE mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0002632-0.26%
30 nap$ +0.01562+18.30%
60 nap$ +0.05095+101.90%
90 nap$ +0.05095+101.90%
NUMINE árváltozása ma

A mai napon a(z) NUMI ára $ -0.0002632 (-0.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

NUMINE 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.01562 (+18.30%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

NUMINE 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) NUMI ára $ +0.05095 (+101.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

NUMINE 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.05095 (+101.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) NUMINE (NUMI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) NUMINE árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál NUMINE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd NUMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről NUMINE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a NUMINE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

NUMINE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NUMINE (NUMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NUMINE (NUMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NUMINE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NUMINE árelőrejelzését most!

NUMINE (NUMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NUMINE (NUMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NUMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj NUMINE (NUMI)

A következőt szeretnél vásárolni: NUMINE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz NUMINE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

NUMI helyi valutákra

1 NUMINE(NUMI) - VND
2,656.49925
1 NUMINE(NUMI) - AUD
A$0.153444
1 NUMINE(NUMI) - GBP
0.076722
1 NUMINE(NUMI) - EUR
0.086817
1 NUMINE(NUMI) - USD
$0.10095
1 NUMINE(NUMI) - MYR
RM0.4229805
1 NUMINE(NUMI) - TRY
4.245957
1 NUMINE(NUMI) - JPY
¥15.5463
1 NUMINE(NUMI) - ARS
ARS$146.3038065
1 NUMINE(NUMI) - RUB
8.1678645
1 NUMINE(NUMI) - INR
8.9754645
1 NUMINE(NUMI) - IDR
Rp1,682.499327
1 NUMINE(NUMI) - PHP
5.941917
1 NUMINE(NUMI) - EGP
￡E.4.7759445
1 NUMINE(NUMI) - BRL
R$0.5421015
1 NUMINE(NUMI) - CAD
C$0.14133
1 NUMINE(NUMI) - BDT
12.301767
1 NUMINE(NUMI) - NGN
145.880826
1 NUMINE(NUMI) - COP
$391.278162
1 NUMINE(NUMI) - ZAR
R.1.750473
1 NUMINE(NUMI) - UAH
4.2187005
1 NUMINE(NUMI) - TZS
T.Sh.247.426431
1 NUMINE(NUMI) - VES
Bs22.30995
1 NUMINE(NUMI) - CLP
$94.893
1 NUMINE(NUMI) - PKR
Rs28.475976
1 NUMINE(NUMI) - KZT
53.299581
1 NUMINE(NUMI) - THB
฿3.276837
1 NUMINE(NUMI) - TWD
NT$3.107241
1 NUMINE(NUMI) - AED
د.إ0.3704865
1 NUMINE(NUMI) - CHF
Fr0.08076
1 NUMINE(NUMI) - HKD
HK$0.7843815
1 NUMINE(NUMI) - AMD
֏38.5295865
1 NUMINE(NUMI) - MAD
.د.م0.932778
1 NUMINE(NUMI) - MXN
$1.873632
1 NUMINE(NUMI) - SAR
ريال0.377553
1 NUMINE(NUMI) - ETB
Br15.5109675
1 NUMINE(NUMI) - KES
KSh13.0053885
1 NUMINE(NUMI) - JOD
د.أ0.07157355
1 NUMINE(NUMI) - PLN
0.3725055
1 NUMINE(NUMI) - RON
лв0.4451895
1 NUMINE(NUMI) - SEK
kr0.959025
1 NUMINE(NUMI) - BGN
лв0.1706055
1 NUMINE(NUMI) - HUF
Ft33.977751
1 NUMINE(NUMI) - CZK
2.132064
1 NUMINE(NUMI) - KWD
د.ك0.0308907
1 NUMINE(NUMI) - ILS
0.3280875
1 NUMINE(NUMI) - BOB
Bs0.6955455
1 NUMINE(NUMI) - AZN
0.171615
1 NUMINE(NUMI) - TJS
SM0.926721
1 NUMINE(NUMI) - GEL
0.2735745
1 NUMINE(NUMI) - AOA
Kz92.3601645
1 NUMINE(NUMI) - BHD
.د.ب0.03785625
1 NUMINE(NUMI) - BMD
$0.10095
1 NUMINE(NUMI) - DKK
kr0.654156
1 NUMINE(NUMI) - HNL
L2.6479185
1 NUMINE(NUMI) - MUR
4.617453
1 NUMINE(NUMI) - NAD
$1.7454255
1 NUMINE(NUMI) - NOK
kr1.021614
1 NUMINE(NUMI) - NZD
$0.175653
1 NUMINE(NUMI) - PAB
B/.0.10095
1 NUMINE(NUMI) - PGK
K0.42399
1 NUMINE(NUMI) - QAR
ر.ق0.3664485
1 NUMINE(NUMI) - RSD
дин.10.2110925
1 NUMINE(NUMI) - UZS
soʻm1,216.2647805
1 NUMINE(NUMI) - ALL
L8.4283155
1 NUMINE(NUMI) - ANG
ƒ0.1807005
1 NUMINE(NUMI) - AWG
ƒ0.1807005
1 NUMINE(NUMI) - BBD
$0.2019
1 NUMINE(NUMI) - BAM
KM0.169596
1 NUMINE(NUMI) - BIF
Fr295.9854
1 NUMINE(NUMI) - BND
$0.1302255
1 NUMINE(NUMI) - BSD
$0.10095
1 NUMINE(NUMI) - JMD
$16.1570475
1 NUMINE(NUMI) - KHR
403.8
1 NUMINE(NUMI) - KMF
Fr43.0047
1 NUMINE(NUMI) - LAK
2,194.5651735
1 NUMINE(NUMI) - LKR
රු30.646401
1 NUMINE(NUMI) - MDL
L1.712112
1 NUMINE(NUMI) - MGA
Ar452.690085
1 NUMINE(NUMI) - MOP
P0.805581
1 NUMINE(NUMI) - MVR
1.544535
1 NUMINE(NUMI) - MWK
MK174.653595
1 NUMINE(NUMI) - MZN
MT6.450705
1 NUMINE(NUMI) - NPR
रु14.278368
1 NUMINE(NUMI) - PYG
710.8899
1 NUMINE(NUMI) - RWF
Fr146.27655
1 NUMINE(NUMI) - SBD
$0.8308185
1 NUMINE(NUMI) - SCR
1.457718
1 NUMINE(NUMI) - SRD
$3.886575
1 NUMINE(NUMI) - SVC
$0.880284
1 NUMINE(NUMI) - SZL
L1.744416
1 NUMINE(NUMI) - TMT
m0.353325
1 NUMINE(NUMI) - TND
د.ت0.296793
1 NUMINE(NUMI) - TTD
$0.6814125
1 NUMINE(NUMI) - UGX
Sh350.4984
1 NUMINE(NUMI) - XAF
Fr57.44055
1 NUMINE(NUMI) - XCD
$0.272565
1 NUMINE(NUMI) - XOF
Fr57.44055
1 NUMINE(NUMI) - XPF
Fr10.39785
1 NUMINE(NUMI) - BWP
P1.3517205
1 NUMINE(NUMI) - BZD
$0.2019
1 NUMINE(NUMI) - CVE
$9.6175065
1 NUMINE(NUMI) - DJF
Fr17.86815
1 NUMINE(NUMI) - DOP
$6.4678665
1 NUMINE(NUMI) - DZD
د.ج13.0780725
1 NUMINE(NUMI) - FJD
$0.2311755
1 NUMINE(NUMI) - GNF
Fr877.76025
1 NUMINE(NUMI) - GTQ
Q0.771258
1 NUMINE(NUMI) - GYD
$21.0611985
1 NUMINE(NUMI) - ISK
kr12.61875

NUMINE Forrás

A(z) NUMINE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos NUMINE Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések NUMINE

Mennyit ér ma a(z) NUMINE (NUMI)?
A(z) élő NUMI ár a(z) USD esetében 0.10095 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NUMI ára a(z) USD esetében?
A(z) NUMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.10095. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NUMINE piaci plafonja?
A(z) NUMI piaci plafonja $ 16.33M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NUMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NUMI keringésben lévő tokenszáma 161.78M USD.
Mi volt a(z) NUMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NUMI mindenkori legmagasabb ára 0.14584954023080834 USD.
Mi volt a(z) NUMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NUMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.05706319497536665 USD.
Mekkora a(z) NUMI kereskedési volumene?
A(z) NUMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 65.06K USD.
A(z) NUMI ára emelkedni fog idén?
A(z) NUMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NUMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:13:58 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

