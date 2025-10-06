TőzsdeDEX+
A(z) élő MON Protocol ár ma 0.01778 USD. Kövesd nyomon a(z) MONPRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MONPRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MON Protocol ár ma 0.01778 USD. Kövesd nyomon a(z) MONPRO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MONPRO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MONPRO

MONPRO árinformációk

Mi a(z) MONPRO

MONPRO fehér könyv

MONPRO hivatalos webhely

MONPRO tokenomikai adatai

MONPRO árelőrejelzés

MONPRO előzmények

MONPRO Vásárlási útmutató

MONPRO-fiat valutaváltó

MONPRO spot

MON Protocol Logó

MON Protocol árfolyam(MONPRO)

1 MONPRO-USD élő ár:

$0.01778
-0.28%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:11:06 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01775
24h alacsony
$ 0.01833
24h magas

$ 0.01775
$ 0.01833
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
-0.23%

-0.27%

-3.58%

-3.58%

MON Protocol (MONPRO) valós idejű ár: $ 0.01778. Az elmúlt 24 órában, a(z)MONPRO legalacsonyabb ára $ 0.01775, legmagasabb ára pedig $ 0.01833 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MONPRO valaha volt legmagasabb ára $ 0.9595624143978051, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.014962049622685736 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MONPRO változása a következő volt: -0.23% az elmúlt órában, -0.27% az elmúlt 24 órában, és -3.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MON Protocol (MONPRO) piaci információk

No.1106

$ 10.55M
$ 53.85K
$ 17.77M
593.46M
999,517,431
ETH

A(z) MON Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 10.55M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.85K. A(z) MONPRO keringésben lévő tokenszáma 593.46M, és a teljes tokenszám 999517431. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.77M.

MON Protocol (MONPRO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a MON Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000499-0.27%
30 nap$ -0.00266-13.02%
60 nap$ -0.00012-0.68%
90 nap$ -0.00182-9.29%
MON Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) MONPRO ára $ -0.0000499 (-0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

MON Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00266 (-13.02%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

MON Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MONPRO ára $ -0.00012 (-0.68%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

MON Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00182 (-9.29%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) MON Protocol (MONPRO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) MON Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál MON Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MONPRO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről MON Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a MON Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

MON Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MON Protocol (MONPRO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MON Protocol (MONPRO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MON Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MON Protocol árelőrejelzését most!

MON Protocol (MONPRO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MON Protocol (MONPRO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MONPRO token kapcsán!

Hogyan vásárolj MON Protocol (MONPRO)

A következőt szeretnél vásárolni: MON Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz MON Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MONPRO helyi valutákra

MON Protocol Forrás

A(z) MON Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos MON Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések MON Protocol

Mennyit ér ma a(z) MON Protocol (MONPRO)?
A(z) élő MONPRO ár a(z) USD esetében 0.01778 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MONPRO ára a(z) USD esetében?
A(z) MONPRO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01778. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MON Protocol piaci plafonja?
A(z) MONPRO piaci plafonja $ 10.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MONPRO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MONPRO keringésben lévő tokenszáma 593.46M USD.
Mi volt a(z) MONPRO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MONPRO mindenkori legmagasabb ára 0.9595624143978051 USD.
Mi volt a(z) MONPRO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MONPRO mindenkori legalacsonyabb ára 0.014962049622685736 USD.
Mekkora a(z) MONPRO kereskedési volumene?
A(z) MONPRO élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.85K USD.
A(z) MONPRO ára emelkedni fog idén?
A(z) MONPRO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MONPRO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
MON Protocol (MONPRO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

