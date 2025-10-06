TőzsdeDEX+
A(z) élő Mitosis ár ma 0.09009 USD. Kövesd nyomon a(z) MITO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MITO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Mitosis Logó

Mitosis árfolyam(MITO)

1 MITO-USD élő ár:

$0.09009
+0.14%1D
USD
Mitosis (MITO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:09:53 (UTC+8)

Mitosis (MITO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.08829
24h alacsony
$ 0.09663
24h magas

$ 0.08829
$ 0.09663
--
--
-1.70%

+0.14%

-24.84%

-24.84%

Mitosis (MITO) valós idejű ár: $ 0.09009. Az elmúlt 24 órában, a(z)MITO legalacsonyabb ára $ 0.08829, legmagasabb ára pedig $ 0.09663 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MITO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MITO változása a következő volt: -1.70% az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és -24.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mitosis (MITO) piaci információk

$ 17.68M
$ 85.88K
$ 90.09M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

A(z) Mitosis jelenlegi piaci plafonja $ 17.68M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.88K. A(z) MITO keringésben lévő tokenszáma 196.27M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 90.09M.

Mitosis (MITO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Mitosis mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001259+0.14%
30 nap$ -0.06619-42.36%
60 nap$ -0.10294-53.33%
90 nap$ +0.08009+800.90%
Mitosis árváltozása ma

A mai napon a(z) MITO ára $ +0.0001259 (+0.14%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Mitosis 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.06619 (-42.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Mitosis 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) MITO ára $ -0.10294 (-53.33%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Mitosis 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.08009 (+800.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Mitosis (MITO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Mitosis árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Mitosis befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd MITO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Mitosis a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Mitosis vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Mitosis árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mitosis (MITO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mitosis (MITO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mitosis rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mitosis árelőrejelzését most!

Mitosis (MITO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mitosis (MITO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MITO token kapcsán!

Hogyan vásárolj Mitosis (MITO)

A következőt szeretnél vásárolni: Mitosis? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Mitosis eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

MITO helyi valutákra

Mitosis Forrás

A(z) Mitosis alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Mitosis Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Mitosis

Mennyit ér ma a(z) Mitosis (MITO)?
A(z) élő MITO ár a(z) USD esetében 0.09009 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MITO ára a(z) USD esetében?
A(z) MITO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.09009. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mitosis piaci plafonja?
A(z) MITO piaci plafonja $ 17.68M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MITO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MITO keringésben lévő tokenszáma 196.27M USD.
Mi volt a(z) MITO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MITO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) MITO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MITO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) MITO kereskedési volumene?
A(z) MITO élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.88K USD.
A(z) MITO ára emelkedni fog idén?
A(z) MITO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MITO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Mitosis (MITO) fontos iparági frissítések

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

