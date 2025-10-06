TőzsdeDEX+
A(z) élő Meta xStock ár ma 650.28 USD. Kövesd nyomon a(z) METAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) METAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Meta xStock árfolyam(METAX)

1 METAX-USD élő ár:

$650.28
-0.07%1D
USD
Meta xStock (METAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:09:02 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 647.17
24h alacsony
$ 653.29
24h magas

$ 647.17
$ 653.29
$ 1,543.8216023323089
$ 646.9230160691019
-0.24%

-0.06%

-12.69%

-12.69%

Meta xStock (METAX) valós idejű ár: $ 650.28. Az elmúlt 24 órában, a(z)METAX legalacsonyabb ára $ 647.17, legmagasabb ára pedig $ 653.29 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) METAX valaha volt legmagasabb ára $ 1,543.8216023323089, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 646.9230160691019 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) METAX változása a következő volt: -0.24% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -12.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Meta xStock (METAX) piaci információk

No.1546

$ 3.90M
$ 60.12K
$ 3.90M
6.00K
--
5,999.92234596
SOL

A(z) Meta xStock jelenlegi piaci plafonja $ 3.90M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.12K. A(z) METAX keringésben lévő tokenszáma 6.00K, és a teljes tokenszám 5999.92234596. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.90M.

Meta xStock (METAX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Meta xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.4555-0.06%
30 nap$ -66.42-9.27%
60 nap$ -84.93-11.56%
90 nap$ -125.76-16.21%
Meta xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) METAX ára $ -0.4555 (-0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Meta xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -66.42 (-9.27%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Meta xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) METAX ára $ -84.93 (-11.56%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Meta xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -125.76 (-16.21%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Meta xStock (METAX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Meta xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Meta xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd METAX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Meta xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Meta xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Meta xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meta xStock (METAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meta xStock (METAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meta xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meta xStock árelőrejelzését most!

Meta xStock (METAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meta xStock (METAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) METAX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Meta xStock (METAX)

A következőt szeretnél vásárolni: Meta xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Meta xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Meta xStock Forrás

A(z) Meta xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Meta xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Meta xStock

Mennyit ér ma a(z) Meta xStock (METAX)?
A(z) élő METAX ár a(z) USD esetében 650.28 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) METAX ára a(z) USD esetében?
A(z) METAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 650.28. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Meta xStock piaci plafonja?
A(z) METAX piaci plafonja $ 3.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) METAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) METAX keringésben lévő tokenszáma 6.00K USD.
Mi volt a(z) METAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) METAX mindenkori legmagasabb ára 1,543.8216023323089 USD.
Mi volt a(z) METAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) METAX mindenkori legalacsonyabb ára 646.9230160691019 USD.
Mekkora a(z) METAX kereskedési volumene?
A(z) METAX élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.12K USD.
A(z) METAX ára emelkedni fog idén?
A(z) METAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) METAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:09:02 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

