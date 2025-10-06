Mi a(z) Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Meta xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd METAX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Meta xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Meta xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Meta xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Meta xStock (METAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Meta xStock (METAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Meta xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Meta xStock árelőrejelzését most!

Meta xStock (METAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Meta xStock (METAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) METAX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Meta xStock (METAX)

A következőt szeretnél vásárolni: Meta xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Meta xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

METAX helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Meta xStock Forrás

A(z) Meta xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Meta xStock Mennyit ér ma a(z) Meta xStock (METAX)? A(z) élő METAX ár a(z) USD esetében 650.28 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) METAX ára a(z) USD esetében? $ 650.28 . Keresd fel a A(z) METAX jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Meta xStock piaci plafonja? A(z) METAX piaci plafonja $ 3.90M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) METAX keringésben lévő tokenszáma? A(z) METAX keringésben lévő tokenszáma 6.00K USD . Mi volt a(z) METAX mindenkori legmagasabb ára? A(z) METAX mindenkori legmagasabb ára 1,543.8216023323089 USD . Mi volt a(z) METAX mindenkori legmagasabb ár? A(z) METAX mindenkori legalacsonyabb ára 646.9230160691019 USD . Mekkora a(z) METAX kereskedési volumene? A(z) METAX élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.12K USD . A(z) METAX ára emelkedni fog idén? A(z) METAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) METAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Meta xStock (METAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik