A Litecoin egy peer-to-peer internetes valuta, amely lehetővé teszi az azonnali, közel nulla költségű fizetéseket bárkinek a világon. A Litecoin egy nyílt forráskódú, globális fizetési hálózat, amely teljesen decentralizált, nincsenek központi hatóságok.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Litecoin (LTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) LTC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
|Aspect
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
|Block Reward
|New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
|Initial Reward
|50 LTC per block at launch
|Halving Schedule
|Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
|Current Reward
|25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
|Next Halving
|Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
|Max Supply
|84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
- The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
- The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.
Allocation Mechanism
|Aspect
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no team or foundation allocation
|Distribution
|All LTC is distributed to miners as block rewards
|Concentration
|As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
|Network Privileges
|No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
- There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
- All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Aspect
|Details
|Primary Use
|Peer-to-peer payments, value storage, and settlement
|Incentives
|Miners are incentivized via block rewards and transaction fees
|User Acquisition
|Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
|Network Security
|Incentivized miners secure the network and validate transactions
- LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
- Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
- There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.
Locking Mechanism and Unlocking Time
|Aspect
|Details
|Locking
|No protocol-enforced token locking or vesting
|Unlocking
|Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
|Token Unlocks
|No scheduled unlocks; supply increases only via mining
- There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
- All LTC is freely transferable upon mining.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
|Allocation
|100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage/Incentives
|Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
|Locking/Unlocking
|None; all LTC is liquid upon issuance
Additional Insights
- Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
- Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
- No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.
Conclusion
Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.
Litecoin (LTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Litecoin (LTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó LTC tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező LTC token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) LTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LTC token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
