Litecoin (LTC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Litecoin (LTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Litecoin (LTC) tokennel kapcsolatos információk

A Litecoin egy peer-to-peer internetes valuta, amely lehetővé teszi az azonnali, közel nulla költségű fizetéseket bárkinek a világon. A Litecoin egy nyílt forráskódú, globális fizetési hálózat, amely teljesen decentralizált, nincsenek központi hatóságok.

Hivatalos webhely:
https://litecoin.org/
Block Explorer:
https://blockchair.com/litecoin

Litecoin (LTC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Litecoin (LTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 8.51B
Teljes tokenszám:
$ 84.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 76.27M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 9.37B
Minden idők csúcspontja:
$ 413.09
Minden idők mélypontja:
$ 1.1137399673461914
Jelenlegi ár:
$ 111.57
A(z) Litecoin (LTC) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) LTC tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.

Issuance Mechanism

AspectDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
Block RewardNew LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
Initial Reward50 LTC per block at launch
Halving ScheduleBlock reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
Current Reward25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
Next HalvingExpected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
Max Supply84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
  • The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
  • The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.

Allocation Mechanism

AspectDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no team or foundation allocation
DistributionAll LTC is distributed to miners as block rewards
ConcentrationAs of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
Network PrivilegesNo superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
  • There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
  • All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.

Usage and Incentive Mechanism

AspectDetails
Primary UsePeer-to-peer payments, value storage, and settlement
IncentivesMiners are incentivized via block rewards and transaction fees
User AcquisitionUsers acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
Network SecurityIncentivized miners secure the network and validate transactions
  • LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
  • Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
  • There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.

Locking Mechanism and Unlocking Time

AspectDetails
LockingNo protocol-enforced token locking or vesting
UnlockingNot applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
Token UnlocksNo scheduled unlocks; supply increases only via mining
  • There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
  • All LTC is freely transferable upon mining.

Summary Table

MechanismDescription
IssuancePoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
Allocation100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
Usage/IncentivesPeer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
Locking/UnlockingNone; all LTC is liquid upon issuance

Additional Insights

  • Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
  • Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
  • No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.

Conclusion

Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.

Litecoin (LTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Litecoin (LTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó LTC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező LTC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) LTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LTC token élő árfolyamát!

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

