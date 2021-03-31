Illuvium (ILV) tokenomikai adatai

Illuvium (ILV) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Illuvium (ILV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Illuvium (ILV) tokennel kapcsolatos információk

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Hivatalos webhely:
https://illuvium.io/
Fehér könyv:
https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Illuvium (ILV) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Illuvium (ILV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 87.19M
$ 87.19M$ 87.19M
Teljes tokenszám:
$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 124.80M
$ 124.80M$ 124.80M
Minden idők csúcspontja:
$ 1,924.017
$ 1,924.017$ 1,924.017
Minden idők mélypontja:
$ 9.1222981250739
$ 9.1222981250739$ 9.1222981250739
Jelenlegi ár:
$ 13.756
$ 13.756$ 13.756

Illuvium (ILV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Illuvium (ILV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ILV tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ILV token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ILV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ILV token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.