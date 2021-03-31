Illuvium (ILV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Illuvium (ILV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Illuvium (ILV) tokennel kapcsolatos információk Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Hivatalos webhely: https://illuvium.io/ Fehér könyv: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Vásárolj most ILV tokent!

Illuvium (ILV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Illuvium (ILV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 87.19M $ 87.19M $ 87.19M Teljes tokenszám: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M Minden idők csúcspontja: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Minden idők mélypontja: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Jelenlegi ár: $ 13.756 $ 13.756 $ 13.756 További tudnivalók a(z) Illuvium (ILV) áráról

Illuvium (ILV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Illuvium (ILV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ILV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ILV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ILV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ILV token élő árfolyamát!

A(z) ILV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Illuvium (ILV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ILV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ILV tokent a MEXC-n!

Illuvium (ILV) árelőzményei A felhasználók a(z) ILV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ILV árelőzményeivel!

ILV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ILV kapcsán? ILV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ILV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

