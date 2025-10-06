TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő FreeStyle Classic ár ma 0.05788 USD. Kövesd nyomon a(z) FST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő FreeStyle Classic ár ma 0.05788 USD. Kövesd nyomon a(z) FST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FST

FST árinformációk

Mi a(z) FST

FST hivatalos webhely

FST tokenomikai adatai

FST árelőrejelzés

FST előzmények

FST Vásárlási útmutató

FST-fiat valutaváltó

FST spot

FST USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

FreeStyle Classic Logó

FreeStyle Classic árfolyam(FST)

1 FST-USD élő ár:

$0.05788
$0.05788$0.05788
-0.77%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:54 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05625
$ 0.05625$ 0.05625
24h alacsony
$ 0.06057
$ 0.06057$ 0.06057
24h magas

$ 0.05625
$ 0.05625$ 0.05625

$ 0.06057
$ 0.06057$ 0.06057

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

0.00%

-0.77%

-8.22%

-8.22%

FreeStyle Classic (FST) valós idejű ár: $ 0.05788. Az elmúlt 24 órában, a(z)FST legalacsonyabb ára $ 0.05625, legmagasabb ára pedig $ 0.06057 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FST valaha volt legmagasabb ára $ 0.16619478956911515, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.025653004858575232 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FST változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.77% az elmúlt 24 órában, és -8.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FreeStyle Classic (FST) piaci információk

No.1443

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

$ 57.88M
$ 57.88M$ 57.88M

82.00M
82.00M 82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.20%

BSC

A(z) FreeStyle Classic jelenlegi piaci plafonja $ 4.75M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.18K. A(z) FST keringésben lévő tokenszáma 82.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.88M.

FreeStyle Classic (FST) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a FreeStyle Classic mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0004491-0.77%
30 nap$ -0.06545-53.07%
60 nap$ +0.00935+19.26%
90 nap$ +0.04788+478.80%
FreeStyle Classic árváltozása ma

A mai napon a(z) FST ára $ -0.0004491 (-0.77%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

FreeStyle Classic 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.06545 (-53.07%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

FreeStyle Classic 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FST ára $ +0.00935 (+19.26%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

FreeStyle Classic 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04788 (+478.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) FreeStyle Classic (FST) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) FreeStyle Classic árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál FreeStyle Classic befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FST a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről FreeStyle Classic a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a FreeStyle Classic vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

FreeStyle Classic árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FreeStyle Classic (FST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FreeStyle Classic (FST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FreeStyle Classic rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FreeStyle Classic árelőrejelzését most!

FreeStyle Classic (FST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FreeStyle Classic (FST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FST token kapcsán!

Hogyan vásárolj FreeStyle Classic (FST)

A következőt szeretnél vásárolni: FreeStyle Classic? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz FreeStyle Classic eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FST helyi valutákra

1 FreeStyle Classic(FST) - VND
1,523.1122
1 FreeStyle Classic(FST) - AUD
A$0.0879776
1 FreeStyle Classic(FST) - GBP
0.0439888
1 FreeStyle Classic(FST) - EUR
0.0497768
1 FreeStyle Classic(FST) - USD
$0.05788
1 FreeStyle Classic(FST) - MYR
RM0.2425172
1 FreeStyle Classic(FST) - TRY
2.4344328
1 FreeStyle Classic(FST) - JPY
¥8.91352
1 FreeStyle Classic(FST) - ARS
ARS$83.7621996
1 FreeStyle Classic(FST) - RUB
4.6813344
1 FreeStyle Classic(FST) - INR
5.1461108
1 FreeStyle Classic(FST) - IDR
Rp964.6662808
1 FreeStyle Classic(FST) - PHP
3.4068168
1 FreeStyle Classic(FST) - EGP
￡E.2.7365664
1 FreeStyle Classic(FST) - BRL
R$0.3108156
1 FreeStyle Classic(FST) - CAD
C$0.081032
1 FreeStyle Classic(FST) - BDT
7.0532568
1 FreeStyle Classic(FST) - NGN
83.6412304
1 FreeStyle Classic(FST) - COP
$224.3405648
1 FreeStyle Classic(FST) - ZAR
R.1.0024816
1 FreeStyle Classic(FST) - UAH
2.4188052
1 FreeStyle Classic(FST) - TZS
T.Sh.141.8627224
1 FreeStyle Classic(FST) - VES
Bs12.79148
1 FreeStyle Classic(FST) - CLP
$54.4072
1 FreeStyle Classic(FST) - PKR
Rs16.3267904
1 FreeStyle Classic(FST) - KZT
30.5594824
1 FreeStyle Classic(FST) - THB
฿1.8776272
1 FreeStyle Classic(FST) - TWD
NT$1.7821252
1 FreeStyle Classic(FST) - AED
د.إ0.2124196
1 FreeStyle Classic(FST) - CHF
Fr0.046304
1 FreeStyle Classic(FST) - HKD
HK$0.4497276
1 FreeStyle Classic(FST) - AMD
֏22.0910596
1 FreeStyle Classic(FST) - MAD
.د.م0.5348112
1 FreeStyle Classic(FST) - MXN
$1.0742528
1 FreeStyle Classic(FST) - SAR
ريال0.2164712
1 FreeStyle Classic(FST) - ETB
Br8.893262
1 FreeStyle Classic(FST) - KES
KSh7.4566804
1 FreeStyle Classic(FST) - JOD
د.أ0.04103692
1 FreeStyle Classic(FST) - PLN
0.2135772
1 FreeStyle Classic(FST) - RON
лв0.2552508
1 FreeStyle Classic(FST) - SEK
kr0.5492812
1 FreeStyle Classic(FST) - BGN
лв0.0978172
1 FreeStyle Classic(FST) - HUF
Ft19.4812504
1 FreeStyle Classic(FST) - CZK
1.2218468
1 FreeStyle Classic(FST) - KWD
د.ك0.01771128
1 FreeStyle Classic(FST) - ILS
0.18811
1 FreeStyle Classic(FST) - BOB
Bs0.3987932
1 FreeStyle Classic(FST) - AZN
0.098396
1 FreeStyle Classic(FST) - TJS
SM0.5313384
1 FreeStyle Classic(FST) - GEL
0.1568548
1 FreeStyle Classic(FST) - AOA
Kz52.9549908
1 FreeStyle Classic(FST) - BHD
.د.ب0.021705
1 FreeStyle Classic(FST) - BMD
$0.05788
1 FreeStyle Classic(FST) - DKK
kr0.3744836
1 FreeStyle Classic(FST) - HNL
L1.5181924
1 FreeStyle Classic(FST) - MUR
2.6474312
1 FreeStyle Classic(FST) - NAD
$1.0007452
1 FreeStyle Classic(FST) - NOK
kr0.5857456
1 FreeStyle Classic(FST) - NZD
$0.1007112
1 FreeStyle Classic(FST) - PAB
B/.0.05788
1 FreeStyle Classic(FST) - PGK
K0.243096
1 FreeStyle Classic(FST) - QAR
ر.ق0.2101044
1 FreeStyle Classic(FST) - RSD
дин.5.854562
1 FreeStyle Classic(FST) - UZS
soʻm697.3492372
1 FreeStyle Classic(FST) - ALL
L4.8324012
1 FreeStyle Classic(FST) - ANG
ƒ0.1036052
1 FreeStyle Classic(FST) - AWG
ƒ0.1036052
1 FreeStyle Classic(FST) - BBD
$0.11576
1 FreeStyle Classic(FST) - BAM
KM0.0972384
1 FreeStyle Classic(FST) - BIF
Fr169.70416
1 FreeStyle Classic(FST) - BND
$0.0746652
1 FreeStyle Classic(FST) - BSD
$0.05788
1 FreeStyle Classic(FST) - JMD
$9.263694
1 FreeStyle Classic(FST) - KHR
231.52
1 FreeStyle Classic(FST) - KMF
Fr24.65688
1 FreeStyle Classic(FST) - LAK
1,258.2608444
1 FreeStyle Classic(FST) - LKR
රු17.5712104
1 FreeStyle Classic(FST) - MDL
L0.9816448
1 FreeStyle Classic(FST) - MGA
Ar259.551284
1 FreeStyle Classic(FST) - MOP
P0.4618824
1 FreeStyle Classic(FST) - MVR
0.885564
1 FreeStyle Classic(FST) - MWK
MK100.138188
1 FreeStyle Classic(FST) - MZN
MT3.698532
1 FreeStyle Classic(FST) - NPR
रु8.1865472
1 FreeStyle Classic(FST) - PYG
407.59096
1 FreeStyle Classic(FST) - RWF
Fr83.86812
1 FreeStyle Classic(FST) - SBD
$0.4763524
1 FreeStyle Classic(FST) - SCR
0.8357872
1 FreeStyle Classic(FST) - SRD
$2.22838
1 FreeStyle Classic(FST) - SVC
$0.5047136
1 FreeStyle Classic(FST) - SZL
L1.0001664
1 FreeStyle Classic(FST) - TMT
m0.20258
1 FreeStyle Classic(FST) - TND
د.ت0.1701672
1 FreeStyle Classic(FST) - TTD
$0.39069
1 FreeStyle Classic(FST) - UGX
Sh200.95936
1 FreeStyle Classic(FST) - XAF
Fr32.93372
1 FreeStyle Classic(FST) - XCD
$0.156276
1 FreeStyle Classic(FST) - XOF
Fr32.93372
1 FreeStyle Classic(FST) - XPF
Fr5.96164
1 FreeStyle Classic(FST) - BWP
P0.7750132
1 FreeStyle Classic(FST) - BZD
$0.11576
1 FreeStyle Classic(FST) - CVE
$5.5142276
1 FreeStyle Classic(FST) - DJF
Fr10.24476
1 FreeStyle Classic(FST) - DOP
$3.7083716
1 FreeStyle Classic(FST) - DZD
د.ج7.498354
1 FreeStyle Classic(FST) - FJD
$0.1325452
1 FreeStyle Classic(FST) - GNF
Fr503.2666
1 FreeStyle Classic(FST) - GTQ
Q0.4422032
1 FreeStyle Classic(FST) - GYD
$12.0755044
1 FreeStyle Classic(FST) - ISK
kr7.235

FreeStyle Classic Forrás

A(z) FreeStyle Classic alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos FreeStyle Classic Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések FreeStyle Classic

Mennyit ér ma a(z) FreeStyle Classic (FST)?
A(z) élő FST ár a(z) USD esetében 0.05788 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FST ára a(z) USD esetében?
A(z) FST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05788. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FreeStyle Classic piaci plafonja?
A(z) FST piaci plafonja $ 4.75M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FST keringésben lévő tokenszáma 82.00M USD.
Mi volt a(z) FST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FST mindenkori legmagasabb ára 0.16619478956911515 USD.
Mi volt a(z) FST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FST mindenkori legalacsonyabb ára 0.025653004858575232 USD.
Mekkora a(z) FST kereskedési volumene?
A(z) FST élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.18K USD.
A(z) FST ára emelkedni fog idén?
A(z) FST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:54 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FST-USD kalkulátor

Összeg

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05788 USD

FST kereskedés

FST/USDT
$0.05788
$0.05788$0.05788
-0.73%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,791.50
$109,791.50$109,791.50

-0.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.70
$3,866.70$3,866.70

+0.34%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02552
$0.02552$0.02552

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.76
$186.76$186.76

+1.62%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1971
$1.1971$1.1971

-5.13%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,791.50
$109,791.50$109,791.50

-0.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.70
$3,866.70$3,866.70

+0.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.76
$186.76$186.76

+1.62%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.93
$89.93$89.93

+1.50%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5015
$2.5015$2.5015

+0.06%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05713
$0.05713$0.05713

+185.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09539
$0.09539$0.09539

+15.47%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002376
$0.000000002376$0.000000002376

+446.20%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02361
$0.02361$0.02361

+195.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006099
$0.00006099$0.00006099

+66.59%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000607
$0.000000000607$0.000000000607

+56.04%