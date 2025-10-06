TőzsdeDEX+
A(z) élő StablR Euro ár ma 1.146 USD. Kövesd nyomon a(z) EURR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) EURR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

StablR Euro árfolyam(EURR)

$1.146
-1.12%1D
StablR Euro (EURR) Élő árdiagram
StablR Euro (EURR) árinformáció (USD)

$ 1.124
24h alacsony
$ 1.159$ 1.159
StablR Euro (EURR) valós idejű ár: $ 1.146. Az elmúlt 24 órában, a(z)EURR legalacsonyabb ára $ 1.124, legmagasabb ára pedig $ 1.159 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EURR valaha volt legmagasabb ára $ 1.4634306829935808, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.0191650915551662 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EURR változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -1.11% az elmúlt 24 órában, és -1.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

StablR Euro (EURR) piaci információk

$ 13.39M
$ 15.21K
$ 13.39M
11.68M
11,683,541.95
A(z) StablR Euro jelenlegi piaci plafonja $ 13.39M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 15.21K. A(z) EURR keringésben lévő tokenszáma 11.68M, és a teljes tokenszám 11683541.95. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.39M.

StablR Euro (EURR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a StablR Euro mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.01298-1.11%
30 nap$ -0.03-2.56%
60 nap$ -0.011-0.96%
90 nap$ -0.007-0.61%
StablR Euro árváltozása ma

A mai napon a(z) EURR ára $ -0.01298 (-1.11%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

StablR Euro 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.03 (-2.56%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

StablR Euro 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) EURR ára $ -0.011 (-0.96%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

StablR Euro 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.007 (-0.61%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) StablR Euro (EURR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) StablR Euro árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál StablR Euro befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd EURR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről StablR Euro a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a StablR Euro vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

StablR Euro árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) StablR Euro (EURR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) StablR Euro (EURR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) StablR Euro rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) StablR Euro árelőrejelzését most!

StablR Euro (EURR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) StablR Euro (EURR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) EURR token kapcsán!

Hogyan vásárolj StablR Euro (EURR)

A következőt szeretnél vásárolni: StablR Euro? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz StablR Euro eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

EURR helyi valutákra

A(z) StablR Euro alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos StablR Euro Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések StablR Euro

Mennyit ér ma a(z) StablR Euro (EURR)?
A(z) élő EURR ár a(z) USD esetében 1.146 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) EURR ára a(z) USD esetében?
A(z) EURR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.146. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) StablR Euro piaci plafonja?
A(z) EURR piaci plafonja $ 13.39M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) EURR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) EURR keringésben lévő tokenszáma 11.68M USD.
Mi volt a(z) EURR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) EURR mindenkori legmagasabb ára 1.4634306829935808 USD.
Mi volt a(z) EURR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) EURR mindenkori legalacsonyabb ára 1.0191650915551662 USD.
Mekkora a(z) EURR kereskedési volumene?
A(z) EURR élő 24 órás kereskedési volumene $ 15.21K USD.
A(z) EURR ára emelkedni fog idén?
A(z) EURR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) EURR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
StablR Euro (EURR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

