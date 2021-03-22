TőzsdeDEX+
A(z) élő Dora Factory ár ma 0.01267 USD. Kövesd nyomon a(z) DORAFACTORY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DORAFACTORY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Dora Factory Logó

Dora Factory árfolyam(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY-USD élő ár:

$0.01269
$0.01269$0.01269
-0.62%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:54:12 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264
24h alacsony
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
24h magas

$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

--
----

--
----

0.00%

-0.62%

-7.05%

-7.05%

Dora Factory (DORAFACTORY) valós idejű ár: $ 0.01267. Az elmúlt 24 órában, a(z)DORAFACTORY legalacsonyabb ára $ 0.01264, legmagasabb ára pedig $ 0.013 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DORAFACTORY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DORAFACTORY változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.62% az elmúlt 24 órában, és -7.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dora Factory (DORAFACTORY) piaci információk

--
----

$ 53.47K
$ 53.47K$ 53.47K

$ 12.67M
$ 12.67M$ 12.67M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

A(z) Dora Factory jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.47K. A(z) DORAFACTORY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.67M.

Dora Factory (DORAFACTORY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Dora Factory mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000792-0.62%
30 nap$ -0.00488-27.81%
60 nap$ -0.00813-39.09%
90 nap$ -0.00681-34.96%
Dora Factory árváltozása ma

A mai napon a(z) DORAFACTORY ára $ -0.0000792 (-0.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Dora Factory 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00488 (-27.81%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Dora Factory 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) DORAFACTORY ára $ -0.00813 (-39.09%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Dora Factory 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00681 (-34.96%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Dora Factory (DORAFACTORY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Dora Factory árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Dora Factory befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd DORAFACTORY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Dora Factory a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Dora Factory vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Dora Factory árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dora Factory (DORAFACTORY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dora Factory (DORAFACTORY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dora Factory rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dora Factory árelőrejelzését most!

Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dora Factory (DORAFACTORY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DORAFACTORY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Dora Factory (DORAFACTORY)

A következőt szeretnél vásárolni: Dora Factory? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Dora Factory eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

DORAFACTORY helyi valutákra

Dora Factory Forrás

A(z) Dora Factory alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Dora Factory Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Dora Factory

Mennyit ér ma a(z) Dora Factory (DORAFACTORY)?
A(z) élő DORAFACTORY ár a(z) USD esetében 0.01267 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DORAFACTORY ára a(z) USD esetében?
A(z) DORAFACTORY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01267. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dora Factory piaci plafonja?
A(z) DORAFACTORY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DORAFACTORY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DORAFACTORY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) DORAFACTORY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DORAFACTORY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) DORAFACTORY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DORAFACTORY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) DORAFACTORY kereskedési volumene?
A(z) DORAFACTORY élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.47K USD.
A(z) DORAFACTORY ára emelkedni fog idén?
A(z) DORAFACTORY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DORAFACTORY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:54:12 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

DORAFACTORY-USD kalkulátor

Összeg

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01267 USD

DORAFACTORY kereskedés

DORAFACTORY/USDT
$0.01269
$0.01269$0.01269
-0.70%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

