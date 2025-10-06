TőzsdeDEX+
A(z) élő Cosplay Token ár ma 0.001984 USD. Kövesd nyomon a(z) COT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Cosplay Token Logó

Cosplay Token árfolyam(COT)

1 COT-USD élő ár:

$0.001984
+0.15%1D
USD
Cosplay Token (COT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:50:31 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.001951
24h alacsony
$ 0.001989
24h magas

$ 0.001951
$ 0.001989
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
0.00%

+0.15%

+2.53%

+2.53%

Cosplay Token (COT) valós idejű ár: $ 0.001984. Az elmúlt 24 órában, a(z)COT legalacsonyabb ára $ 0.001951, legmagasabb ára pedig $ 0.001989 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COT valaha volt legmagasabb ára $ 0.20071997640034067, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.001063216445440777 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COT változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.15% az elmúlt 24 órában, és +2.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cosplay Token (COT) piaci információk

No.2298

$ 782.41K
$ 5.25K
$ 1.98M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

A(z) Cosplay Token jelenlegi piaci plafonja $ 782.41K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 5.25K. A(z) COT keringésben lévő tokenszáma 394.36M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.98M.

Cosplay Token (COT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Cosplay Token mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00000297+0.15%
30 nap$ -0.000223-10.11%
60 nap$ -0.000101-4.85%
90 nap$ -0.000063-3.08%
Cosplay Token árváltozása ma

A mai napon a(z) COT ára $ +0.00000297 (+0.15%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Cosplay Token 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000223 (-10.11%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Cosplay Token 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) COT ára $ -0.000101 (-4.85%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Cosplay Token 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000063 (-3.08%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Cosplay Token (COT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Cosplay Token árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Cosplay Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd COT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Cosplay Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Cosplay Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Cosplay Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cosplay Token (COT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cosplay Token (COT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cosplay Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cosplay Token árelőrejelzését most!

Cosplay Token (COT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cosplay Token (COT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Cosplay Token (COT)

A következőt szeretnél vásárolni: Cosplay Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Cosplay Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

COT helyi valutákra

1 Cosplay Token(COT) - VND
52.20896
1 Cosplay Token(COT) - AUD
A$0.00301568
1 Cosplay Token(COT) - GBP
0.00150784
1 Cosplay Token(COT) - EUR
0.00170624
1 Cosplay Token(COT) - USD
$0.001984
1 Cosplay Token(COT) - MYR
RM0.00831296
1 Cosplay Token(COT) - TRY
0.08344704
1 Cosplay Token(COT) - JPY
¥0.305536
1 Cosplay Token(COT) - ARS
ARS$2.87118528
1 Cosplay Token(COT) - RUB
0.16046592
1 Cosplay Token(COT) - INR
0.17639744
1 Cosplay Token(COT) - IDR
Rp33.06665344
1 Cosplay Token(COT) - PHP
0.11677824
1 Cosplay Token(COT) - EGP
￡E.0.09380352
1 Cosplay Token(COT) - BRL
R$0.01065408
1 Cosplay Token(COT) - CAD
C$0.0027776
1 Cosplay Token(COT) - BDT
0.24177024
1 Cosplay Token(COT) - NGN
2.86703872
1 Cosplay Token(COT) - COP
$7.68990464
1 Cosplay Token(COT) - ZAR
R.0.03436288
1 Cosplay Token(COT) - UAH
0.08291136
1 Cosplay Token(COT) - TZS
T.Sh.4.86274432
1 Cosplay Token(COT) - VES
Bs0.438464
1 Cosplay Token(COT) - CLP
$1.86496
1 Cosplay Token(COT) - PKR
Rs0.55964672
1 Cosplay Token(COT) - KZT
1.04751232
1 Cosplay Token(COT) - THB
฿0.06436096
1 Cosplay Token(COT) - TWD
NT$0.06108736
1 Cosplay Token(COT) - AED
د.إ0.00728128
1 Cosplay Token(COT) - CHF
Fr0.0015872
1 Cosplay Token(COT) - HKD
HK$0.01541568
1 Cosplay Token(COT) - AMD
֏0.75723328
1 Cosplay Token(COT) - MAD
.د.م0.01833216
1 Cosplay Token(COT) - MXN
$0.03682304
1 Cosplay Token(COT) - SAR
ريال0.00742016
1 Cosplay Token(COT) - ETB
Br0.3048416
1 Cosplay Token(COT) - KES
KSh0.25575744
1 Cosplay Token(COT) - JOD
د.أ0.001406656
1 Cosplay Token(COT) - PLN
0.00732096
1 Cosplay Token(COT) - RON
лв0.00874944
1 Cosplay Token(COT) - SEK
kr0.01882816
1 Cosplay Token(COT) - BGN
лв0.00335296
1 Cosplay Token(COT) - HUF
Ft0.66777472
1 Cosplay Token(COT) - CZK
0.04188224
1 Cosplay Token(COT) - KWD
د.ك0.000607104
1 Cosplay Token(COT) - ILS
0.006448
1 Cosplay Token(COT) - BOB
Bs0.01366976
1 Cosplay Token(COT) - AZN
0.0033728
1 Cosplay Token(COT) - TJS
SM0.01821312
1 Cosplay Token(COT) - GEL
0.00537664
1 Cosplay Token(COT) - AOA
Kz1.81518144
1 Cosplay Token(COT) - BHD
.د.ب0.000744
1 Cosplay Token(COT) - BMD
$0.001984
1 Cosplay Token(COT) - DKK
kr0.01283648
1 Cosplay Token(COT) - HNL
L0.05204032
1 Cosplay Token(COT) - MUR
0.09074816
1 Cosplay Token(COT) - NAD
$0.03430336
1 Cosplay Token(COT) - NOK
kr0.02007808
1 Cosplay Token(COT) - NZD
$0.00345216
1 Cosplay Token(COT) - PAB
B/.0.001984
1 Cosplay Token(COT) - PGK
K0.0083328
1 Cosplay Token(COT) - QAR
ر.ق0.00720192
1 Cosplay Token(COT) - RSD
дин.0.2006816
1 Cosplay Token(COT) - UZS
soʻm23.90360896
1 Cosplay Token(COT) - ALL
L0.16564416
1 Cosplay Token(COT) - ANG
ƒ0.00355136
1 Cosplay Token(COT) - AWG
ƒ0.00355136
1 Cosplay Token(COT) - BBD
$0.003968
1 Cosplay Token(COT) - BAM
KM0.00333312
1 Cosplay Token(COT) - BIF
Fr5.817088
1 Cosplay Token(COT) - BND
$0.00255936
1 Cosplay Token(COT) - BSD
$0.001984
1 Cosplay Token(COT) - JMD
$0.3175392
1 Cosplay Token(COT) - KHR
7.936
1 Cosplay Token(COT) - KMF
Fr0.845184
1 Cosplay Token(COT) - LAK
43.13043392
1 Cosplay Token(COT) - LKR
රු0.60230272
1 Cosplay Token(COT) - MDL
L0.03364864
1 Cosplay Token(COT) - MGA
Ar8.8968512
1 Cosplay Token(COT) - MOP
P0.01583232
1 Cosplay Token(COT) - MVR
0.0303552
1 Cosplay Token(COT) - MWK
MK3.4325184
1 Cosplay Token(COT) - MZN
MT0.1267776
1 Cosplay Token(COT) - NPR
रु0.28061696
1 Cosplay Token(COT) - PYG
13.971328
1 Cosplay Token(COT) - RWF
Fr2.874816
1 Cosplay Token(COT) - SBD
$0.01632832
1 Cosplay Token(COT) - SCR
0.02864896
1 Cosplay Token(COT) - SRD
$0.076384
1 Cosplay Token(COT) - SVC
$0.01730048
1 Cosplay Token(COT) - SZL
L0.03428352
1 Cosplay Token(COT) - TMT
m0.006944
1 Cosplay Token(COT) - TND
د.ت0.00583296
1 Cosplay Token(COT) - TTD
$0.013392
1 Cosplay Token(COT) - UGX
Sh6.888448
1 Cosplay Token(COT) - XAF
Fr1.128896
1 Cosplay Token(COT) - XCD
$0.0053568
1 Cosplay Token(COT) - XOF
Fr1.128896
1 Cosplay Token(COT) - XPF
Fr0.204352
1 Cosplay Token(COT) - BWP
P0.02656576
1 Cosplay Token(COT) - BZD
$0.003968
1 Cosplay Token(COT) - CVE
$0.18901568
1 Cosplay Token(COT) - DJF
Fr0.351168
1 Cosplay Token(COT) - DOP
$0.12711488
1 Cosplay Token(COT) - DZD
د.ج0.2570272
1 Cosplay Token(COT) - FJD
$0.00454336
1 Cosplay Token(COT) - GNF
Fr17.25088
1 Cosplay Token(COT) - GTQ
Q0.01515776
1 Cosplay Token(COT) - GYD
$0.41392192
1 Cosplay Token(COT) - ISK
kr0.248

Cosplay Token Forrás

A(z) Cosplay Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Cosplay Token Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Cosplay Token

Mennyit ér ma a(z) Cosplay Token (COT)?
A(z) élő COT ár a(z) USD esetében 0.001984 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COT ára a(z) USD esetében?
A(z) COT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.001984. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cosplay Token piaci plafonja?
A(z) COT piaci plafonja $ 782.41K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COT keringésben lévő tokenszáma 394.36M USD.
Mi volt a(z) COT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COT mindenkori legmagasabb ára 0.20071997640034067 USD.
Mi volt a(z) COT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COT mindenkori legalacsonyabb ára 0.001063216445440777 USD.
Mekkora a(z) COT kereskedési volumene?
A(z) COT élő 24 órás kereskedési volumene $ 5.25K USD.
A(z) COT ára emelkedni fog idén?
A(z) COT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Cosplay Token (COT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.001984
