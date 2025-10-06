TőzsdeDEX+
A(z) élő ChainOpera AI ár ma 1.2883 USD. Kövesd nyomon a(z) COAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COAI

COAI árinformációk

Mi a(z) COAI

COAI fehér könyv

COAI hivatalos webhely

COAI tokenomikai adatai

COAI árelőrejelzés

COAI előzmények

COAI Vásárlási útmutató

COAI-fiat valutaváltó

COAI spot

COAI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ChainOpera AI Logó

ChainOpera AI árfolyam(COAI)

1 COAI-USD élő ár:

+0.95%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:49:48 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.53%

+0.95%

-77.62%

-77.62%

ChainOpera AI (COAI) valós idejű ár: $ 1.2883. Az elmúlt 24 órában, a(z)COAI legalacsonyabb ára $ 1.1272, legmagasabb ára pedig $ 1.4582 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COAI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COAI változása a következő volt: -1.53% az elmúlt órában, +0.95% az elmúlt 24 órában, és -77.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ChainOpera AI (COAI) piaci információk

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) ChainOpera AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.43M. A(z) COAI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.29B.

ChainOpera AI (COAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ChainOpera AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.012067+0.95%
30 nap$ +0.9465+276.91%
60 nap$ +1.2083+1,510.37%
90 nap$ +1.2083+1,510.37%
ChainOpera AI árváltozása ma

A mai napon a(z) COAI ára $ +0.012067 (+0.95%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ChainOpera AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.9465 (+276.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ChainOpera AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) COAI ára $ +1.2083 (+1,510.37%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ChainOpera AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +1.2083 (+1,510.37%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ChainOpera AI (COAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ChainOpera AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ChainOpera AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd COAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ChainOpera AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ChainOpera AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ChainOpera AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ChainOpera AI (COAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ChainOpera AI (COAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ChainOpera AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ChainOpera AI árelőrejelzését most!

ChainOpera AI (COAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ChainOpera AI (COAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj ChainOpera AI (COAI)

A következőt szeretnél vásárolni: ChainOpera AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ChainOpera AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

COAI helyi valutákra

ChainOpera AI Forrás

A(z) ChainOpera AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ChainOpera AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ChainOpera AI

Mennyit ér ma a(z) ChainOpera AI (COAI)?
A(z) élő COAI ár a(z) USD esetében 1.2883 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COAI ára a(z) USD esetében?
A(z) COAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.2883. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ChainOpera AI piaci plafonja?
A(z) COAI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COAI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) COAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COAI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) COAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COAI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) COAI kereskedési volumene?
A(z) COAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.43M USD.
A(z) COAI ára emelkedni fog idén?
A(z) COAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
ChainOpera AI (COAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

