A(z) élő Whalebit ár ma 1.787 USD. Kövesd nyomon a(z) CES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CES

CES árinformációk

Mi a(z) CES

CES hivatalos webhely

CES tokenomikai adatai

CES árelőrejelzés

CES előzmények

CES Vásárlási útmutató

CES-fiat valutaváltó

CES spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Whalebit Logó

Whalebit árfolyam(CES)

1 CES-USD élő ár:

$1.787
$1.787$1.787
-1.32%1D
USD
Whalebit (CES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:59 (UTC+8)

Whalebit (CES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.755
$ 1.755$ 1.755
24h alacsony
$ 1.89
$ 1.89$ 1.89
24h magas

$ 1.755
$ 1.755$ 1.755

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.23%

-1.32%

+0.39%

+0.39%

Whalebit (CES) valós idejű ár: $ 1.787. Az elmúlt 24 órában, a(z)CES legalacsonyabb ára $ 1.755, legmagasabb ára pedig $ 1.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CES valaha volt legmagasabb ára $ 11.68679398493145, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.08422316231675472 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CES változása a következő volt: -0.23% az elmúlt órában, -1.32% az elmúlt 24 órában, és +0.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Whalebit (CES) piaci információk

No.3764

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 233.58K
$ 233.58K$ 233.58K

$ 754.79M
$ 754.79M$ 754.79M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

A(z) Whalebit jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 233.58K. A(z) CES keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 422375579.421211. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 754.79M.

Whalebit (CES) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Whalebit mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0239-1.32%
30 nap$ -1.104-38.19%
60 nap$ -0.713-28.52%
90 nap$ -0.713-28.52%
Whalebit árváltozása ma

A mai napon a(z) CES ára $ -0.0239 (-1.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Whalebit 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -1.104 (-38.19%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Whalebit 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) CES ára $ -0.713 (-28.52%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Whalebit 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.713 (-28.52%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Whalebit (CES) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Whalebit árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Whalebit befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd CES a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Whalebit a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Whalebit vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Whalebit árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Whalebit (CES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Whalebit (CES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Whalebit rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Whalebit árelőrejelzését most!

Whalebit (CES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Whalebit (CES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CES token kapcsán!

Hogyan vásárolj Whalebit (CES)

A következőt szeretnél vásárolni: Whalebit? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Whalebit eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Whalebit Forrás

A(z) Whalebit alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Whalebit Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Whalebit

Mennyit ér ma a(z) Whalebit (CES)?
A(z) élő CES ár a(z) USD esetében 1.787 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CES ára a(z) USD esetében?
A(z) CES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.787. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Whalebit piaci plafonja?
A(z) CES piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CES keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) CES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CES mindenkori legmagasabb ára 11.68679398493145 USD.
Mi volt a(z) CES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CES mindenkori legalacsonyabb ára 0.08422316231675472 USD.
Mekkora a(z) CES kereskedési volumene?
A(z) CES élő 24 órás kereskedési volumene $ 233.58K USD.
A(z) CES ára emelkedni fog idén?
A(z) CES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:48:59 (UTC+8)

Whalebit (CES) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

