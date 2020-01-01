Catecoin (CATE) tokenomikai adatai

Catecoin (CATE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Catecoin (CATE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Catecoin (CATE) tokennel kapcsolatos információk

Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have.

Hivatalos webhely:
https://catecoin.club/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f

Catecoin (CATE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Catecoin (CATE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M
Teljes tokenszám:
$ 60.00T
$ 60.00T$ 60.00T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 57.27T
$ 57.27T$ 57.27T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0000006968
$ 0.0000006968$ 0.0000006968
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0000002101
$ 0.0000002101$ 0.0000002101

Catecoin (CATE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Catecoin (CATE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CATE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CATE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CATE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CATE token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.