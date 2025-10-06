TőzsdeDEX+
A(z) élő Boost ár ma 0.15084 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Boost ár ma 0.15084 USD. Kövesd nyomon a(z) BOOST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BOOST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BOOST

BOOST árinformációk

Mi a(z) BOOST

BOOST hivatalos webhely

BOOST tokenomikai adatai

BOOST árelőrejelzés

BOOST előzmények

BOOST Vásárlási útmutató

BOOST-fiat valutaváltó

BOOST spot

BOOST USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Boost Logó

Boost árfolyam(BOOST)

1 BOOST-USD élő ár:

$0.15084
$0.15084$0.15084
-0.05%1D
USD
Boost (BOOST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:48 (UTC+8)

Boost (BOOST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.14762
$ 0.14762$ 0.14762
24h alacsony
$ 0.16069
$ 0.16069$ 0.16069
24h magas

$ 0.14762
$ 0.14762$ 0.14762

$ 0.16069
$ 0.16069$ 0.16069

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+0.09%

-0.05%

-7.64%

-7.64%

Boost (BOOST) valós idejű ár: $ 0.15084. Az elmúlt 24 órában, a(z)BOOST legalacsonyabb ára $ 0.14762, legmagasabb ára pedig $ 0.16069 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BOOST valaha volt legmagasabb ára $ 0.19261759528476227, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.043332483940612676 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BOOST változása a következő volt: +0.09% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és -7.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Boost (BOOST) piaci információk

No.745

$ 23.96M
$ 23.96M$ 23.96M

$ 57.06K
$ 57.06K$ 57.06K

$ 150.84M
$ 150.84M$ 150.84M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

A(z) Boost jelenlegi piaci plafonja $ 23.96M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.06K. A(z) BOOST keringésben lévő tokenszáma 158.86M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 150.84M.

Boost (BOOST) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Boost mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000755-0.05%
30 nap$ +0.05146+51.78%
60 nap$ +0.14084+1,408.40%
90 nap$ +0.14084+1,408.40%
Boost árváltozása ma

A mai napon a(z) BOOST ára $ -0.0000755 (-0.05%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Boost 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.05146 (+51.78%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Boost 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BOOST ára $ +0.14084 (+1,408.40%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Boost 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.14084 (+1,408.40%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Boost (BOOST) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Boost árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Boost befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BOOST a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Boost a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Boost vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Boost árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Boost (BOOST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Boost (BOOST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Boost rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Boost árelőrejelzését most!

Boost (BOOST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Boost (BOOST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BOOST token kapcsán!

Hogyan vásárolj Boost (BOOST)

A következőt szeretnél vásárolni: Boost? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Boost eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BOOST helyi valutákra

Boost Forrás

A(z) Boost alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Boost Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Boost

Mennyit ér ma a(z) Boost (BOOST)?
A(z) élő BOOST ár a(z) USD esetében 0.15084 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BOOST ára a(z) USD esetében?
A(z) BOOST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.15084. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Boost piaci plafonja?
A(z) BOOST piaci plafonja $ 23.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BOOST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BOOST keringésben lévő tokenszáma 158.86M USD.
Mi volt a(z) BOOST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BOOST mindenkori legmagasabb ára 0.19261759528476227 USD.
Mi volt a(z) BOOST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BOOST mindenkori legalacsonyabb ára 0.043332483940612676 USD.
Mekkora a(z) BOOST kereskedési volumene?
A(z) BOOST élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.06K USD.
A(z) BOOST ára emelkedni fog idén?
A(z) BOOST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BOOST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BOOST-USD kalkulátor

Összeg

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.15084 USD

BOOST kereskedés

BOOST/USDT
$0.15084
$0.15084$0.15084
-0.01%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

