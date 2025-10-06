TőzsdeDEX+
A(z) élő Bless ár ma 0.04129 USD. Kövesd nyomon a(z) BLESS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLESS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLESS

BLESS árinformációk

Mi a(z) BLESS

BLESS fehér könyv

BLESS hivatalos webhely

BLESS tokenomikai adatai

BLESS árelőrejelzés

BLESS előzmények

BLESS Vásárlási útmutató

BLESS-fiat valutaváltó

BLESS spot

BLESS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bless Logó

Bless árfolyam(BLESS)

1 BLESS-USD élő ár:

$0.04126
$0.04126$0.04126
+3.43%1D
USD
Bless (BLESS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:37 (UTC+8)

Bless (BLESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03624
$ 0.03624$ 0.03624
24h alacsony
$ 0.04354
$ 0.04354$ 0.04354
24h magas

$ 0.03624
$ 0.03624$ 0.03624

$ 0.04354
$ 0.04354$ 0.04354

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

-0.87%

+3.43%

-0.63%

-0.63%

Bless (BLESS) valós idejű ár: $ 0.04129. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLESS legalacsonyabb ára $ 0.03624, legmagasabb ára pedig $ 0.04354 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.22206858847407998, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.014071896307243807 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLESS változása a következő volt: -0.87% az elmúlt órában, +3.43% az elmúlt 24 órában, és -0.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bless (BLESS) piaci információk

No.394

$ 76.04M
$ 76.04M$ 76.04M

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

$ 412.90M
$ 412.90M$ 412.90M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

A(z) Bless jelenlegi piaci plafonja $ 76.04M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 2.71M. A(z) BLESS keringésben lévő tokenszáma 1.84B, és a teljes tokenszám 9999999527.357449. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 412.90M.

Bless (BLESS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Bless mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0013683+3.43%
30 nap$ +0.00656+18.88%
60 nap$ +0.03629+725.80%
90 nap$ +0.03629+725.80%
Bless árváltozása ma

A mai napon a(z) BLESS ára $ +0.0013683 (+3.43%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Bless 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00656 (+18.88%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Bless 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BLESS ára $ +0.03629 (+725.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Bless 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.03629 (+725.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Bless (BLESS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Bless árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Bless (BLESS)

Bless elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Bless befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BLESS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Bless a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Bless vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Bless árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bless (BLESS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bless (BLESS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bless rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bless árelőrejelzését most!

Bless (BLESS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bless (BLESS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLESS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Bless (BLESS)

A következőt szeretnél vásárolni: Bless? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Bless eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BLESS helyi valutákra

1 Bless(BLESS) - VND
1,086.54635
1 Bless(BLESS) - AUD
A$0.0627608
1 Bless(BLESS) - GBP
0.0313804
1 Bless(BLESS) - EUR
0.0355094
1 Bless(BLESS) - USD
$0.04129
1 Bless(BLESS) - MYR
RM0.1730051
1 Bless(BLESS) - TRY
1.7366574
1 Bless(BLESS) - JPY
¥6.35866
1 Bless(BLESS) - ARS
ARS$59.7536493
1 Bless(BLESS) - RUB
3.3395352
1 Bless(BLESS) - INR
3.6657262
1 Bless(BLESS) - IDR
Rp688.1663914
1 Bless(BLESS) - PHP
2.423723
1 Bless(BLESS) - EGP
￡E.1.9521912
1 Bless(BLESS) - BRL
R$0.2217273
1 Bless(BLESS) - CAD
C$0.057806
1 Bless(BLESS) - BDT
5.0315994
1 Bless(BLESS) - NGN
59.6673532
1 Bless(BLESS) - COP
$160.0383884
1 Bless(BLESS) - ZAR
R.0.7147299
1 Bless(BLESS) - UAH
1.7255091
1 Bless(BLESS) - TZS
T.Sh.101.44953
1 Bless(BLESS) - VES
Bs9.12509
1 Bless(BLESS) - CLP
$38.89518
1 Bless(BLESS) - PKR
Rs11.6470832
1 Bless(BLESS) - KZT
21.8002942
1 Bless(BLESS) - THB
฿1.3382089
1 Bless(BLESS) - TWD
NT$1.2713191
1 Bless(BLESS) - AED
د.إ0.1515343
1 Bless(BLESS) - CHF
Fr0.033032
1 Bless(BLESS) - HKD
HK$0.3208233
1 Bless(BLESS) - AMD
֏15.7591543
1 Bless(BLESS) - MAD
.د.م0.3815196
1 Bless(BLESS) - MXN
$0.7659295
1 Bless(BLESS) - SAR
ريال0.1544246
1 Bless(BLESS) - ETB
Br6.3442085
1 Bless(BLESS) - KES
KSh5.3226939
1 Bless(BLESS) - JOD
د.أ0.02927461
1 Bless(BLESS) - PLN
0.1523601
1 Bless(BLESS) - RON
лв0.1820889
1 Bless(BLESS) - SEK
kr0.3918421
1 Bless(BLESS) - BGN
лв0.0697801
1 Bless(BLESS) - HUF
Ft13.8973882
1 Bless(BLESS) - CZK
0.871219
1 Bless(BLESS) - KWD
د.ك0.01263474
1 Bless(BLESS) - ILS
0.1341925
1 Bless(BLESS) - BOB
Bs0.2844881
1 Bless(BLESS) - AZN
0.070193
1 Bless(BLESS) - TJS
SM0.3790422
1 Bless(BLESS) - GEL
0.1118959
1 Bless(BLESS) - AOA
Kz37.7766339
1 Bless(BLESS) - BHD
.د.ب0.01548375
1 Bless(BLESS) - BMD
$0.04129
1 Bless(BLESS) - DKK
kr0.2671463
1 Bless(BLESS) - HNL
L1.0830367
1 Bless(BLESS) - MUR
1.8886046
1 Bless(BLESS) - NAD
$0.7139041
1 Bless(BLESS) - NOK
kr0.4178548
1 Bless(BLESS) - NZD
$0.0718446
1 Bless(BLESS) - PAB
B/.0.04129
1 Bless(BLESS) - PGK
K0.173418
1 Bless(BLESS) - QAR
ر.ق0.1498827
1 Bless(BLESS) - RSD
дин.4.1764835
1 Bless(BLESS) - UZS
soʻm497.4697651
1 Bless(BLESS) - ALL
L3.4473021
1 Bless(BLESS) - ANG
ƒ0.0739091
1 Bless(BLESS) - AWG
ƒ0.0739091
1 Bless(BLESS) - BBD
$0.08258
1 Bless(BLESS) - BAM
KM0.0693672
1 Bless(BLESS) - BIF
Fr121.06228
1 Bless(BLESS) - BND
$0.0532641
1 Bless(BLESS) - BSD
$0.04129
1 Bless(BLESS) - JMD
$6.6084645
1 Bless(BLESS) - KHR
165.16
1 Bless(BLESS) - KMF
Fr17.58954
1 Bless(BLESS) - LAK
897.6086777
1 Bless(BLESS) - LKR
රු12.5348182
1 Bless(BLESS) - MDL
L0.7002784
1 Bless(BLESS) - MGA
Ar185.156747
1 Bless(BLESS) - MOP
P0.3294942
1 Bless(BLESS) - MVR
0.631737
1 Bless(BLESS) - MWK
MK71.435829
1 Bless(BLESS) - MZN
MT2.638431
1 Bless(BLESS) - NPR
रु5.8400576
1 Bless(BLESS) - PYG
290.76418
1 Bless(BLESS) - RWF
Fr59.82921
1 Bless(BLESS) - SBD
$0.3398167
1 Bless(BLESS) - SCR
0.5962276
1 Bless(BLESS) - SRD
$1.589665
1 Bless(BLESS) - SVC
$0.3600488
1 Bless(BLESS) - SZL
L0.7134912
1 Bless(BLESS) - TMT
m0.144515
1 Bless(BLESS) - TND
د.ت0.1213926
1 Bless(BLESS) - TTD
$0.2787075
1 Bless(BLESS) - UGX
Sh143.35888
1 Bless(BLESS) - XAF
Fr23.45272
1 Bless(BLESS) - XCD
$0.111483
1 Bless(BLESS) - XOF
Fr23.45272
1 Bless(BLESS) - XPF
Fr4.25287
1 Bless(BLESS) - BWP
P0.5528731
1 Bless(BLESS) - BZD
$0.08258
1 Bless(BLESS) - CVE
$3.9336983
1 Bless(BLESS) - DJF
Fr7.30833
1 Bless(BLESS) - DOP
$2.6454503
1 Bless(BLESS) - DZD
د.ج5.3491195
1 Bless(BLESS) - FJD
$0.0945541
1 Bless(BLESS) - GNF
Fr359.01655
1 Bless(BLESS) - GTQ
Q0.3154556
1 Bless(BLESS) - GYD
$8.6143327
1 Bless(BLESS) - ISK
kr5.16125

Bless Forrás

A(z) Bless alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Bless Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Bless

Mennyit ér ma a(z) Bless (BLESS)?
A(z) élő BLESS ár a(z) USD esetében 0.04129 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLESS ára a(z) USD esetében?
A(z) BLESS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04129. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bless piaci plafonja?
A(z) BLESS piaci plafonja $ 76.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLESS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLESS keringésben lévő tokenszáma 1.84B USD.
Mi volt a(z) BLESS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLESS mindenkori legmagasabb ára 0.22206858847407998 USD.
Mi volt a(z) BLESS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLESS mindenkori legalacsonyabb ára 0.014071896307243807 USD.
Mekkora a(z) BLESS kereskedési volumene?
A(z) BLESS élő 24 órás kereskedési volumene $ 2.71M USD.
A(z) BLESS ára emelkedni fog idén?
A(z) BLESS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLESS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:37 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BLESS-USD kalkulátor

Összeg

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.04129 USD

BLESS kereskedés

BLESS/USDC
$0.0413
$0.0413$0.0413
+3.79%
BLESS/USDT
$0.04126
$0.04126$0.04126
+3.66%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

